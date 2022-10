Bản tin 8H: Quyết định nhân sự của Bộ Quốc phòng

TPO - Đại tá Vũ Văn Hoài - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ CHQS thành phố Hải Phòng được Bộ Quốc phòng bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 3.

Chiều 25/10, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị Bàn giao chức vụ Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố. Thực hiện Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đồng chí Đại tá Vũ Văn Hoài - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ CHQS thành phố được Bộ Quốc phòng bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 3; đồng thời bổ nhiệm đồng chí Đại tá Phạm Văn Vương, Trưởng Phòng Tuyên huấn, Cục Chính trị Quân khu giữ chức Chính ủy Bộ CHQS thành phố Hải Phòng. Tại Hội nghị, các đồng chí đã thông qua Biên bản bàn giao với sự nhất trí cao.

Sáng 26/10, một lãnh đạo UBND xã Dương Tơ, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cho biết ngày 24/10 vừa qua, UBND xã phát đi thông báo yêu cầu tổ chức, cá nhân, hộ gia đình là chủ đầu tư xây dựng tường rào, đường bê tông trong phạm vi khu đất gần 19ha tới khắc phục vi phạm. Đây là khu đất có 79 căn biệt thự xây dựng trái phép đang tồn tại. Theo đó, từ ngày 24 - 26/10, tổ chức, cá nhân và hộ gia đình là chủ đầu tư các công trình nêu trên phải có trách nhiệm phá dỡ, di dời ra khỏi phạm vi khu đất gần 19ha đất thuộc ấp Đường Bào, xã Dương Tơ. Nếu đến hết ngày hôm nay (26/10) việc phá dỡ không được thực hiện, UBND xã Dương Tơ sẽ phối hợp với ngành chức năng cưỡng chế tháo dỡ.

Chính phủ vừa quyết nghị thông qua Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch), để trình Quốc hội xem xét, quyết định. Theo nội dung Quy hoạch, Việt Nam phấn đấu đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) cả nước bình quân đạt khoảng 7,0%/năm giai đoạn 2021 - 2030, trong đó vùng Đông Nam Bộ, vùng Đồng bằng sông Hồng tăng khoảng 8 - 8,5%/năm. Đến năm 2030, GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đạt khoảng 7.500 USD. Quy mô dân số đến năm 2030 đạt khoảng 105 triệu người.

Tối 25/10, lực lượng chức năng quận Bình Thạnh, TP HCM, đang làm rõ nguyên nhân người đàn ông treo cổ tại một phòng trọ trên địa bàn. Trước đó, khoảng 16h cùng ngày, lực lượng chức năng đập cửa cứu người đàn ông trong tư thế treo cổ ở khu vực hẻm 217, đường Bùi Đình Túy (phường 24, quận Bình Thạnh). Nạn nhân ngay sau đó được đưa đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu. Được biết nạn nhân là nam, 33 tuổi, quê Hải Phòng. Người này thuê trọ tại đây được khoảng 5 tháng, sống cùng vợ và con.

Ngày 25/10, lãnh đạo Công an huyện Đông Giang (tỉnh Quảng Nam) xác nhận thông tin một cán bộ công tác trên địa bàn huyện không may tử vong do tai nạn giao thông. Theo đó, chiều cùng ngày, trong lúc điều khiển xe máy qua địa phận xã xã Đại Phong (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam), anh Zơrâm Kiệu, cán bộ Đội quản lý thị trường huyện Đông Giang tông trúng một con bò chạy băng qua đường. Sau cú va chạm mạnh, anh Kiệu ngã xuống đường, tử vong tại chỗ. Trong chiều 25/10, tại địa bàn huyện Đại Lộc trời đổ mưa lớn, tầm nhìn hạn chế.

Ngày 25/10 Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 514 ca mắc COVID-19. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.498.047 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 446 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.601.535 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 68 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.161 ca. Trong ngày 24/10 có 109.775 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 261.406.795 liều. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 25/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên tổ chức Hội nghị công bố phân công nhiệm vụ và bàn giao điều hành hoạt động của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, tân Bộ trưởng Bộ GTVT - đã thông qua biên bản bàn giao điều hành hoạt động của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho ông Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Điện Biên. Trước đó, ông Nguyễn Văn Thắng - Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên - được Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ GTVT thay cho ông Nguyễn Văn Thể. (XEM CHI TIẾT)