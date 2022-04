Bản tin 8H: Điều chỉnh thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai

TPO - Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký Quyết định điều chỉnh một số thành viên tham gia Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai tại Quyết định số 1527/QĐ-TTg ngày 14/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành ký Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 21/4/2022 điều chỉnh một số thành viên tham gia Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai. Cụ thể, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Đức Long, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Trần Quốc Hùng và Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng Hoàng Hữu Chiến lần lượt làm Ủy viên Ban chỉ đạo thay ông Nguyễn Văn Sơn, ông Đặng Hoàng An, ông Phan Tâm, ông Tô Anh Dũng, bà Nguyễn Thị Hòa, ông Nguyễn Hải Anh và ông Lê Quang Đạo.

Sáng 21/4, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường và Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh đã trao Quyết định bổ nhiệm Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân (in và điện tử) đối với bà Phạm Thị Thanh Huyền, Phó Tổng biên tập Phụ trách và Quyết định giao phụ trách Vụ Kinh tế đối với ông Tạ Lê Thanh, Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế. Theo đó, bà Huyền giữ chức vụ Tổng biên tập Báo Đại biểu Nhân dân từ ngày 21/4/2022, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Nhà báo Phạm Thị Thanh Huyền, sinh năm 1976 tại Phúc Yên, Vĩnh Phúc. Bà là Thạc sĩ Ngữ Văn.

Sở Y tế Hà Nội thông báo từ 18h ngày 20/4 đến 18h ngày 21/4, thành phố ghi nhận 986 ca mắc COVID-19. Bệnh nhân mắc mới tại 254 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hoàng Mai (87), Nam Từ Liêm (78), Sóc Sơn (76),Bắc Từ Liêm (72)... Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021): 1.538.325 ca. Tổng số người tử vong do COVID-19 từ 27/4/2021 đến nay là 1.336 người.

Ngày 21/4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 12.029 ca nhiễm mới (giảm 1.242 ca so với ngày trước đó) tại 59 tỉnh, thành phố, có 9.074 ca trong cộng đồng. Cùng ngày Sở Y tế Đắk Nông đăng ký bổ sung 18.545 ca. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.533.164 ca nhiễm. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 8.693 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 9.076.927 ca. Trong 24 giờ ghi nhận 9 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 42.991 ca. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 21/4, Công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết, đơn vị đã vào cuộc xác minh thông tin về ly cà phê “Phượng hoàng lửa” có giá 7,2 triệu đồng lan truyền trên mạng xã hội những ngày vừa qua. Theo tường trình của ông N.Q.H, chủ quán Photo And Bike Coffee, hóa đơn tính tiền 4 ly cà phê “Phượng hoàng lửa” có tổng 28,8 triệu đồng do ông Huy... tự in rồi đăng tải lên trang cá nhân của mình để câu like. Sau đó, hóa đơn này được nhiều trang mạng xã hội chia sẻ lại. Hiện, cơ quan công an đã yêu cầu ông N.Q.H gỡ bỏ các thông tin mà ông này đăng tải. (XEM CHI TIẾT)

Rạng sáng ngày 21/4, xảy ra vụ cháy nhà dân trên địa bàn phố Phạm Ngọc Thạch, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm 5 người chết và 2 người bị thương. Một lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết, Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) đang phối hợp với Công an quận Đống Đa điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại căn nhà 2 tầng ở ngõ 65 đường Phạm Ngọc Thạch, quận Đống Đa, khiến 5 người tử vong. Theo vị này, cơ quan điều tra nhận định ngọn lửa có thể bắt nguồn từ sự cố chập điện xe máy, không có sự tác động từ bên ngoài. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 21/4, UBND TPHCM đã có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về điều chỉnh thời gian thực hiện dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành - Suối Tiên. Theo đó, UBND TPHCM xin điều chỉnh thời gian hoàn thành thi công dự án vào cuối quý 4/2023. Thời gian hỗ trợ, vận hành và bảo dưỡng từ 2024 - 2028. Văn bản này cho biết, ngày 13/11/2019, UBND TPHCM đã có quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án metro số 1 với thời gian hoàn thành là vào quý 4/2021. Tuy nhiên, đến nay dự án mới đạt 88,5% khối lượng. (XEM CHI TIẾT)