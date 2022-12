Bản tin 8H: Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn nhân sự mới

TPO - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký các quyết định phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND 2 tỉnh Hưng Yên và Lâm Đồng.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký các quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND 2 tỉnh Hưng Yên và Lâm Đồng. Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Hưng Yên; miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Đặng Ngọc Quỳnh để nhận nhiệm vụ mới; bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Võ Ngọc Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng; miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Đặng Trí Dũng để nhận nhiệm vụ khác.

Chiều 21/12, Đại diện Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm tỉnh Khánh Hòa cho biết, đang kiểm tra, xác minh thông tin đang gây xôn xao trên mạng xã hội về trường hợp người bán hàng rong đổ thức ăn thừa vào nồi nấu nước dùng. Theo đó, trên mạng xã hội xuất hiện video quay lại hình ảnh một người phụ nữ bán hàng rong được cho nằm ở trước đường Quang Trung sát bên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Trong video, người bán hàng rong có hành động đổ toàn bộ thức ăn khách dùng thừa vào nồi nước dùng đang nấu. Một số ly nước lọc khách đã uống cũng được một người phụ nữ tận dụng đổ lại trong bình. Tô dùng rồi chỉ tráng sơ qua một nước rồi lau khô.

Chiều 21/12, vụ hỏa hoạn đã xảy ra ở tòa R2 chung cư GoldMark City (136 Hồ Tùng Mậu, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm). Theo thông tin ban đầu từ Công an phường Phú Diễn, chủ căn hộ trên tên Đ.T.K có biểu hiện say rượu đã tự phóng hỏa đốt nhà. Anh Đ.T.K đã được đưa ra ngoài an toàn. Thời điểm xảy ra vụ cháy, anh Đ.T.K ở nhà một mình. Vụ cháy gây hư hại gần như toàn bộ đồ đạc trong phòng ngủ, các phòng khác trong căn hộ tường ám khói đen.

Ngày 22/12, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8. Ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời tiếp tục rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 10-13 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6-9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến 13-16 độ C. Dự báo hình thái thời tiết trên sẽ duy trì ở các tỉnh miền Bắc đến khoảng 27/12. Từ 28/12, miền Bắc đón một đợt không khí lạnh mạnh tăng cường, trời có mưa, mưa nhỏ rải rác, nền nhiệt giảm sâu, đợt rét hanh dài ngày chấm dứt.

Ngày 21/12, Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 200 ca COVID-19. Như vậy đã 13 ngày số mắc mới tại nước ta dưới 500 ca/ngày. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.523.567 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 132 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.610.481 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 41 ca. Ngày 20/12 ghi nhận 1 ca tử vong tại: Hà Nội. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.181 ca. Trong ngày 20/12 có 17.492 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 265.227.802 liều. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 20/11, trên fanpage Đại học Tôn Đức Thắng- Cơ sở Bảo Lộc đăng thông tin quảng bá về cuộc thi online tìm hiểu truyền thống ngày 22/12 - Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Tuy nhiên, trên banner lại có hình chìm của người lính Mỹ và hai em bé. Ngay sau đó, fanpage đã gỡ banner và thay banner mới. Chiều 21/12, đại diện lãnh đạo Trường ĐH Tôn Đức Thắng cho biết sinh viên làm nhiệm vụ thiết kế đã tìm và chọn một bức ảnh đã được làm mờ trong kho ảnh miễn phí của phần mềm thiết kế để sử dụng giới thiệu cuộc thi trên mạng xã hội. Sinh viên chủ quan đưa hình ảnh lên trang khi chưa được kiểm tra, chưa được sự đồng ý của lãnh đạo cơ sở. (XEM CHI TIẾT)