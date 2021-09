Bản tin 8H: Miễn nhiệm chức Trưởng Công an xã vụ 7 cán bộ tụ tập ăn uống lúc giãn cách

TPO - Trưởng Công an xã Vĩnh Hậu A (huyện Hoà Bình, tỉnh Bạc Liêu) bị miễn nhiệm chức vụ vì cùng 6 cán bộ tụ tập ăn uống trong lúc đang giãn cách xã hội.

Ngày 17/9, đại diện Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, Đại uý Phạm Phong Nhã, Trưởng Công an xã Vĩnh Hậu A (huyện Hoà Bình) đã bị miễn nhiệm chức vụ vì tụ tập cùng 6 cán bộ ăn uống tại nhà dân giữa lúc giãn cách xã hội. Đại úy Phạm Phong Nhã hiện được điều về Công an huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu và giữ chức Đội Phó Nhà tạm giữ Công an huyện này. Ngày 30/8, 11 người (trong đó có 7 cán bộ) tụ tập ăn uống tại nhà một người dân ở ấp 17, xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. UBKT Huyện uỷ Hoà Bình cho biết, các cán bộ tham gia tụ tập ăn uống đã bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

Sáng 18/9, Hà Nội ghi nhận 2 ca mắc COVID-19, trong đó có 1 ca tại khu cách ly và 1 ca tại khu phong tỏa. Trong đó, bệnh nhân nữ N.T.M.T, sinh năm 1971 ở Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân; bệnh nhân nữ N.T.T.L, sinh năm 1960 ở Giáp Bát, Hoàng Mai. Bệnh nhân là F1 của trường hợp H.T.T, đã được cách ly tập trung và xét nghiệm âm tính. Trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4), Hà Nội ghi nhận 3.886 ca COVID-19, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.596 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.290 ca.

Thay mặt Thủ tướng, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 1547/QĐ-TTg ngày 17/9/2021 về kinh phí mua bổ sung gần 20 triệu liều vắc xin phòng COVID-19 BNT162 của Pfizer. Quyết định nêu rõ, sử dụng hơn 2.652 tỷ đồng từ nguồn Quỹ vắc xin phòng COVID-19 Việt Nam để mua bổ sung 19.998.810 liều vắc xin phòng COVID-19 BNT162 của Pfizer và chi thực hiện các hoạt động phục vụ công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 theo đề nghị của Bộ Y tế tại văn bản số 7731/BYT-KHTC ngày 16/9.

Chiều 17/9, Công an tỉnh Bình Dương tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ Trưởng Bộ Công an thành lập Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Chức năng và nhiệm vụ của đơn vị này là phòng, chống tội phạm sử dụng không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Nhiệm vụ trước mắt là bảo vệ bảo mật an toàn hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân.

Gần đây, một số thông tin trên mạng xã hội có quảng cáo về việc công ty có tên là Venture Aviation đã được Cục Hàng không Việt Nam phê chuẩn huấn luyện chương trình lý thuyết "Phi công vận tải hàng không" (Airlines Transpot Pilot - ATP) online. Cục Hàng không Việt Nam thông báo công ty Venture Aviation nói trên là đơn vị chưa được Cục Hàng không Việt Nam phê chuẩn là Trung tâm huấn luyện lý thuyết ATP theo quy định của Bộ Quy chế hàng không Việt Nam như thông tin đã quảng cáo. Cục Hàng không Việt Nam đề nghị các tổ chức, cá nhân không tham gia huấn luyện tại các tổ chức huấn luyện hàng không chưa được Cục Hàng không Việt Nam phê chuẩn.

Tối 17/9, Bộ Y tế cho biết, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 11.521 ca nhiễm mới với15 người nhập cảnh và 11.506 trường hợp ghi nhận trong nước (6.656 ca cộng đồng). Như vậy trong 24h giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước tăng 1.024 ca. Tại một số tỉnh như sau: TP. Hồ Chí Minh tăng 237 ca, Bình Dương tăng 1.015 ca, Đồng Nai giảm 222 ca, Long An giảm 8 ca, Kiên Giang giảm 18 ca. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua: 11.090 ca/ngày. Bộ Y tế thông tin, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 667.650 ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)

Tối 17/9, tổng hợp số liệu tử vong do các Sở Y tế công bố trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) ghi nhận 212 ca tử vong tại 13 tỉnh, thành phố. Cụ thể: TP. Hồ Chí Minh (166), Bình Dương (28), Long An (2), Tiền Giang (2), Tây Ninh (2), Đà Nẵng (2), Cà Mau (1), Khánh Hòa (1), Bình Thuận (1), Đồng Tháp (4), Cần Thơ (1), Bình Định (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1). Thống kê cho thấy, trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua: 250 ca/ngày. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 16.637 ca. (XEM CHI TIẾT)