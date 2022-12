Bản tin 8H: Công bố quyết định Chánh án TANDTC về công tác cán bộ

TPO - Chiều 20/12, Tòa án nhân dân tối cao tổ chức Lễ công bố Quyết định của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao bổ nhiệm các chức vụ, lãnh đạo quản lý.

Chiều 20/12, đồng chí Nguyễn Tường Linh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Cán bộ, Tòa án nhân dân tối cao, công bố các Quyết định của Chánh án TANDTC về việc: Điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Chí Công (SN 1978), Thẩm phán cao cấp, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học giữ chức vụ Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng; Nguyễn Xuân Thiện (SN 1972), Thẩm phán cao cấp, Vụ trưởng Vụ Giám đốc kiểm tra I giữ chức Phó Chánh án TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Thị Hà (SN 1979), Thẩm phán cao cấp, Phó Vụ trưởng Vụ Giám đốc, kiểm tra II giữ chức vụ Phó Chánh án TAND thành phố Hà Nội; Đỗ Thế Bình (SN 1973), Thẩm phán trung cấp, Phó Chánh án TAND tỉnh Vĩnh Phúc giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Giám đốc kiểm tra I; Phạm Xuân Duy (SN 1986), Chánh Văn phòng TAND thành phố Hà Nội giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng TANDTC.

Liên quan đến việc "in pano có hình quốc kỳ nước ngoài không phù hợp" của Khoa Giáo dục Quốc phòng An ninh, Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, tối 20/12, Bộ GD-ĐT cho biết Hiệu trưởng nhà trường đã ra Quyết định số 904 và Quyết định số 905 tạm đình chỉ công tác đối với ông N.V.C. (nhân viên phòng quản trị B) và ông T.M.H. (Phó Chủ nhiệm Khoa Giáo dục Quốc phòng và An ninh). Lý do đình chỉ là do hai cán bộ này "tự ý làm pano khi không được sự đồng ý của Ban Giám hiệu và Chủ nhiệm khoa, hình thức của pano có hình ảnh không phù hợp". Bộ GD-ĐT cũng cho biết nhà trường đang khẩn trương báo cáo về việc này với UBND TP Hà Nội và Bộ GD-ĐT.

Liên quan thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng Viện Tim TPHCM đã 9 tháng chưa trả lương nhân viên, ngày 20/12, TS-BS Bùi Minh Trạng, Giám đốc Viện Tim TPHCM, cho biết thông tin trên không chính xác và đang tạo ra dư luận xấu về hình ảnh của viện. Theo TS-BS Bùi Minh Trạng, từ trước đến nay, Viện Tim chi trả lương hàng tháng cho nhân viên vào ngày cuối tháng và thu nhập ngoài lương vào ngày giữa tháng. Suốt giai đoạn dịch COVID-19, Viện Tim cũng như các đơn vị y tế khác gặp nhiều khó khăn về nguồn thu nhưng đều chi trả lương và thu nhập tăng thêm hàng tháng trước ngày quy định và chưa bao giờ chậm trễ. Ngoài ra, trong thời gian phòng chống dịch COVID-19, Viện Tim TPHCM không được phân công hỗ trợ địa bàn quận 7 nên không có việc UBND quận 7 chưa chi trả tiền chế độ.

Sở Giao thông Vận tải TP. HCM vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu khảo sát và cập nhật, hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án xây dựng cầu Cần Giờ. Theo Sở Giao thông Vận tải TP. HCM, cầu Cần Giờ có tổng mức đầu tư 9.982 tỷ đồng, được đầu tư theo hình thức theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao). Trong đó, ngân sách thành phố chi gần 4.000 tỷ đồng cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, nhà đầu tư bỏ chi phí xây lắp. Hình dáng cầu Cần Giờ được chọn có hình cây Đước, biểu tượng đặc trưng cho vùng đất Cần Giờ. Công trình sẽ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư giai đoạn 2022 - 2023, khởi công năm 2024 và hoàn thành năm 2028.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay (21/12), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6-7. Ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời tiếp tục rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 10-13 độ, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6-9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến 13-16 độ. Dự báo trong nhiều ngày tới, miền Bắc tiếp tục duy trì nền nhiệt thấp, trời rét, vùng núi rét đậm, rét hại, vùng núi cao có thể xảy ra băng giá, sương muối. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 20/12, Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 206 ca COVID-19, giảm 30 trường hợp sau 24 giờ. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.523.367 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 59 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.610.349 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 39 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.180 ca. Trong ngày 19/12 có 28.805 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 265.197.934 liều. (XEM CHI TIẾT)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký quyết định bổ nhiệm nhân sự Bộ Quốc phòng. Theo đó, tại Quyết định số 1574/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Trung tướng Lê Quang Minh - Chính ủy Tổng cục II - giữ chức Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Thủ tướng cũng ký các quyết định bổ nhiệm Thiếu tướng Hà Thọ Bình - Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 4 - giữ chức Tư lệnh Quân khu 4, Bộ Quốc phòng; bổ nhiệm Đại tá Trần Vinh Ngọc - Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Long An - giữ chức Phó Chính ủy Quân khu 7, Bộ Quốc phòng. (XEM CHI TIẾT)