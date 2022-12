Bản tin 8H: Bắc Ninh có người trúng độc đắc hơn 167 tỷ đồng

TPO - Loại hình xổ số Power 6/55 của Vietlott tìm thấy chủ nhân giải độc đắc trị giá hơn 167 tỷ đồng.

Cuối ngày 17/12, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) công bố tại kỳ quay số chiều cùng ngày có 1 vé loại hình Power 6/55 trúng giải Jackpot 1 trị giá 167,3 tỷ đồng. Cụ thể, tấm vé may mắn có dãy số 01 - 02 - 29 - 34 - 41 - 42 - 09 được bán tại một đại lý thuộc phố Đồng Chuông, thị trấn Lim, huyện Tiên Du, Bắc Ninh. Ngoài Jackpot 1, sản phẩm này còn chứng kiến 10 người trúng giải nhất (trị giá 40 triệu đồng), 1.358 người trúng giải nhì (trị giá 500.000 đồng) và 31.221 người trúng giải ba (trị giá 50.000 đồng. Tổng giá trị trao thưởng khoảng 170 tỷ đồng.

Ngày 17/12, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho biết, vào khoảng 11h ngày 16/12, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra, giám sát khu vực làn giao thông trước Nhà ga hành khách T1, anh Trịnh Quốc Thắng - nhân viên an ninh kiểm soát sân đỗ ô tô - Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài phát hiện một chiếc vali bỏ quên ngay tại khu vực công cộng. Sau khi kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện chiếc vali bị bỏ quên chứa tới 1.000 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng (500 triệu đồng). Tổ giám sát camera kiểm tra phát hiện một vị khách nam đã bỏ quên chiếc vali kể trên và đã lên xe rời khỏi nhà ga. Khoảng 12h40 cùng ngày, lực lượng An ninh cơ động bàn giao chiếc vali cùng toàn bộ tài sản cho vị khách.

Khoảng 9h ngày 17/12, hỏa hoạn xảy ra tại rừng thông, keo thuộc khu vực lô 5, khoảnh 4, tiểu khu 357, thôn 1, xã Vĩnh Thực, TP Móng Cái, Quảng Ninh. Nhận được thông tin vụ việc, TP Móng Cái đã huy động khoảng 60 người thuộc nhiều lực lượng tham gia chữa cháy. Do thời tiết hanh khô kèm gió lớn, ngọn lửa cháy lan sang các khoảnh rừng khác, công tác dập lửa gặp khó khăn. Đến khoảng 17h cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Theo ước tính có khoảng 6 ha rừng bị thiệt hại. Nhiều ha đồi cây bụi khác cũng bị thiêu rụi, thiệt hại vụ cháy chưa được thống kê.

Chiều tối ngày 16/12, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Lào Cai) giải cứu 3 nạn nhân vụ xe hơi bị rơi xuống suối sâu tại khe suối gần ngã 3 đường phố Chiềng On - đường 30/4 ở TP Lào Cai. Theo thông tin ban đầu, ô tô BKS 24A.003xx bị rơi xuống khe suối vào lúc 2h45 cùng ngày. Sau khi tai nạn xảy ra, cả 3 người trên xe cùng bất tỉnh. Nhiều tiếng sau đó một trong 3 người tỉnh lại, hô hoán kêu cứu. Lực lượng chức năng nhanh chóng đưa 3 nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Tuy nhiên, Trần Thái D. (23 tuổi, trú tại thành phố Lào Cai) tử vong trên đường đi cấp cứu.

Chiều 16/12, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức buổi trao quyết định của Chủ tịch nước cho 4 sĩ quan làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Cộng hòa Trung Phi. Bốn sĩ quan nhận quyết định, lên đường thực hiện nhiệm vụ lần này gồm: Trung tá Phạm Quang Thiều - Trợ lý Phòng Tham mưu Kế hoạch được cử đi làm nhiệm vụ Sĩ quan Tham mưu tác chiến kiêm Chỉ huy trưởng các lực lượng Việt Nam tại Phái bộ Cộng hòa Trung Phi; Thiếu tá Nguyễn Văn Hiển - Trợ lý Phòng Tham mưu Kế hoạch được cử đi làm nhiệm vụ Sĩ quan Tham mưu tình báo; Thiếu tá Vũ Đức Nhiên, Trợ lý Phòng Công tác địa bàn được cử đi làm nhiệm vụ Sỹ quan Tham mưu tình báo; Thượng úy Phạm Tiến Long - Trợ lý Phòng Công tác địa bàn được cử đi làm nhiệm vụ Sĩ quan Tham mưu trang bị.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (18/12), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, rét hại; khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi trời rét. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng, ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 8-11 độ; khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ 3-7 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế 13-16 độ; từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi 16-18 độ. Đợt không khí lạnh sẽ kéo dài đến khoảng ngày 19/12, sau đó có xu hướng tăng nhiệt dần. Từ ngày 22-24/12, đa số các vùng của cả nước sẽ có nắng, nên sẽ ấm vào ban ngày, lạnh vào ban đêm.

Ngày 17/12, Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 319 ca COVID-19. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.522.750 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 95 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.610.217 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 40 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.179 ca. Trong ngày 16/12 có 44.881 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 265.160.328 liều. (XEM CHI TIẾT)