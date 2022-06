Miền Bắc đón mưa dông trong nhiều ngày tới.

TPO - Hôm nay (6/6) mưa gia tăng về cả cường độ và phạm vi ở các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ, cục bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to, dự báo kéo dài nhiều ngày tới.

Chiều tối và đêm qua (5/6), do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao nên vùng núi Bắc Bộ đã có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to (lượng mưa tính từ 15h ngày 5/6 đến 3h ngày 6/6) như: Thanh Bình (Bắc Kạn) 80.0mm, Bình Trung (Bắc Kạn) 75.8mm, Lam Vỹ (Thái Nguyên) 69.2mm, Chi Lăng (Lạng Sơn) 51.8mm.

Dự báo hôm nay và ngày mai (6-7/6), miền Bắc tiếp tục mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Trong đó, mưa nhiều nhất tập trung tại trung du, vùng núi Bắc Bộ với lượng mưa ngày 6/6 phổ biến 40-90mm, có nơi trên 120mm. Ngày 7/6 phổ biến 30-60mm, có nơi trên 100mm.

Do ảnh hưởng của mưa dông, miền Bắc chấm dứt nắng nóng, nền nhiệt hôm nay mát mẻ với nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.

Dự báo, mưa lớn sẽ tiếp tục ở miền Bắc đến ngày 12/6, chủ yếu tập trung vào chiều tối và đêm, trọng tâm mưa là các tỉnh vùng núi, trung du Bắc Bộ. Hà Nội từ nay đến 11/6 có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.

Hôm nay mưa dông cũng mở rộng ra các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, cục bộ có mưa to, thời gian xảy ra mưa dông tập trung từ chiều tối đến đêm. Trước khi đón mưa dông, ngày hôm nay khu vực này có nơi nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C, nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C. Dự báo từ nay đến 10/6, khu vực này sẽ có mưa dông vào chiều tối và đêm.

Các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên hôm nay tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ C. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày từ 45-65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 13-17 giờ. Vào chiều tối và đêm có thể xuất hiện mưa dông cục bộ vài nơi. Trong mưa dông đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Dự báo nắng nóng còn kéo dài nhiều ngày tới ở khu vực này.

Các tỉnh từ Khánh Hòa đến Bình Thuận ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Tây Nguyên hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Nam Bộ hôm nay ngày có mưa rào và dông vài nơi, nắng gián đoạn, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Hình thái thời tiết này sẽ duy trì ở Nam Bộ trong nhiều ngày tới.