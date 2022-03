Bản tin 8H: Máy bay bị chiếu laser khi hạ cánh xuống sân bay Chu Lai

TPO - UBND huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) đã đề nghị cơ quan công an điều tra các vụ chiếu laser vào máy bay khi hạ cánh tại sân bay Chu Lai, tỉnh Quảng Nam.

Chiều 28/3, ông Võ Văn Đồng, Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn, cho biết, đã đề nghị cơ quan công an điều tra các vụ chiếu laser vào máy bay khi hạ cánh tại Sân bay Chu Lai (huyện Núi Thành, Quảng Nam). Báo cáo của Cảng hàng không Chu Lai cho biết, thời gian gần đây, nhiều chuyến bay từ TP.HCM đến sân bay Chu Lai thông báo bị chiếu đèn laser màu xanh lá cây vào bên phải tàu bay. Nơi máy bay bị chiếu đèn laser là khu vực tiếp cận 32 (giáp với huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi). Trong tháng 3, 2 vụ chiếu laser vào máy bay đã được ghi nhận. Theo Cảng hàng không Chu Lai, việc chiếu laser vào máy bay khi đang cất, hạ cánh làm ảnh hưởng đến thao tác của phi công, uy hiếp nghiêm trọng an toàn bay.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 29/3, tại khu vực Hà Nội và các tỉnh miền Bắc, trời nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ 16 – 25 độ C, có nơi trên 26 độ C. Khoảng ngày 31/3-1/4, miền Bắc sẽ đón một đợt gió mùa đông bắc có cường độ mạnh, gây mưa rào và dông diện rộng. Từ đêm 31/3, nhiệt độ đợt giảm mạnh, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ khoảng 14-17 độ, vùng núi có nơi dưới 13 độ. Từ ngày 30/3 đến ngày 2/4, ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Chiều 28/3, ông Nguyễn Ngọc Nhi - chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày (kể từ ngày hôm nay 28/3) đối với ông Nguyễn Đình Cường - Chủ tịch UBND xã Lộc Phú, để kiểm điểm vì để xảy ra phá rừng trên địa bàn. Theo đó, ông Cường phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra vụ phá rừng quy mô lớn, gây thiệt hại 1,9 ha rừng và đất lâm nghiệp, tại khoảnh 4, tiểu khu 613, lâm phần được UBND tỉnh Lâm Đồng giao cho Doanh nghiệp tư nhân Anh Hải triển khai dự án “Quản lý, bảo vệ rừng, trồng rừng kết hợp với chăn nuôi” vào năm 2008.

Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương, chiều 28/3 đã khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn khiến 2 người tử vong. Nạn nhân là anh Ngô Minh Trọng (SN 1977, quê Sóc Trăng) và vợ là chị Nguyễn Thị Mai Xuân (SN 1983, quê Trà Vinh). Chiều cùng ngày, cách ngã 3 Cây Điệp (thuộc phường Dĩ An, TP Dĩ An) khoảng 100 mét, xe đầu kéo biển số tỉnh Bình Phước chạy trên đường ĐT743 hướng từ ngã tư 550 đi quốc lộ 1K tông trúng vợ chồng anh Trọng đang đi xe máy cùng chiều. Vụ va chạm khiến vợ chồng anh Trọng ngã xuống đường, bị bánh xe đầu kéo cán tử vong tại chỗ. Người đi đường đã phải đuổi theo xe đầu kéo khoảng 1km mới dừng được xe và báo cơ quan công an.

Sở Y tế Hà Nội thông báo từ 18h ngày 26/3 đến 18h ngày 27/3, thành phố ghi nhận 9.328 ca mắc COVID-19. Bệnh nhân mắc mới tại 421 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hà Đông (1.244); Hoàng Mai (649), Long Biên (527), Thanh Trì (500), Sóc Sơn (402)... Trong ngày, Sở Y tế Hà Nội đăng ký bổ sung thêm 180.000 ca mắc COVID-19 trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh. Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021): 1.459.718 ca. Trong ngày, Hà Nội có thêm 1 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số (từ ngày 27/4/2021 đến nay) là 1.320 người.

Ngày 28/3, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 83.376 ca nhiễm mới, với 3 ca nhập cảnh và 83.373 trường hợp trong nước (giảm 8.453 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố, có 55.010 ca cộng đồng. Trong ngày Sở Y tế Hà Nội đăng ký bổ sung 180.000 ca. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 9.274.849 ca nhiễm. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 122.730 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 5.474.708 ca. Trong 24 giờ ghi nhận 52 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 42.358 ca. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 28/3, tại Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn, Tổng Cục Hải quan Việt Nam tổ chức công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Linh, Cục trưởng cục Hải quan Hà Tĩnh giữ chức vụ Cục trưởng cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn kể từ ngày 1/4. Ông Nguyễn Hồng Linh (SN 1971), là cán bộ thâm niên công tác trong ngành Hải quan và từng đảm nhiệm các chức vụ Đội trưởng nghiệp vụ, Phó cục trưởng rồi Cục trưởng Hải quan Hà Tĩnh. (XEM CHI TIẾT)