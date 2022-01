Bản tin 8H: Thực hư doanh nghiệp chi 200 tỷ đồng thưởng Tết bằng siêu xe

TPO - Lãnh đạo một doanh nghiệp ở Quảng Ninh đã lên tiếng về thông tin chi 200 tỷ đồng mua siêu xe thưởng Tết cho nhân viên.

Những ngày qua, mạng xã hội xôn xao thông tin một doanh nghiệp ở Quảng Ninh "chơi lớn" khi chi hơn 200 tỷ đồng mua dàn siêu xe tặng nhân viên và các đối tác nhân dịp Tết Nguyên đán 2022. Qua tìm hiểu của Báo Người Lao Động, một doanh nghiệp (giấu tên), trụ sở tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh có đặt mua một số siêu xe và xe hạng sang, tuy nhiên chỉ để phục vụ nhu cầu đi lại của lãnh đạo công ty, không phải mua siêu xe để tặng nhân viên hay đối tác như thông tin trên mạng xã hội chia sẻ. Theo vị lãnh đạo, việc cửa hàng bán xe liên tục chở xe về trụ sở công ty là để công ty lựa chọn, nếu không mua sẽ chở về, không có chuyện công ty mua hết.

Ngày 17/1, theo Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An, đơn vị đã có công văn gửi Công an tỉnh Nghệ An về việc “Đề nghị xử lý thông tin báo chí phản ánh tại Họp báo của UBND tỉnh Nghệ An”. Theo đó, tại buổi họp báo của UBND tỉnh Nghệ An về tình hình kinh tế, xã hội tỉnh Nghệ An năm 2021 ngày 12/1, một nhà báo phản ánh có hiện tượng nhà báo, phóng viên lợi dụng chức danh nghề nghiệp để can thiệp, "gửi" xe ô tô quá khổ quá tải "ăn" tiền bảo kê. Hai ngày sau, Sở TT&TT Nghệ An đã có công văn đề nghị công an vào cuộc điều tra làm rõ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hết khu vực Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Từ hôm nay (18/1) đến ngày mai, khu vực Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Bắc Bộ trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-14 độ C, vùng núi 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C; Bắc Trung Bộ trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ C. Hà Nội mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ 13-19 độ C. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi.

Ngày 17/1, Bộ Y tế cho biết trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 16.378 ca nhiễm mới với 53 ca nhập cảnh và 16.325 trường hợp trong nước (tăng 682 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố, có 11.178 ca cộng đồng. Cùng ngày Sở Y tế Cà Mau đăng ký bổ sung 5.366 ca trên Hệ thống. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 2.045.290 ca nhiễm. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 20.172 ca, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 1.747.462 ca. Từ 17h30 ngày 16/01 đến 17h30 ngày 17/01 ghi nhận 179 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 35.788 ca. (XEM CHI TIẾT)

Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, ngày 17/1, thành phố ghi nhận 2.955 ca mắc mới COVID-19. Các bệnh nhân phân bố tại 372 xã phường thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Thanh Trì (125 ca); Đống Đa (120 ca); Đông Anh (117 ca); Hoàng Mai (103 ca). Cộng dồn trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021), Hà Nội ghi nhận 94.325 ca mắc COVID-19. Theo số liệu cập nhật đến hết ngày 16/1, toàn thành phố có 50.188 trường hợp F0 đang được điều trị và cách ly. (XEM CHI TIẾT)

Tối 17/1, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam cho biết, đơn vị sẽ tổ chức trọng thể Lễ viếng, Lễ truy điệu và Lễ an táng liệt sĩ Đỗ Anh vừa hi sinh trong thời gian thực hiện sứ mệnh gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Bộ Quốc phòng đã truy thăng quân hàm từ Thiếu tá lên Trung tá cho đồng chí Đỗ Anh. Theo Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, liệt sĩ, Trung tá Đỗ Anh (SN 1983, trú quán quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội), là Trợ lý Phái bộ, Phòng Công tác địa bàn, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam. Trung tá Đỗ Anh đã hy sinh vào ngày 6/1/2022 tại Bệnh viện dã chiến cấp 3 của Liên Hợp Quốc (Nakasero, Kampala, Uganda). (XEM CHI TIẾT)

Chiều 17/1, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông TP Đà Nẵng khẳng định thành phố sẽ không thực hiện giãn cách xã hội, hay đóng cửa thành phố. TP Đà Nẵng đảm bảo hoạt động của siêu thị, chợ truyền thống; đảm bảo cân đối cung cầu một số mặt hàng thực phẩm thiết yếu, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân và tạo mọi điều kiện để bà con đón Tết. Trong một tuần qua (10-17/1), số ca nhiễm tại Đà Nẵng liên tục tăng và tới nay đã gần chạm mốc 1.000 ca nhiễm/ngày. (XEM CHI TIẾT)