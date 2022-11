Bản tin Hình sự: Nhân viên công ty đấu giá kết hợp với bạn trai dìm giá đất

TPO - TPO - TIN NÓNG ngày 27/11: 'Chị đại' dân xã hội ở Hà Nội bị bắt vì tổ chức tiệc ma túy; Người con gái đổ xăng đốt nhà mẹ đẻ đã tử vong do bỏng nặng; Đường dây đưa người nước ngoài xuất, nhập cảnh trái phép; Nhân viên công ty đấu giá kết hợp với bạn trai dìm giá đất...

Toà án nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo: Trịnh Xuân Trường (SN 1989) ở phường Tân Sơn, Nguyễn Thị Dung (SN 1986) ở phường Phú Sơn, TP.Thanh Hóa và Vũ Chấn Phương (SN 1987, bạn trai của Dung) ở xã Minh Tâm, huyện Thiệu Hóa về hành vi “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản”. Trong quá trình tổ chức đấu giá, Nguyễn Thị Dung và Trịnh Xuân Trường (là nhân viên của Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên) đã thông đồng với Vũ Chấn Phương để dìm giá trong hoạt động bán đấu giá lô đất BT1:09, thu lợi bất chính. (Xem chi tiết)

Ngày 27/11, được biết, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Ngọc Dung (SN 1966, tức Dung "Thà", ở phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa) về hành vi “Tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma tuý”. Theo đó, rạng sáng 24/11, các trinh sát bất ngờ kiểm tra quán bar Never Sleep-GenZ, ở số 80 phố Mã Mây, phường Hàng Buồm, phát hiện 3 bàn khách có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 1 túi nilon chứa 5 viên nén dạng “thuốc lắc”, 2 túi nilon chứa ma túy dạng Ketamine và nhiều tang vật có liên quan. Cơ quan Công an đã lập biên bản tạm giữ, đưa 25 đối tượng gồm 16 khách và 9 nhân viên có liên quan về trụ sở để điều tra làm rõ. Dung "thà" là người có trình độ học vấn, song người phụ nữ này lại là một "dân anh chị", có mối quan hệ xã hội phức tạp, từng vướng lao lý vì điều hành đường dây mại dâm quy mô lớn. (Xem chi tiết)

Lãnh đạo UBND xã Trung Hòa (huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) cho biết, chị Đỗ Thị Điểm (SN 1988) - người liên quan vụ 3 con gái tưới xăng đốt nhà mẹ đã tử vong sau gần một tháng điều trị vết thương nặng do bỏng. Chị Điểm là người con gái thứ 2 của bà Vũ Thị Điều (SN 1961, trú xã Trung Hòa) - người bị ba con gái tưới xăng rồi đốt nhà, xảy ra cuối tháng 10. Một tuần trước đó, chị Đỗ Thị Định (SN 1983), người con gái cả của bà Điều cũng đã tử vong do vết bỏng quá nặng. (Xem chi tiết)

Ngày 27/11, Đại tá Lê Văn Phương, Chỉ huy trưởng BĐBP Quảng Trị thông tin, đơn vị vừa phối hợp với lực lượng chức năng đấu tranh thành công chuyên án 822X, triệt xóa đường dây tổ chức đưa, đón người nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam, rồi tiếp tục đi các nước Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar qua biên giới tỉnh Quảng Trị; đồng thời bắt giữ 16 đối tượng liên quan. (Xem chi tiết)

Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Thị Phương Thuý, SN 1987, trú tại xã Đan Trường, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Thuý xưng là môi giới bất động sản, làm được thủ tục giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để lừa một người phụ nữ ở Hà Tĩnh với số tiền gần 4,2 tỷ đồng. (Xem chi tiết)

Trưa 27/11, thông tin từ UBND xã Phong An (huyện Phong Điền) cho biết, người dân vừa phát hiện thi thể nữ sinh tại đoạn sông Bồ chảy qua phường Tứ Hạ (thị xã Hương Trà, TT-Huế), sau khi gia đình trình báo bị mất tích 3 ngày trước đó. Qua kiểm tra, xác minh, cơ quan chức năng xác định thi thể nạn nhân là em M.T.H.T. (học sinh lớp 9, trường THCS Phong An, huyện Phong Điền).Nguyên nhân vụ việc hiện tiếp tục được Công an huyện Phong Điền điều tra, làm rõ. (Xem chi tiết)