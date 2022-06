Bản tin 8H: Di chuyển bằng dây từ tầng 11 xuống tầng 10, người đàn ông rơi xuống đất tử vong

TPO - Đang di chuyển bằng dây từ tầng 11 xuống tầng 10, người đàn ông ở Thái Nguyên tuột tay rơi xuống đất tử vong.

Chiều ngày 5/6, Công an TP Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) cho biết, đang điều tra vụ một người đàn ông tử vong sau khi rơi từ chung cư Tiến Bộ, phường Quang Vinh (TP Thái Nguyên). Khoảng 13h chiều cùng ngày, một người đàn ông SN 1994 rơi từ tầng 11 chung cư Tiến Bộ xuống dưới đất tử vong. Lãnh đạo phường cho hay, nạn nhân được xác định rơi trong khi di chuyển bằng dây từ tầng 11 xuống tầng 10, không may tuột tay, rơi tự do. Theo lãnh đạo này, nạn nhân có quan hệ ngoài luồng với người phụ nữ sống tại căn hộ tầng 11. Đến trưa, chồng người phụ nữ về nhà nên người đàn ông này dùng dây trèo từ tầng trên xuống.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, từ đầu năm 2022 đến nay, lượng hành khách và sản lượng hàng hóa tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm 2021. Cụ thể, lượng hành khách thông qua các cảng hàng không đạt 40,7 triệu khách, tăng 56,8% so với cùng kỳ 2021, trong đó, khách quốc tế đạt 1,8 triệu khách, tăng 904,6%; khách nội địa đạt 38,9 triệu khách, tăng 52,6%. Các hãng hàng không nội địa đã vận chuyển 20,1 triệu khách, tăng 56,1% so với cùng kỳ 2021, trong đó, số lượng khách quốc tế đạt 667.000 khách, tăng 1.033%; khách nội địa đạt 19,5 triệu khách, tăng 51,8%. Theo dự kiến trong năm 2022, các cảng hàng không trên cả nước sẽ đón khoảng 87,8 triệu khách, tăng 190% so với năm 2021.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa thông tin về tình hình triển khai các chính sách hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch COVID-19. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, trong hai năm 2020, 2021 và 5 tháng đầu năm 2022, để triển khai nhanh nhất, hiệu quả nhất các gói hỗ trợ đến tay người lao động, người sử dụng lao động, cơ quan này đã tập trung huy động mọi nguồn lực sẵn có, đẩy nhanh tiến độ giải ngân; rút gọn tối đa các công đoạn, thủ tục và thời gian chi trả. Kết quả, toàn ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã triển khai giảm đóng vào các quỹ bảo hiểm xã hội và chi hỗ trợ từ nguồn quỹ Bảo hiểm thất nghiệp với tổng kinh phí trên 45.444 tỷ đồng cho người lao động và người sử dụng lao động

Chiều 5/6, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn lao động khiến một thợ sửa chữa điện tại Công ty Than Cọc 6, thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, tử vong. Vào sáng ngày 4/6, anh Đỗ Thế Long (31 tuổi), thợ sửa chữa điện bậc 3/5, cùng 3 công nhân khác trực ca làm nhiệm vụ bảo dưỡng Trạm biến áp 100 kVA-6/0,4 kV. Sau đó, anh Long đi ra ngoài trong lúc chờ cắt điện để bảo dưỡng và được phát hiện nằm cạnh trạm vào lúc 10h nghi do phóng điện. 11h50 cùng ngày, anh Long tử vong tại bệnh viện.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay và ngày mai (6-7/6), miền Bắc tiếp tục mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Trong đó, mưa nhiều nhất tập trung tại trung du, vùng núi Bắc Bộ với lượng mưa ngày 6/6 phổ biến 40-90mm, có nơi trên 120mm. Ngày 7/6 phổ biến 30-60mm, có nơi trên 100mm. Do ảnh hưởng của mưa dông, miền Bắc chấm dứt nắng nóng, nền nhiệt hôm nay mát mẻ với nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 29-32 độ C. Dự báo, mưa lớn sẽ tiếp tục ở miền Bắc đến ngày 12/6, chủ yếu tập trung vào chiều tối và đêm, trọng tâm mưa là các tỉnh vùng núi, trung du Bắc Bộ. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 5/6, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 685 ca nhiễm mới tại 36 tỉnh, thành phố (có 505 ca trong cộng đồng). Đây là số F0 trong 24 giờ thấp nhất 11 tháng qua tại nước ta. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.725.239 ca nhiễm. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 8.548 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 9.504.955 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.080 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)