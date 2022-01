Bản tin Hình sự: Bé trai bị sát hại khi đi cùng dì

TPO - TIN NÓNG ngày 9/1: Bắt nghi phạm cướp 3 tỷ của ngân hàng ở Hải Phòng; Điều tra nghi án nhóm cướp vào chung cư, xịt hơi cay cướp tài sản; Bé trai bị sát hại khi đi cùng dì...

Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) đang tạm giữ Đặng Tuấn Cảnh (22 tuổi, Kiên Giang) để điều tra về hành vi Cưỡng dâm và Cưỡng đoạt tài sản. Theo điều tra, Cảnh nhắn tin cho chị H (19 tuổi, gái bán dâm), tự xưng là công an và ép chị H đến khách sạn để quan hệ tình dục. Sau đó, Cảnh liên tục nhắn tin đe dọa, yêu cầu chị H đưa tiền nếu không sẽ xử lý nạn nhân hành vi bán dâm. (Xem chi tiết)

Bộ Công an vừa bắt được Nguyễn Văn Nam (SN 1998, Hải Phòng), kẻ đã cướp 3 tỷ đồng của phòng giao dịch Ngân hàng Vietcombank, Chi nhánh quận Hải An (TP Hải Phòng). Trước đó, Nam dùng vật giống súng uy hiếp, khống chế nhân viên giao dịch, lấy đi 3 tỷ đồng rồi cướp xe máy của nhân viên bảo vệ để bỏ trốn. (Xem chi tiết)

Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang xác minh làm rõ vụ việc anh T.A làm sửa chữa, mua bán điện thoại ở tầng 3 chung cư HH1A Linh Đàm bị 3 người đàn ông đến hỏi mua điện thoại rồi xịt hơi cay, trói anh A lại, dán băng dính vào miệng rồi lấy đi 3 chiếc điện thoại đắt tiền. (Xem chi tiết)

Công an huyện Krông Nô (Đắk Nông) đã ra quyết định tạm giữ hình sự Lê Bá Thắng (SN 1964) và Phạm Thị Tỵ (SN 1977, Đắk Lắk) để điều tra, làm rõ hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo điều tra, Thắng “nổ” Tỵ là cán bộ Văn phòng một cửa rồi làm giả sổ đỏ cho nhiều người để chiếm đoạt hàng chục triệu đồng. (Xem chi tiết)

Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) vừa triệt xóa một sới đá gà ăn tiền quy mô lớn, chuyên hoạt động trong các khu rẫy cà phê vắng, bắt giữ 26 đối tượng, thu 4 con gà, gần 100 triệu đồng và trên 30 chiếc điện thoại di động. Được biết trong quá trình hoạt động, các đối tượng tham gia đá gà liên tục thay đổi địa điểm và thuê Đỗ Phước Thái (33 tuổi) cảnh giới vòng ngoài. (Xem chi tiết)

Công an Tiền Giang đang tích cực điều tra nguyên nhân vụ án giết người xảy ra tại xã Tân Hương, huyện Châu Thành khiến 2 người tử vong. Do nghi ngờ bạn là chị Tống Thị Tuyết T (41 tuổi) có nhân tình, Phạm Tuấn Ngôn (35 tuổi) đã đi theo, dùng thanh sắt đâm nhiều nhát vào chị T và cháu Trần Văn T (11 tuổi, cháu gọi chị T bằng dì) rồi bỏ trốn. Khi bị công an phát hiện, Ngôn đã uống thuốc tự tử song được người thân đưa đi cấp cứu. (Xem chi tiết)