Giả danh công an để cưỡng dâm và lấy tài sản của gái mại dâm

TPO - Đặng Tuấn Cảnh tự xưng là công an, liên hệ một người phụ nữ hành nghề mại dâm đề nghị mua dâm không mất tiền. Chưa dừng lại, Cảnh sau đó đề nghị nạn nhân chuyển tiền để tiêu xài nếu không sẽ xử lý.

Ngày 9/1, Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) thông tin đang tạm giữ Đặng Tuấn Cảnh (22 tuổi, quê Kiên Giang) để điều tra về hành vi Cưỡng dâm và Cưỡng đoạt tài sản.

Theo điều tra, cuối tháng 12/2021, Cảnh truy cập vào một nhóm trên mạng xã hội và biết được thông tin chị H. (19 tuổi) tham gia bán dâm.

Cảnh sau đó nhắn tin cho chị H., tự xưng là công an và ép cô gái đến khách sạn để quan hệ tình dục. Sau khi thực hiện hành vi cưỡng dâm, Cảnh liên tục nhắn tin đe dọa, yêu cầu chị H. đưa tiền nếu không sẽ xử lý nạn nhân hành vi bán dâm.

Nghi ngờ Cảnh là công an dỏm, nạn nhân đã trình báo với công an địa phương. Đến ngày 7/1, khi Cảnh đang nhận 2 triệu đồng của chị H. tại một quán cà phê trên địa bàn phường Thới Hoà, thị xã Bến Cát thì bị công an bắt quả tang.