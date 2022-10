Bản tin 8H: Quyết định nhân sự của Bộ Quốc phòng

TPO - Ngày 28/10, Đại tá Nguyễn Thanh Hương, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng Phú Yên đã bàn giao nhiệm vụ Chỉ huy trưởng BĐBP Phú Yên cho Đại tá Nguyễn Xuân Thắng.

Chiều 28/10, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Phú Yên tổ chức Hội nghị bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh. Theo Quyết định của Bộ Quốc phòng, Đại tá Nguyễn Xuân Thắng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BĐBP Hà Giang được điều động, bổ nhiệm chức vụ Chỉ huy trưởng BĐBP Phú Yên. Tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Thanh Hương, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BĐBP Phú Yên đã bàn giao nhiệm vụ Chỉ huy trưởng BĐBP Phú Yên cho Đại tá Nguyễn Xuân Thắng. Trước đó, Đại tá Nguyễn Thanh Hương, được Bộ Tư lệnh BĐBP chỉ đạo phụ trách công tác Chỉ huy trưởng từ ngày 14/7/2022 cho đến nay.

Chiều 28/10, Kiểm toán nhà nước Việt Nam tổ chức Hội nghị về bầu Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Ngô Văn Tuấn. Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, ngày 21/10/2022, Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa 15 đã bầu đồng chí Ngô Văn Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước phụ trách Kiểm toán nhà nước, giữ chức vụ Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Ngô Văn Tuấn được đào tạo cơ bản, kinh qua các cương vị công tác ở Bộ Tài chính, Ban Kinh tế Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình.

Tối 28/10, một lãnh đạo Công an thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk cho biết đang điều tra nguyên nhân tử vong của 2 cha con ở phường Đạt Hiếu, thị xã Buôn Hồ. Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h cùng ngày, con gái vợ đầu của anh P.V.V. (SN 1982) tới nhà thăm cha. Khi ra phía sau nhà, người con tá hỏa phát hiện cha cùng em trai là cháu P.N.Đ.H. (SN 2015) tử vong trong tư thế treo cổ. Tại hiện trường, cơ quan chức năng tìm thấy lá thư tuyệt mệnh với nội dung nói về chuyện mâu thuẫn gia đình.

Chiều 28/10, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết lực lượng chức năng nhận được tin báo cháy tiệm tạp hóa tại xã An Khánh, huyện Châu Thành, vào 0h45 cùng ngày. Công an xã cứu được 3 người (gồm vợ chồng và con trai của chủ nhà) nhưng không tiếp cận được 3 người còn lại trên tầng lầu. Đến khoảng 2h45, đám cháy được dập tắt. Ba người khách đều đã tử vong do ngạt khí, tài sản thiệt hại ước tính khoảng 4 tỉ đồng. Cửa hàng này do bà Bùi Thị Yến S. (33 tuổi, ngụ phường Tân Phong, Quận 7, TP HCM) làm chủ. Ba người chết cháy là khách của chủ nhà vừa đến từ TP HCM. Nguyên nhân vụ cháy được xác định ban đầu là do chập điện.

Ngày 28/10, Trung tâm Y tế huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam cùng chính quyền địa phương tổ chức trao trả bé sơ sinh bị bỏ rơi ở trung tâm cách đây 18 ngày. Theo Trung tâm Y tế huyện Quế Sơn, sau khi bỏ rơi cháu bé, người mẹ đã quay lại xin nhận con. Được biết, mẹ cháu bé sinh năm 2000, quê ở huyện Phước Sơn. Gia đình nội cháu bé ở huyện Quế Sơn. Trước đó, khoảng 0h30 ngày 10/10, các nhân viên của Trung tâm Y tế huyện Quế Sơn phát hiện bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong nhà vệ sinh của khoa Nội. Bé gái bị bỏ rơi cùng lá thư có nội dung tiết lộ mẹ cháu bé 17 tuổi, đang đi học nên không thể nuôi con.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khoảng ngày 30/10, bão Nalgae sẽ vượt qua khu vực miền Trung của Philippines và đi vào Biển Đông. Hồi 1 giờ ngày 29/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,6 độ Vĩ Bắc; 124,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-102 km/giờ), giật cấp 12. Trong 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km, cường độ mạnh cấp 9-10, giật cấp 12. Từ 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15 km, cường độ mạnh cấp 10, giật cấp 12.

Ngày 28/10, Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 641 ca COVID-19. Sở Y tế Ninh Bình đăng kí bổ sung 1.907 ca. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.501.906 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 284 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.602.546 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 55 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.162 ca. Trong ngày 27/10 có 85.474 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 261.694.006 liều. (XEM CHI TIẾT)