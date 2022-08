Bản tin 8H: Nữ trung tá 40 tuổi làm Phó giám đốc Công an tỉnh Gia Lai

TPO - Trung tá Ksor H'Bơ Khắp, 40 tuổi, Trưởng Công an thị xã Ayun Pa, được bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Công an tỉnh Gia Lai.

Bộ trưởng Bộ Công an - Đại tướng Tô Lâm vừa ký quyết định bổ nhiệm trung tá Ksor H’Bơ Khắp - Trưởng Công an thị xã Ayun Pa (Gia Lai) - giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Gia Lai. Trung tá Ksor H'Bơ Khắp (40 tuổi, người đồng bào dân tộc thiểu số Jrai, tên thường gọi là Ksor Phước Hà, quê tại xã Ia Trok, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) tốt nghiệp Đại học An ninh Nhân dân, là Thạc sĩ Luật học. Trong nhiều năm qua, trung tá Ksor H'Bơ Khắp đã đảm nhiệm chức vụ Trưởng Công an Thị xã Ayun Pa. Trung tá Ksor H'Bơ Khắp là đại biểu Quốc hội khóa XIV (nhiệm kỳ 2016-2021), thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội.

Khoảng 16h ngày 25/8, đổ dốc cầu Phú Mỹ, phường Thạnh Mỹ Lợi (TP Thủ Đức), xe tải chở nước ngọt do nam tài xế khoảng 45 tuổi điều khiển tông mạnh vào đuôi xe đầu kéo mang biển kiểm soát 60H-038.34. Cú tông mạnh khiến cabin xe tải biến dạng, hàng trăm lon nước ngọt trên phương tiện đổ tràn xuống đường, hư hỏng. Phát hiện nhiều lon nước ngọt đổ xuống mặt cầu, một số người đi xe máy đã dừng phương tiện, leo qua dải phân cách vào làn ôtô lấy đi. Theo đại diện Đội CSGT Cát Lái, nam tài xế bị xây xát nhẹ.

Chiều 25/8, đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang, đã ký quyết định khen thưởng đột xuất 6 công dân, gồm: Nguyễn Văn Tý (SN 1982), Trần Văn Trường (SN 2002), Lê Bình Hổ (SN 1974), Nguyễn Thành Công (SN 1996), Ngô Văn Sẹn (SN 1984) và Mai Văn Hùng (SN 1986) cùng ngụ thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang vì có thành tích dũng cảm cứu người. Trước đó, 6 công dân trên đã dùng vỏ lãi chạy ra sông ứng cứu thành công 40/42 người trốn chạy khỏi casio Rich World (thuộc huyện Kaoh Thom, tỉnh Kandal, Vương quốc Campuchia), liều mình bơi qua sông Bình Di, nhập cảnh trái phép về Việt Nam vào ngày 18/8.

Tại họp báo diễn ra chiều 25/8, ông Võ Trọng Nam - Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao (VHTT) TPHCM, cho biết thành phố quyết định không tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật vào đêm chính kỷ niệm 77 năm Quốc khánh đất nước sắp tới. Thay vào đó, TPHCM tổ chức lễ hội mang chủ đề Tết độc lập cùng nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đường phố, trên sông phục vụ người dân. Đặc biệt, TPHCM lần đầu dùng khinh khí cầu kéo quốc kỳ độ cao 1.800 m2 tại đầu hầm vượt sông Sài Gòn (TP Thủ Đức). Ngoài ra, thành phố cũng tổ chức các hoạt động thể thao dưới nước, dù lượn, biểu diễn nghệ thuật đặc biệt trên phố đi bộ, nhạc EDM, DJ tại trung tâm phố đi bộ.

Dự báo ngày và đêm nay (26/8), khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa to, có nơi mưa rất to và dông kèm gió giật mạnh, tổng lượng mưa tích lũy phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm, Thanh Hóa 30-60mm, có nơi trên 80mm. Từ ngày mai (27/8), mưa giảm nhanh ở khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, trời hửng nắng. Riêng Tây Bắc Bộ, ngày mai tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Tại Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên trong ngày và đêm nay có mưa rào và dông, cục bộ mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều và tối với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 50mm. Từ ngày 27/8 mưa dông giảm dần. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 25/8, Việt Nam ghi nhận 3.342 ca COVID-19. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.396.205 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 12.747 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.116.927 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 139 ca. Từ 17h30 ngày 24/8 đến 17h30 ngày 25/8 ghi nhận 2 ca tử vong tại: Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Tây Ninh (1). Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 1 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.110 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 25/8, Thành ủy TPHCM tổ chức Lễ công bố và trao quyết định cán bộ cho 2 nhân sự thuộc Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TPHCM. Tại buổi lễ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM công nhận Phó Bí thư Đảng uỷ BĐBP thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 cho Đại tá Trần Thanh Đức, Chỉ huy trưởng BĐBP TPHCM. Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM cũng trao quyết định công nhận Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP nhiệm kỳ 2020-2025 cho Đại tá Đoàn Duy Phước, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng BĐBP TPHCM. (XEM CHI TIẾT)