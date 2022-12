Bản tin 8H: 7 người trúng giải Jackpot 1 với tổng giá trị hơn 960 tỉ đồng

TPO - Số liệu thống kê của Vietlott chỉ ra từ đầu năm năm 2022 đến nay đã có 7 người trúng giải Jackpot 1 của xổ số Power 6/55 với tổng giá trị hơn 960 tỉ đồng.

Ngày 18/12, Công an phường Giang Biên (quận Long Biên, Hà Nội) đang khẩn trương xác minh, làm rõ vụ một cán bộ công an bị người vợ tố vì nhiều lần hành hung vợ, con. Theo đó, chị N.T.L. (trú tại phường Giang Biên) làm đơn tố cáo chồng là anh Đ.P. - công an đang công tác tại một đơn vị ở quận Hai Bà Trưng - đánh, chửi khiến chảy máu vùng mặt vào khoảng 22h ngày 15/12. Trước đó, anh P. cũng chửi bới và đánh con trai 7 tuổi khi dạy con học trong phòng riêng. Chị L. cho biết đây không phải lần đầu tiên anh P. đánh đập vợ con, mà rất nhiều lần anh P. đánh chị chảy máu, thương tích đầy người trong nhiều tháng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần và sức khoẻ, đe dọa tính mạng của chị.

Số liệu thống kê của Vietlott chỉ ra từ đầu năm năm 2022 đến nay đã có 7 người trúng giải Jackpot 1 của xổ số Power 6/55 với tổng giá trị hơn 960 tỉ đồng. Mới nhất là kỳ quay số ngày 17/12, Vietlott thông báo 1 vé Power 6/55 có 6 cặp số trùng với kết quả giải Jackpot 1 là 01-02-29-34-41-42 và đã trúng thưởng 167,3 tỉ đồng. Ngoài ra, tính riêng 11 tháng đầu năm 2022, giải Jackpot 2 của vé Power 6/55 đã tìm được 34 người trúng giải và người trúng cao nhất lên tới 12,8 tỉ đồng. Đặc biệt, từ ngày 15 đến 22/11, giải Jackpot 2 của 4 kỳ quay số liên tiếp đều có người trúng thưởng.

Tối 18/12, Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi cho biết trong ngày đơn vị ghi nhận 3 container sơn màu xanh loại 40feet trôi dạt vào bờ biển. Cụ thể, khoảng 9h cùng ngày, Đồn biên phòng nhận được thông tin từ người dân địa phương về việc 2 container bị sóng đánh trôi dạt vào bờ biển khu vực cảng xuất sản phẩm Nhà máy lọc dầu Dung Quất, thuộc thôn Tuyết Diêm 1, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Một số thiết bị điện lạnh đã bung ra ngoài. Ngoài ra, tại gành Phước Thiện, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, lực lượng biên phòng cũng phát hiện 1 container tương tự. Tuy nhiên, container này đã bị sóng đánh vỡ, chỉ còn lại một vài thiết bị điện tử trôi dạt lên bờ.

Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa có công văn số 5075/ĐKVN-VAR thông báo danh sách ô tô hết niên hạn từ ngày 1/1/2023. Theo đó, tổng số xe sẽ hết niên hạn sử dụng từ ngày 1/1/2023 là 21.040 ô tô. Trong đó, có 6.143 xe chở người và 14.897 xe chở hàng. Căn cứ danh sách của Cục Đăng kiểm Việt Nam thì TP. Hồ Chí Minh có số lượng phương tiện hết niên hạn sử dụng nhiều nhất với 4.898 xe; Hà Nội có 2.687 xe, Đồng Nai có 1.387 xe và Hải Phòng có 839 xe. Danh sách chi tiết toàn bộ xe hết niên hạn sử dụng đã được Cục Đăng kiểm Việt Nam đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 19/12, nhiệt độ đồng loạt giảm sâu ở các tỉnh, thành phố miền Bắc, khu vực đồng bằng xuống mức 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C. Đợt rét này được dự báo kéo dài hết đêm 21/12. Sau đó, khu vực tăng nhiệt nhanh vào ban ngày và duy trì mức nhiệt thấp 13-15 độ C về đêm, sáng sớm. Thời tiết miền Bắc trong 10 ngày tới luôn ở trạng thái nắng hanh, độ ẩm dưới 60%.

Ngày 17/12, Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 319 ca COVID-19. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.522.750 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 95 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.610.217 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 40 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.179 ca. Trong ngày 16/12 có 44.881 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 265.160.328 liều. (XEM CHI TIẾT)