Bắt giữ 2 đối tượng vào phòng trọ cướp máy tính của trẻ em

TPO - Phát hiện 2 em nhỏ ở phòng trọ không có người lớn ở nhà, Thắng và Trường đứng ngoài cửa sổ liên tục đe dọa uy hiếp cướp đi chiếc máy tính của cháu bé đang học online.

Chiều ngày 6/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã bắt giữ đối tượng Bùi Việt Thắng (31 tuổi) và Bùi Nguyễn Hoàng Trường (25 tuổi) để điều tra về hành vi “cướp tài sản”. Đây là 2 đối tượng đã uy hiếp 2 em bé để cướp chiếc máy Ipad.

Trước đó, vào ngày 3/1, lợi dụng không có người lớn ở nhà Thắng và Trường đến căn phòng trọ thuộc KP3A, phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa, đứng ngoài cửa sổ hăm dọa hai cháu bé là T.T (8 tuổi) và T.V (6 tuổi) để lấy đi chiếc ipad của 2 cháu bé đang dùng để học trực tuyến.

Sự việc được camera an ninh ghi lại và sau đó người dân đưa lên mạng xã hội. Ngay sau khi nắm được nội dung sự việc, Công an TP Biên Hòa đã khẩn trương triển khai lực lượng truy vết các đối tượng. Đến chiều ngày 6/1 các trinh sát đội Cảnh sát hình sự Công an TP Biên Hòa đã bắt giữ hai đối tượng Bùi Việt Thắng và Bùi Nguyễn Hoàng Trường.

Tại cơ quan Công an, hai đối tượng khai nhận bản thân sống lang thang không nơi ở nhất định, chuyên đi tìm sơ hở để trộm cắp, chiếm đoạt tài sản. Cả 2 đối tượng đã có nhiều tiền án về tội trộm cắp tài sản và cướp giật tài sản. Sau khi cướp được chiếc ipad các đối tượng đã bán cho một cửa hàng điện thoại di động trên địa bàn thành phố được 1,2 triệu đồng và chia nhau tiêu xài.

Công an thành phố đã thu giữ tang vật là chiếc ipad và tiếp tục điều tra làm rõ.