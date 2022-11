Quan hệ bất chính với phụ nữ có chồng, thiếu tá công an tại Bình Dương bị đề nghị giáng chức

TPO - Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã đề xuất Giám đốc Công an tỉnh này ra quyết định xử lý kỷ luật bằng hình thức giáng chức từ Đội trưởng xuống Đội phó đối với thiếu tá L.T.V. - người bị tố cáo có quan hệ bất chính với một phụ nữ có chồng.

Ngày 29/11, nguồn tin Tiền Phong cho hay, đến nay Ban giám đốc Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang xem xét để đưa ra hình thức xử lý kỷ luật đối với thiếu tá L.T.V, Đội trưởng Đội giám định thuộc Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Dương, người được xác định có quan hệ bất chính với một phụ nữ đã có chồng.

Theo nguồn tin này, trước đó, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Dương, đã đề xuất với Ban giám đốc áp dụng hình thức kỷ luật giáng chức từ Đội trưởng xuống Đội phó đối với thiếu tá này.

Sau khi tiến hành xác minh nội dung tố cáo, Phòng Kỹ thuật hình sự nơi thiếu tá V công tác đã họp kiểm điểm và đề xuất Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương ban hành quyết định xử lý kỷ luật thiếu tá V theo Thông tư số 49 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, chiến sĩ trong Công an nhân dân. Áp dụng hình thức kỷ luật vi phạm quy định tại điểm a, khoản 14, Mục III của phụ lục Thông tư 49 của Bộ Công an về quan hệ nam nữ bất chính.

Đại diện Công an tỉnh Bình Dương cho biết, quan điểm xử lý vụ việc là nghiêm minh, không bao che, xử lý đúng quy định theo từng mức độ vi phạm.

Như Tiền Phong đã đưa tin, ngày 21/4/2022, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Dương nhận được đơn của ông T.V.T tố cáo thiếu tá L.T.V có hành vi quan hệ nam nữ bất chính với vợ ông.

Sau khi tiến hành kiểm tra, xác minh, ngày 23/5/2022, phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Dương ban hành báo cáo kết quả xác minh nội dung đơn tố cáo. Ngày 24/5/2022, phòng Kỹ thuật hình sự ban hành kết luận nội dung tố cáo. Qua đó xác định nội dung tố cáo của ông T.V.T đối với thiếu tá LT.V là chính xác nên tham mưu cấp trên xử lý theo quy định.