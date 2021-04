Bản tin 8H: Kỷ luật nữ trưởng phòng GD&ĐT ở Đà Nẵng

TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ quận Liên Chiểu quyết định thi hành kỷ luật bà Hoa bằng hình thức kỷ luật khiển trách.

Ngày 20/4, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, quyết định thi thành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Quận ủy viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Liên Chiểu Lữ Thị Kim Hoa. Bà Hoa bị đánh giá là thiếu trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý để xảy ra thất thoát trong việc mua sắm sách thư viện tại trường Trung học cơ sở Nguyễn Chơn; làm giảm uy tín của bản thân và tổ chức, gây dư luận không tốt trong cán bộ, đảng viên và ngành giáo dục. Ban Thường vụ Quận ủy Liên Chiểu thống nhất chủ trương về việc điều động bà Lữ Thị Kim Hoa đến nhận công tác tại Quận ủy Liên Chiểu, chờ phân công công tác.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch, thời tiết các tỉnh miền Bắc có nắng đẹp, nhiệt độ trên 30 độ C, chiều tối và đêm có thể có mưa vài nơi. Tại Phú Thọ, nơi diễn ra các lễ hội Đền Hùng, thời tiết tương đối thuận lợi cho các hoạt động vui chơi ngoài trời. Trời nắng nhẹ, không mưa, nhiệt độ 26-33 độ C. Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Gần đây, đầm chứa nước trước cống số 6 tại xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bỗng đổi màu hồng tím, bốc mùi hôi thối. Theo kết quả lấy mẫu nước kiểm tra, phân tích của Viện Sinh học nhiệt đới (TP.HCM), hiện tượng này do tảo nở hoa. Cụ thể, sự phát triển mạnh của tảo lục D. Salina làm cho mật độ tế bào tăng cao. Đồng thời, trong tế bào tích lũy một lượng lớn sắc tố B (ký hiệu hóa học bêta) - carotene. Sắc tố này có màu hồng đỏ khiến nước trong đầm có màu hồng. Viện Sinh học khuyến cáo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cần cải tạo môi trường nước trong đầm để hạn chế tối thiểu mùi hôi bằng cách tăng kiểm soát và quản lý nguồn nước thải xung quanh đầm. Đồng thời, tăng cường trao đổi nước với bên ngoài đầm.

Khoảng 18h45 ngày 20/4, tại đoạn dốc cầu Lò Gốm trên đường Võ Văn Kiệt (phường 7, quận 6, TP.HCM), xe máy BKS 77K1 - 286.49 do một nam thanh niên điều khiển gặp phải sự cố. Vụ tai nạn khiến khiến nam thanh niên cùng phương tiện ngã xuống đường và trượt một đoạn dài. Hậu quả, nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi tai nạn xảy ra, một số người đi đường chạy đến hỗ trợ, trong đó có một người đàn ông đi xe biển số một tỉnh miền Tây lấy điện thoại của nạn nhân để báo cho thân nhân. Đến khi lực lượng chức năng có mặt, người đàn ông này đã rời khỏi hiện trường cùng với điện thoại của nạn nhân khiến người dân vô cùng bức xúc.

Bản tin 6h của Bộ Y tế cho biết, sáng 21/4, Việt Nam không ghi nhận thêm ca mắc mới. Việt Nam có tổng cộng 1.570 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 910 ca. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 39.385. Số ca điều trị khỏi: 2.490 ca. Về thông tin tiêm chủng, Có thêm 14.386 người được tiêm chủng vaccine COVID-19 trong ngày 20/4. Tính đến 16h ngày 20/4, tổng cộng đã thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 1 và 2 tại 27 tỉnh/thành phố cho 106.929 người.

Ngày 20/4, lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An đang truy tìm người điều khiển ôtô 5 chỗ tông một cán bộ CSGT. Tối 19/4, tổ công tác của Phòng CSGT Nghệ An ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra xe ô tô 5 chỗ lưu thông quốc lộ 46, đoạn qua xã Nghi Thạch (huyện Nghi Lộc). Tài xế lúc này không chấp hành hiệu lệnh mà tăng ga lao vào tổ công tác, tông trúng chiến sĩ CSGT N.T.A. (26 tuổi) rồi bỏ trốn. Vì bị thương nặng, anh A. đã được chuyển viện ra Hà Nội. Lực lượng chức năng sau đó phát hiện chiếc xe gây ra vụ việc đỗ tại một khách sạn ở thị xã Cửa Lò, còn tài xế đã bỏ trốn. (XEM CHI TIẾT)

Danh sách thông qua tại hội nghị hiệp thương lần 3 vừa qua, có tổng cộng 205 ứng viên ở Trung ương ứng cử. Tuy nhiên, theo Nghị quyết của Hội đồng bầu cử quốc gia về phân bổ người ứng cử ở Trung ương về địa phương do Chủ tịch Vương Đình Huệ ký ban hành thì chỉ còn 203 ứng cử viên. Theo Ban Công tác Đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có 2 người rút khỏi danh sách ứng cử viên ở Trung ương. Cụ thể là Thượng tướng Võ Trọng Việt, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh và bà Phạm Thị Bích Ngọc, hàm Vụ trưởng, Văn phòng Quốc hội. (XEM CHI TIẾT)