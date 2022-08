Bản tin 8H: Quyết định nhân sự của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc

TPO - Ông Nguyễn Minh Phú vừa nhận quyết định giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học MTTQ Việt Nam.

Ngày 26/8, tại trụ sở Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (Đan Phượng, Hà Nội), Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Công bố quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu đã ký Quyết định số 1618/QĐ-MTTW-BTT ngày 25/8/2022 về việc tiếp nhận ông Nguyễn Minh Phú, Nghiên cứu viên chính, Phó Giám đốc Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học MTTQ Việt Nam. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 1/9/2022.

Cục Thuế TPHCM vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với CTCP Vật tư Xăng Dầu (Comeco, COM) hơn 101 triệu đồng. Trong đó, phạt vi phạm về hóa đơn 15 triệu đồng; phạt khai sai dẫn đến thiếu số thuế GTGT hơn 80 triệu đồng; phạt khai sai dẫn đến thiếu số thuế TNDN phải nộp hơn 6 triệu đồng. Để khắc phục hậu quả, Comeco phải nộp truy thu thuế gần 432 triệu đồng. Trong đó, gần 401 triệu đồng truy thu thuế GTGT, gần 31 triệu đồng truy thu thuế TNDN. Tổng cộng, số tiền phạt và truy thu thuế Comeco phải nộp hơn 500 triệu đồng. Theo văn bản của Cục Thuế TPHCM, Comeco đã không xuất hóa đơn GTGT khi bán hàng hóa; đồng thời khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế GTGT, thuế TNDN phải nộp.

Ngày 26/8, ông Nguyễn Viết Ninh, Giám đốc Ban quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa ra quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày (kể từ ngày 25/8) đối với ông Nguyễn Văn Đức, Trưởng phòng Quản lý bảo vệ rừng Ban Quản lý, để phục vụ công tác xác minh vụ việc khai thác rừng tại Khoảnh 4, Tiểu khu 325A, xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên. Trước đó, ngày 22/8, ông Đức bị phát hiện thuê người chặt hạ 42 cây gỗ tự nhiên, đường kính gốc từ 10 đến 27cm, trong Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ.

Chiều 26/8, ông Khương Ngọc Thế, Giám đốc Chi nhánh Công ty CP Tập đoàn vận tải Sài Gòn tại Phú Quốc (Kiên Giang), xác nhận nhóm tài xế mặc áo vàng trong vụ ẩu đả tại Sân bay Phú Quốc hôm 25/8 là người của công ty. Ông Thế cho biết, sáng 26/8, chủ tịch HĐQT đã ký quyết định sa thải 3 người liên quan vì đã có gây mất an ninh trật tự tại khu vực sân bay, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh, uy tín của công ty. Trước đó, trưa 25/8, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài gần 1 phút ghi lại cảnh một nhóm mặc đồng phục của một hãng taxi đánh dã man một người được cho là một tài xế làm việc cùng hãng.

Ngày 26/8 Việt Nam ghi nhận 3.195 ca COVID-19. Số bệnh nhân nặng là 162, tăng thêm 23 trường hợp so với 24 giờ trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.399.400 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 9.338 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.126.265 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.110 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 26/8, ông Trần Việt Trường - Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ, đã trao quyết định bổ nhiệm ông Hoàng Quốc Cường - Phó Viện trưởng Viện Pasteur TPHCM, giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ với thời hạn 5 năm, kể từ ngày ký. Được biết, Sở Y tế TP. Cần Thơ khuyết giám đốc sở hơn một năm. Ông Hoàng Quốc Cường (40 tuổi) có trình độ Tiến sĩ Dịch tễ học / Bác sĩ đa khoa; lý luận chính trị cao cấp. Tháng 9/2019, ông Cường được Bộ Y tế điều động giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Pasteur TPHCM. (XEM CHI TIẾT)