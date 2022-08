Bản tin 8H: Loạt xã, phường ở Bình Định chi sai hàng tỷ đồng

TPO - Thanh tra tỉnh Bình Định vừa kết luận có 20/21 UBND xã, phường tại thành phố Quy Nhơn chi sai tiền ngân sách Nhà nước hàng tỷ đồng.

Thanh tra tỉnh Bình Định vừa ban hành kết luận thanh tra về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý tài chính - ngân sách và quản lý đầu tư, xây dựng cơ bản trên địa bàn thành phố Quy Nhơn giai đoạn từ 2015 - 2020. Theo đó, kết quả thanh tra phát hiện có 20 địa phương cấp phường, xã của thành phố Quy Nhơn thanh toán sai cho các đơn vị thi công, kê khai thiếu thuế và chi phụ cấp công vụ cho các cán bộ hợp đồng không đúng quy định với số tiền hơn 2,1 tỷ đồng. Thanh tra tỉnh Bình Định yêu cầu 20 Chủ tịch UBND các xã, phường nêu trên tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, xử lý trách nhiệm theo quy định đối với các tập thể cá nhân có liên quan. Có trách nhiệm thu hồi đầy đủ số tiền hơn 2,1 tỷ đồng nộp vào tài khoản tạm giữ của thanh tra tỉnh.

Sau khi nhận được thông tin hơn 1,4 tấn mỳ ăn liền Omachi nhập khẩu từ Việt Nam bị thu hồi để tiêu hủy, đại diện Bộ Công Thương cho biết đã nắm được thông tin và đang xử lý theo quy định. Trước đó, Masan Consumer - đơn vị sản xuất mì ăn liền Omachi - cho biết, kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy công ty không trực tiếp xuất khẩu hoặc bán sản phẩm mì Omachi Xốt tôm chua cay cho đối tác có tên Công ty Qianyu để xuất khẩu cho thị trường Đài Loan. Vào ngày 23/8, Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Đài Loan thông tin về lô hàng 1,44 tấn mì Omachi Xốt tôm chua cay do Công ty TNHH Qianyu nhập khẩu từ Việt Nam bị trả lại để tiêu hủy, do phát hiện trong gói bột gia vị có chứa 0,195 mg/kg Ethylene Oxide chưa được cấp phép.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, từ chiều nay (25/8) đến đêm 26/8, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to và giông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 250mm, riêng Thanh Hóa 50-100mm, có nơi trên 150mm. Khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa tập trung về chiều tối với lượng mưa từ 10-30m, có nơi trên 50mm. Thủ đô Hà Nội từ chiều nay đến đêm 26/8 có mưa to và giông, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến 100-130mm, có nơi trên 150mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Gần một tháng qua, cả trăm đồng hồ cung cấp nước sạch của nhà dân trên các tuyến đường khu trung tâm quận 1 và quận 3 (TP.HCM) bị cạy phá, lấy cắp. Qua hình ảnh trích xuất camera nhà dân cho thấy kẻ trộm là nam giới, đi xe đạp vào khung giờ khuya đến sáng theo dọc các tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai, Hai Bà Trưng, Lê Thánh Tôn để lấy trộm đồng hồ nước. Người này thường đến khu vực nhà dân vắng người qua lại, mở nắp che rồi tháo đồng hồ nước lắp ngầm trước nhà mang đi. Sau khi xảy ra mất cắp, Công ty cấp nước đã đến gắn miễn phí đồng hồ nước mới cho người dân để đảm bảo cung cấp nước. Đồng thời, công ty này cũng có văn bản đề nghị Công an quận 1 và quận 3 hỗ trợ điều tra vụ việc.

Ông Trần Hữu Minh - Chánh văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia - cho biết, trong 8 tháng năm 2022 (tính từ ngày 15/12/2021 đến 14/8/2022), toàn quốc xảy ra 7.488 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4.276 người, bị thương 4.957 người. Cụ thể, đường bộ xảy ra 7.390 vụ, làm chết 4.178 người, bị thương 4.937 người. Đường sắt xảy ra 70 vụ, làm chết 52 người, bị thương 17 người. Đường thủy xảy ra 23 vụ, làm chết 34 người, bị thương 3 người. Hàng hải xảy ra 5 vụ, làm chết và mất tích 12 người. So với 8 tháng đầu năm 2021, số vụ tai nạn giao thông giảm 190 vụ (giảm 2,47%), tăng 341 người chết (tăng 8,67%), giảm 387 người bị thương (giảm 7,24%).

Liên quan đến ồn ào mượn đất công cho thuê kinh doanh ở huyện Đăk Hà (Kon Tum), ông Hà Tiến, Chủ tịch UBND huyện Đăk Hà cho biết lỗi là do… báo cáo nhầm. Theo ông Hà Tiến, thị trấn Đăk Hà không cho mượn đất mà chỉ thực hiện chỉ đạo của UBND huyện năm 2017 là giao thị trấn quản lý cho thuê để thu ngân sách. Tuy nhiên, do báo cáo của UBND huyện nhầm, dùng từ cho mượn. Vụ việc đang được Sở Tài nguyên và Môi trường thanh tra và chờ kết luận sẽ xử lý. Trước đó ngày 13/8, TTXVN có bài viết phản ánh năm 2017, UBND thị trấn Đăk Hà đã cho cá nhân ông Đỗ Trọng Lâm (tổ dân 4, thị trấn Đăk Hà) mượn đất khu vực hành lang suối trái thẩm quyền và không qua đấu giá.

Ngày 24/8, Việt Nam ghi nhận 3.591 ca COVID-19. Đây là ngày có số ca mắc mới cao nhất tại nước ta trong hơn 3 tháng qua. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.392.859 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 14.132 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.104.180 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 146 ca. Từ 17h30 ngày 23/8 đến 17h30 ngày 24/8 ghi nhận 2 ca tử vong tại: Tây Ninh. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.108 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)