Bản tin 8H: Hai Bộ trưởng làm Phó trưởng Ban chỉ đạo 389 Quốc gia

TPO - Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên và Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc vừa được bổ nhiệm làm Phó trưởng Ban chỉ đạo 389 Quốc gia.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban chỉ đạo 389 Quốc gia) ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung danh sách thành viên. Cụ thể, ông Hồ Đức Phớc, Bộ trưởng Bộ Tài chính làm Phó trưởng ban Thường trực. Ông Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Công Thương làm Phó trưởng ban. Ban chỉ đạo 389 Quốc gia là cơ quan hoạt động thường xuyên thông qua hoạt động của các thành viên, cơ quan thường trực và văn phòng thường trực; trên cơ sở phân công nhiệm vụ rõ ràng, đề cao trách nhiệm cá nhân của trưởng ban, các phó trưởng ban và các ủy viên.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hai ngày cuối tuần (8-9/5), Bắc Bộ bắt đầu bước vào đợt nắng nóng mới. Phía Tây Bắc Bộ bắt đầu có nắng nóng từ ngày 8/5, phía Đông Bắc Bộ từ ngày 9/5. Sang tuần tới (10-16/5), khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Khu vực Hà Nội hôm nay (7/5) có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C, cao nhất 31-33 độ C.

Tối 6/5, sau cuộc họp khẩn của Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc, UBND tỉnh Vĩnh Phúc quyết định thực hiện cách ly xã hội toàn TP Vĩnh Yên trong vòng 15 ngày kể từ 0h ngày 7/5 đến 0h00 ngày 22/5. Theo đó, thực hiện cách ly toàn TP Vĩnh Yên đảm bảo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn cách ly với thôn, tổ dân phố cách ly tổ dân phố, xã/phường cách ly với xã/phường. Mọi người dân được yêu cầu ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết. Cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động. Người dân giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng.

Sáng 6/5, tại gầm cầu đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai thuộc xã Nam Viêm, TP Phúc Yên, Vĩnh Phúc, người dân phát hiện 4 nam thanh niên không đeo khẩu trang, nghi là người Trung Quốc. Khi Công an TP Phúc Yên tới hiện trường, nhóm người này bỏ chạy nhưng bị truy đuổi và bắt giữ. Những người này khai tên là Ma Zong Sheng, Ma Yong Ji (đều 25 tuổi) và Huang Zhi Xin, Ma Yong Fang (đều 28 tuổi), cùng trú tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Nhóm người khai nhận nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, bị bắt khi đang bàn bạc để trốn tránh việc kiểm tra, phát hiện của công an.

Theo Bản tin Bộ Y tế về tình hình dịch COVID-19, sáng ngày 7/5, Việt Nam có 1 ca mắc mới (BN3091) ghi nhận trong nước tại Thanh Hóa. Bệnh nhân là nam, 42 tuổi, địa chỉ tại thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, F1 của chuyên gia Trung Quốc (nhập cảnh cách ly tại tỉnh Yên Bái). Việt Nam có tổng cộng 1.691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay là 121 ca. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 40.736 người. Số ca điều trị khỏi là 2.560 ca. 105.767 người được tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trong ngày 6/5. (XEM CHI TIẾT)

Tối 6/5, Sở Y tế Nghệ An cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận một trường hợp dương tính với COVID-19. Đây là lần đầu kể từ khi dịch bệnh bùng phát, Nghệ An ghi nhận một ca bệnh lây nhiễm ở cộng đồng. Bệnh nhân là N.P.Q (47 tuổi, trú xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai). Theo điều tra dịch tễ, từ 14/4 - 29/4, anh này chăm sóc vợ tại phòng 539, khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp – Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Kim Chung – Đông Anh – Hà Nội). Ngày 29/4, hai vợ chồng bắt xe về quê. Rạng sáng ngày 6/5, anh này có biểu hiện sốt 38,5 độ. Đến 21h tối 6/5, kết quả xét nghiệm cho thấy anh Q. dương tính với SARS-CoV-2. (XEM CHI TIẾT)

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong tối 6/5, Phó Giám đốc Sở TT&TT Hà Nội Nguyễn Thị Mai Hương cho biết, Sở đang xác minh thông tin về các tin đồn vô căn cứ liên quan đến "phong toả thành phố" trên không gian mạng. Bà Hương cho biết, chiều 6/5, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 thành phố vừa họp. Trong nội dung kết luận phiên họp, không hề có thông tin liên quan đến việc "phong toả" thành phố. Theo bà Hương, thành phố hiện vẫn đang kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, mọi biện pháp đang được triển khai quyết liệt, bài bản. (XEM CHI TIẾT)