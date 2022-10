Bản tin 8H: Miễn nhiệm Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình với ông Trần Hồng Quảng

TPO - HĐND tỉnh Ninh Bình đã biểu quyết miễn nhiệm chức Chủ tịch HĐND tỉnh đối với ông Trần Hồng Quảng do nghỉ hưu trước tuổi.

Ngày 27/10, tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh đối với ông Trần Hồng Quảng do nghỉ hưu trước tuổi. Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 được HĐND tỉnh thông qua ngay sau đó. Trước đó, ngày 27/9, Ban chấp hành Trung ương Đảng có quyết định về việc nghỉ hưu trước tuổi đối với ông Trần Hồng Quảng kể từ ngày 1/10. Hồi tháng 3, ông Trần Hồng Quảng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình - bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

Tối 27/10, tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết khoảng 18h cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 3 ngư dân mất tích trên biển sau vụ va chạm giữa tàu cá và tàu vận tải. Tối 26/10, khi qua vùng biển cách bờ biển huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) khoảng 8 hải lý, tàu vận tải Trường Thành 168 di chuyển từ cảng Cửa Việt (Quảng Trị) đi Cẩm Phả (Quảng Ninh) va chạm với tàu cá do ông N.X.T (45 tuổi; ngụ xã Cẩm Lộc, huyện Cẩm Xuyên) làm thuyền trưởng. Cú va chạm khiến tàu cá bị chìm, 6 ngư dân rơi xuống biển. 3 ngư dân được cứu.

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa có văn bản hỏa tốc gửi Ủy ban MTTQ VN tỉnh, các sở liên quan, cùng UBND các huyện thị, TP về việc xử lý tài chính, chấn chỉnh công tác huy động quản lý công tác phòng, chống dịch COVID-19; xử lý trách nhiệm của tập thể cá nhân có sai phạm. Theo UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đến ngày 31/12/2021 địa phương còn tồn hơn 73 tỷ đồng từ nguồn huy động công tác phòng, chống dịch COVID-19 (do UBMTTQVN tỉnh huy động từ ngày 27/5 đến 31/8/2021). Số tiền tồn này đề nghị Ủy ban MTTQ VN tỉnh nộp về Qũy vắc xin do Bộ Tài chính quản lý theo quy định.

Ngày 27/10, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Đắk Lắk thông tin đã họp xem xét, kỷ luật nhiều đảng viên có vi phạm. Theo đó, UBKT đã khai trừ Đảng đối với ông Nguyễn Trọng Tài (nguyên cán bộ địa chính xã Ea Khăl, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Ea Khăl) với những vi phạm nghiêm trọng, có tính chất tái phạm, làm mất uy tín của bản thân, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị công tác, sinh hoạt để lại hậu quả đến nay khó giải quyết. Khi còn giữ nhiệm vụ cán bộ địa chính xã Ea Khăl, ông Tài đã tham mưu UBND xã Ea Khăl ký hợp đồng kinh tế giao khoán đất lâm nghiệp cho hộ dân để tái trồng rừng không đúng thẩm quyền, vi phạm quy định của Luật Đất đai.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 28/10, Bắc Bộ sáng và đêm trời lạnh, trưa chiều giảm mây trời nắng. Khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên tiếp tục có mưa, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất. Trong sáng 28/10, khu vực từ Phú Yên đến Bình Thuận, Đồng Nai và khu vực Tây Nguyên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10-30 mm, có nơi trên 50 mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại các khu vực trên.

Ngày 27/10, Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 484 ca COVID-19, giảm 342 trường hợp so với hôm trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.498.873 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 324 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.602.259 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 64 ca. Ngày 26/10 ghi nhận 3 ca tử vong tại Bắc Kạn. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.165 ca. Trong ngày 26/10 có 96.085 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 261.608.532 liều. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 27/10, trong buổi họp báo về tình hình dịch bệnh và phục hồi kinh tế diễn ra tại Trung tâm Báo chí TPHCM, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó phòng Tham mưu Công an thành phố, cho biết cơ quan chức năng đã bắt đường dây cho vay lãi nặng hoạt động xuyên quốc gia do người nước ngoài cầm đầu, dùng 300 app ứng dụng cho vay tiền. Qua điều tra ban đầu có 159.000 khách hàng vay với số tiền 1.802 tỷ đồng; đối tượng đã giải ngân được 569,9 tỷ đồng; khách hàng đã trả nợ 830 tỷ đồng; phạt phí 9.87 tỷ đồng; thu lời hơn 322 tỷ đồng. Theo Thượng tá Hà, hiện còn hơn 200 ứng dụng cho vay trực tuyến do người nước ngoài cầm đầu, hoạt động liên kết các đối tượng trong nước. (XEM CHI TIẾT)