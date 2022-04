Bản tin 8H: Cục Hàng không kết luận vụ 2 máy bay va nhau tại sân bay Nội Bài

TPO - Nguyên nhân trực tiếp 2 máy bay va nhau tại sân bay Nội Bài vào tháng 11 năm ngoái là do lái xe và thợ kỹ thuật mắc lỗi trong quá trình đẩy máy bay ra khỏi vị trí đỗ.

Ngày 22/4, Cục Hàng không Việt Nam thông báo kết quả điều tra sự cố máy bay số hiệu VN-A222 va chạm với máy bay VN-A590 (cùng của Bamboo Airways) tại sân bay Nội Bài hôm 2/11/2021. Theo đó, lái xe kéo, đẩy máy bay thuộc Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Hà Nội - HGS khi đẩy lùi máy bay VN-A222 từ vị trí đỗ ra vệt lăn đã không quan sát, nên không nhận diện được nguy cơ va chạm với máy bay VN-A590. Thợ kỹ thuật (chỉ huy kéo, đẩy máy bay thuộc Bamboo Airways) cũng không đánh giá được nguy cơ va chạm khi đẩy máy bay, chỉ tập trung giám sát khu vực động cơ khi tổ bay khởi động mà không quan sát khu vực máy bay đang di chuyển đến, do đó không phát hiện được nguy cơ va chạm với máy bay đỗ tại vị trí 73A.

Ngày 22/4, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ký Quyết định 505/QĐ-TTg lấy ngày 10/10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia. Ngày Chuyển đổi số quốc gia được tổ chức hằng năm nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia, thực hiện có hiệu quả Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; nâng cao nhận thức của người dân toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số; đồng thời thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ các cấp và sự tham gia của toàn dân bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 23/4 khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Tây khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng cục bộ, nhiệt độ cao nhất từ 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Từ ngày 24-27/4, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ và từ ngày 25-27/4 ở khu vực phía Tây Bắc Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng trên diện rộng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C, riêng vùng núi phía Tây của Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Độ ẩm trung bình ngày thấp nhất từ 45-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-17 giờ.

Ngày 22/4, lực lượng chức năng quận Tân Bình, TP.HCM, đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe một ô tô cảnh sát và xe khách loại 45 chỗ. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19h20 ngày 22/4, ô tô đặc chủng của cảnh sát tông vào ô tô khách đỗ bên đường tại đoạn gần Công viên Gia Định (phường 9, quận Phú Nhuận) khi đang lưu thông trên đường Đặng Văn Sâm hướng từ đường Nguyễn Kiệm về đường Hoàng Minh Giám. Tại hiện trường, nhiều mảnh vỡ cửa kính của 2 phương tiện rơi vãi xuống đường. Phần nắp capo xe cảnh sát bị biến dạng, một bên của phần đầu xe khách 45 chỗ cũng bị hư hỏng nặng. Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người.

Ngày 22/4, tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang cho biết trong quá trình tuần tra trên vùng biển Phú Quốc, tàu tuần tra số hiệu BP 20.19.01 của đơn vị nhận thấy tàu cá KG 92976 TS có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra, phát hiện trên tàu có chứa 20.000 lít dầu DO không có hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp. Được biết, tàu do ông Nguyễn Ngọc Hải (58 tuổi), ngụ thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang làm thuyền trưởng. Lực lượng chức năng sau đó đưa người, tang vật, phương tiện vi phạm về Đồn Biên phòng cửa khẩu An Thới, thành phố Phú Quốc, để tiếp tục điều tra, xác minh và xử lý.

Sở Y tế Hà Nội thông báo từ 18h ngày 21/4 đến 18h ngày 22/4, thành phố ghi nhận 980 ca mắc COVID-19. Bệnh nhân mắc mới tại 276 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Nam Từ Liêm (64), Sóc Sơn (61), Bắc Từ Liêm (72), Hà Đông (60), Đông Anh (56)... Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021): 1.539.305 ca. Tổng số người tử vong do COVID-19 từ 27/4/2021 đến nay là 1.336 người.

Ngày 22/4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 11.160 ca nhiễm mới (giảm 869 ca so với ngày trước đó) tại 59 tỉnh, thành phố, có 8.015 ca trong cộng đồng. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.544.324 ca nhiễm. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 2.338 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 9.079.265 ca. Trong 24 giờ ghi nhận 7 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 42.998 ca. (XEM CHI TIẾT)