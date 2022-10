Bản tin 8H: Bàn giao chức vụ Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4

TPO - Thiếu tướng Trịnh Văn Hùng, Chánh văn phòng Tổng cục Chính trị, được phân công giữ chức Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4, thay cho Thiếu tướng Trần Minh Thanh chờ nghỉ hưu.

Ngày 26/10, Cục Chính trị, Quân khu 4 tổ chức Hội nghị bàn giao chức trách, nhiệm vụ Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 giữa hai đồng chí Thiếu tướng Trần Minh Thanh, nguyên Chủ nhiệm Chính trị (CNCT) Quân khu 4 và đồng chí Thiếu tướng Trịnh Văn Hùng, Chánh văn phòng Tổng Cục Chính trị, Bộ Quốc phòng. Theo quyết định của Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Trần Minh Thanh nghỉ chờ hưu từ ngày 1/11/2022 và Thiếu tướng Trịnh Văn Hùng, Chánh văn phòng Tổng cục Chính trị được phân công giữ chức CNCT Quân khu 4 từ ngày 1/11/2022. Kết thúc hội nghị, Thiếu tướng Trần Minh Thanh và Thiếu tướng Trịnh Văn Hùng đã ký biên bản bàn giao chức trách, nhiệm vụ của CNCT Quân khu 4.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cả ngày và tối nay (27/10), khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trong khi đó, thời tiết tại Hà Nội cũng như các tỉnh thành miền Bắc vẫn duy trì như những ngày qua, sáng sớm có sương mù, đến trưa chiều hửng nắng, trời mát với nền nhiệt cao nhất chỉ 30 độ; đêm và sáng sớm trời se lạnh.

Chiều 26/10, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hậu Giang phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Thừa ủy quyền của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thiện Nhơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về điều động và bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Hiệp Trung, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang về công tác tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và phân công giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kể từ 1/11/2022.

Ngày 26/10, Công an huyện Hàm Thuận Bắc (tỉnh Bình Thuận) cho biết khoảng 15h30 cùng ngày, khi đang lưu thông trên đường ĐT 715, xe tải do tài xế Nguyễn Ngọc H. (SN 1980, ngụ tỉnh Bình Thuận) điều khiển bị cây xà cừ bên đường bật gốc đè trúng ở đoạn qua núi Tà Zôn (xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc). Vụ tai nạn khiến anh H. tử vong tại chỗ. Sau khi vụ việc xảy ra, Công an xã Hàm Đức đã cử lực lượng đến bảo vệ hiện trường và báo cáo vụ việc cho Công an huyện Hàm Thuận Bắc.

Ngày 25/10 Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 514 ca mắc COVID-19. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 68 trường hợp, tăng 21 ca so với 24 giờ trước. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.498.047 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 446 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.601.535 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.161 ca. Trong ngày 24/10 có 109.775 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 261.406.795 liều. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 26/10, UBND tỉnh Bình Định cho hay tỉnh quyết định chi thưởng, hỗ trợ hơn 106 triệu đồng cho ông Phan Thanh Xuân (SN 1970, trú thôn Tân Phụng 1, xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) - đại diện cho những người cùng tham gia lai dắt, bảo vệ tàu vỏ sắt và hàng hóa trôi dạt trên vùng biển Bình Định. Ngày 23/1/2021, tàu cá BĐ 94323 TS của Phan Thanh Xuân đang đánh bắt cách đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) 62 hải lý thì phát hiện 1 tàu vỏ sắt đang trôi dạt trên biển, không có người điều khiển nên đã lai dắt đưa vào neo đậu an toàn trên khu vực biển tỉnh Bình Định. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 26/10, đại diện Chi cục Kiểm lâm TPHCM cho biết vừa tiếp nhận một con tê tê nặng khoảng 4 kg từ người dân. Trước đó, sáng 25/10, lúc chạy bộ thể dục, anh Nguyễn Văn Hà (32 tuổi) và anh Bùi Quang Khải (23 tuổi), cùng là kỹ sư xây dựng, phát hiện con tê tê trong túi lưới trên đường C3, phường Tân Thới Nhất, quận 12. Cả hai trình báo cơ quan chức năng với nguyện vọng bàn giao để thả con vật về tự nhiên. Cơ quan chức năng xác định, cá thể tê tê này là tê tê Java (tên khoa học là Manis javanica), thuộc nhóm IB trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm. (XEM CHI TIẾT)