Bản tin 8H: Miền Bắc nắng gay gắt trước khi mưa rầm rập vào chiều tối

TPO - Dự báo thời tiết 5/6, khu vực miền Bắc tiếp tục nắng nóng trên 37 độ, nhưng từ chiều tối bắt đầu mưa giông và sẽ kéo dài nhiều ngày. Trung Bộ còn nắng nóng. Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn mưa giông vào chiều tối.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén đang có xu thế dịch chuyển xuống phía Nam, nên từ chiều tối và đêm nay (5/6) đến ngày 7/6, ở vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to, thời gian tập trung từ chiều tối đến đêm. Vùng đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to, cũng chủ yếu vào thời gian trên. Dự báo lượng mưa tích lũy 24h: Từ chiều tối và đêm 5/6 đến hết ngày 6/6 ở vùng núi và trung du Bắc Bộ: phổ biến 40-80mm, có nơi trên 100mm; từ đêm 6/6 đến hết ngày 7/6 là 40-90mm, có nơi trên 120mm.

Theo Trung tâm khí tượng, đây là đợt mưa diện rộng, mưa lớn tập trung ở vùng núi và trung du Bắc Bộ, có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 11-12/6. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao đến rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Ngày 4/6, Cơ quan điều tra Công an TP Bắc Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Thịnh (cán bộ Sở GTVT tỉnh Bắc Giang) về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ". Bị can Thịnh là người điều khiển ô tô gây tai nạn giao thông làm 3 người tử vong vào đêm 2/6 vừa qua. Theo Công an thành phố Bắc Giang, ông Thịnh khai đã uống quá chén với bạn bè trong tiệc liên hoan, rồi đi hát karaoke, sau đó gây ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong vào đêm ngày 2/6. Ông Thịnh cảm thấy hối hận khi gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng.

Bộ Chính trị đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, thi hành kỷ luật ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội và ông Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế. Ngày 4/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2016 - 2021, Ban cán sự đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016 – 2021 và các ông: Chu Ngọc Anh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội; Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế; Phạm Công Tạc, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Trong lúc mua trái cây bên đường, người dân nhìn xuống mương nước bên cạnh thì tá hỏa phát hiện một thi thể nổi lên mặt nước. Công an TP Thuận An tối nay (4/6) đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Dương tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân vụ việc phát hiện một thi thể dưới mương nước.

Trước đó, hai người phụ nữ mua trái cây bên đường Cách Mạng Tháng 8 (phường Bình Nhâm, TP Thuận An) thì thấy một vật thể lạ nổi dưới mương nước. Khi lại gần, hai người này tá hỏa phát hiện thi thể nam giới. Sự việc sau đó được trình báo cho cơ quan chức năng để điều tra. Qua xác minh của cơ quan chức năng, nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Thành Được (SN 1972, ngụ TP Thuận An). Theo một số nhân chứng, ông Được đi khỏi nhà 3 ngày qua và nhìn thấy ông có dấu hiệu say xỉn đi gần mương nước, đến tối nay thì phát hiện sự việc.

Số người tiêm vắc xin ngừa COVID-19 mũi 4 trên địa bàn TPHCM đang ở mức thấp. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố cho rằng có sự chủ quan của cộng đồng khi dịch COVID-19 tạm lắng. Từ cuối tháng 5 đến nay, TPHCM đang tổ chức tiêm nhắc lại lần 2 (mũi 4) vắc xin phòng COVID-19 cho những người đủ điều kiện tiêm chủng trên địa bàn 22 quận huyện, thành phố Thủ Đức.

Vụ tai nạn giữa xe ben chở đất và chiếc ô tô 4 chỗ xảy ra tại huyện Yên Thuỷ (Hoà Bình) khiến 3 người tử vong. Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15h45 hôm nay tại Km 472 + 950 đoạn qua xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy chiếc xe ben chở đất bị lật đè lên ô tô con. Được biết, thời điểm xảy ra tai nạn, trên ô tô con có 4 người. Vụ việc khiến 3 người gồm lái xe, 2 hành khách ngồi ghế sau tử vong. Một người ngồi ghế phụ bị thương nhẹ, được đưa đi bệnh viện cấp cứu.