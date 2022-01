Bản tin Hình sự: Luật sư nói về biện pháp ngăn chặn đối với 'trụ trì' Tịnh Thất Bồng Lai

TPO - TIN NÓNG ngày 8/1: Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường nộp 1,8 tỷ đồng khắc phục hậu quả; Luật sư nêu quan điểm về biện pháp ngăn chặn đối với 'sư trụ trì' Tịnh Thất Bồng Lai; Bị chủ nợ dâm ô, nam thanh niên liền rút dao đoạt mạng, cướp tài sản...

Trong 4 bị can tại Tịnh thất Bồng Lai vừa bị công an huyện Đức Hòa (Long An) khởi tố về tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ vi phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân", ông Lê Tùng Vân (SN 1932) là người duy nhất bị cấm đi khỏi nơi cư trú trong khi 3 người còn lại bị bắt tạm giam. Theo luật sư, ông Vân có địa chỉ cụ thể, không có nguy cơ bỏ trốn và bị khởi tố trong trường hợp không đặc biệt nghiêm trọng nên được tại ngoại mà không bị giam giữ. (Xem chi tiết)

Viện KSND tối cao vừa truy tố ông Trương Quốc Cường (cựu Thứ trưởng Bộ Y tế) về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” trong vụ án buôn bán thuốc giả mác Health 2000 Canada. Quá trình điều tra, ông Cường đã nộp 1,8 tỷ đồng để khắc phục một phần hậu quả thiệt hại do hành vi không đình chỉ lưu hành thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ gây ra. (Xem chi tiết)

Lê Trùng D và Châu Thành Đ (cùng học lớp 10) có mâu thuẫn nên hẹn gặp nhau để giải quyết. Đến điểm hẹn, thấy D đi cùng 30 người với nhiều hung khí như dao, gậy gộc, gạch đá nên Đ và 5 người đi cùng bỏ chạy. Trong quá trình bỏ chạy, Lê Phong Ph (19 tuổi, nhóm của Đ) không may bị xe ô tô tông trúng, tử vong tại chỗ. Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đang triệu tập những người liên quan để làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết)

Ông Đoàn Hạnh (SN 1956, Thanh Hóa) đặt mua giò lan kiếm giá 8,3 triệu đồng qua mạng của ông Phí Minh Tấn, Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Liệp (Quốc Oai, Hà Nội) và chuyển khoản 2 triệu đặt cọc. Khi nhận hàng, thấy giò lan không đúng với hình ảnh mà ông Tấn quảng cáo trên mạng nên ông Hạnh gọi điện cho ông Tấn nói không đồng ý nhận hàng và đòi lại số tiền đặt cọc. Tuy nhiên, ông Tấn không chấp nhận và gọi điện, nhắn tin đe dọa “cắt tai”, “cắt tiết” ông Hạnh ở bất kỳ đâu. Hiện công an huyện Quốc Oai đã ra thông báo gia hạn thời gian điều tra vụ việc đến ngày 22/2/2022. (Xem chi tiết)

Công an Hà Tĩnh vừa khởi tố, bắt tạm giam Vương Đức Hải (SN 1973, cán bộ bộ Đội thuế Chi cục thuế Lộc Hà) và Nguyễn Thị Diễn (SN 1981) về hành vi mua bán trái phép hóa đơn. Trước đó Hải nhờ người khác lập khống một công ty để bán hóa đơn GTGT cho các cá nhân, tổ chức trên địa bàn để thu lợi bất chính khoảng gần 1 tỷ đồng. (Xem chi tiết)

Bùi Trọng Nghĩa (17 tuổi) bị chủ nợ là Thái Quang Minh (29 tuổi) rủ đi chơi rồi dâm ô nhưng Nghĩa không đồng ý và mang dao ra dọa đâm Minh, thấy vậy Minh bỏ chạy thì bị Nghĩa đuổi theo đâm nhiều nhát vào người. Sau đó Nghĩa đưa Minh lên xe để chở đi giấu cách hiện trường khoảng 200 mét. Tiếp đó, Nghĩa lục soát lấy 500 ngàn đồng, đẩy xe của Minh xuống kênh, đem bán dây chuyền của nạn nhân để lấy tiền chơi game. TAND An Giang đã tuyên phạt Nghĩa 18 năm tù về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”. (Xem chi tiết)

Công an huyện Bàu Bàng (Bình Dương) đang tạm giữ Nguyễn Ngọc Anh (SN 1983) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích. Trước đó, do bực tức vì hàng xóm là ông Nguyễn Đình Cường (SN 1969) xả nước của trại heo qua vườn măng của gia đình nên Ngọc Anh cầm dao đâm vào bụng người đàn ông này khiến nạn nhân bị lòi ruột và gan ra ngoài. (Xem chi tiết)