Bản tin 8H: Giải cứu bé 1 tuổi mắc kẹt ở ban công tầng 7

TPO - Phòng cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Nghệ An vừa giải cứu thành công cháu bé 1 tuổi bị mắc kẹt tại hành lang ban công tầng 7 của một chung cư trên địa bàn TP Vinh.

Ngày 23/12, Phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH, Công an Nghệ An) cho biết đơn vị vừa giải cứu thành công bé gái 1 tuổi bị mắc kẹt ngoài ban công tại căn hộ chung cư. Khoảng 13h20 cùng ngày, lực lượng chức năng nhận được tin báo về việc một cháu bé mắc kẹt ở ngoài ban công tại căn hộ tầng 7 chung cư Hưng Thịnh, xã Hưng Lộc, thành phố Vinh, Nghệ An. Thời điểm đó, bé gái 1 tuổi chơi một mình ngoài ban công. Vì bị ngăn kéo tủ đồ chặn kẹt mất cửa ra vào nên cháu không thể vào nhà. Cánh cửa bị kẹt không thể mở từ bên trong. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng cứu nạn nhanh chóng giải cứu cháu bé an toàn.

Tối 23/12, tại Hà Nội, thay mặt Chính phủ Nhật Bản và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio đã trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho ông Vũ Tiến Lộc, nguyên Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Chủ tịch Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam. Đại sứ Yamada Takio cho biết ông Vũ Tiến Lộc là một lãnh đạo có kiến thức sâu rộng về lĩnh vực kinh tế với kinh nghiệm từ những năm tháng công tác tại Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương. Ông tham gia xây dựng các chính sách kinh tế của Chính phủ và sau đó ông chuyển sang công tác tại VCCI từ năm 1993.

Chiều 23/12, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) Đà Nẵng thông tin đã nhận báo cáo từ 75 doanh nghiệp về kế hoạch thưởng Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán năm 2023. Về thưởng Tết Dương lịch, mức thưởng cao nhất tại Đà Nẵng là 161,372 triệu đồng. Về thưởng Tết Nguyên đán, mức tiền thưởng cao nhất tại Đà Nẵng là 1,004 tỷ đồng. Cũng trong ngày, Sở LĐ-TB&XH Đồng Nai cho biết, đã có gần 1.400 doanh nghiệp trên địa bàn báo cáo về mức thưởng Tết Nguyên đán 2023. Năm nay, thưởng Tết cao nhất ở Đồng Nai thuộc về loại hình doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với mức thưởng 307 triệu đồng/người.

Ngày 23/12, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng cho biết, với nguồn vốn tín dụng, Ngân hàng CSXH đã tạo điều kiện hỗ trợ trên 42,8 triệu lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách vay vốn với doanh số cho vay trên 830.087 tỷ đồng. Nguồn vốn tín dụng chính sách hỗ trợ gần 6,3 triệu hộ gia đình vượt qua ngưỡng nghèo, giải quyết việc làm cho hơn 5,9 triệu lao động; hỗ trợ hơn 3,8 triệu học sinh, sinh viên được vay vốn đi học; xây dựng hơn 16,8 triệu công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, xây dựng gần 729 nghìn căn nhà cho người nghèo và đối tượng chính sách khác, hỗ trợ vốn mua/thuê mua hơn 29,7 nghìn căn nhà ở xã hội, gần 2 nghìn doanh nghiệp vay vốn để trả lương cho hơn 1,2 triệu lượt người lao động...

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 24/12, Bắc Bộ ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, gió Đông Bắc cấp 2-3, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức 21-24 độ C. Ở Trung Bộ, phía Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam ngày có mưa rải rác, đêm có mưa vài nơi, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, trời rét. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 3. Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-25 độ C.

Ngày 23/12, Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 312 ca COVID-19, tăng gần 100 trường hợp sau 24 giờ. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.524.093 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 119 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.610.692 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 52 ca. Ngày 22/12 ghi nhận 2 ca tử vong tại: Quảng Ninh (1), Tây Ninh (1). Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.184 ca. Trong ngày 22/12 có 17.264 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 265.336.568 liều. (XEM CHI TIẾT)