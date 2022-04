Bản tin 8H: Lãnh đạo Bộ Công an gửi thư khen giảng viên Đại học An ninh bắt cướp

TPO - Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc biểu dương, khen ngợi Trung tá Lê Hoàng Việt Lâm vì đã có hành động dũng cảm khống chế, bắt giữ đối tượng cướp giật tài sản.

Ngày 20/4, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an có thư khen gửi Trung tá Lê Hoàng Việt Lâm, giảng viên Khoa Lý luận chính trị và Khoa học xã hội nhân văn, Đại học An ninh nhân dân (TPHCM) đã có hành động dũng cảm khống chế, bắt giữ đối tượng cướp giật tài sản. Trong thư nêu rõ, Trung tá Lâm (SN 1982, quê Quảng Trị) đã hỗ trợ bắt giữ đối tượng cướp giật tài sản tẩu thoát trên đường Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận, TP.HCM vào chiều tối ngày 17/4. Trung tá Lâm sau đó phải điều trị phơi nhiễm HIV. Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc thay mặt lãnh đạo Bộ Công an biểu dương, khen ngợi Trung tá Lâm, mong anh tiếp tục phát huy.

Ngày 20/4, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã trao Quyết định số 788/QĐ-UBND ngày 18/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc tiếp nhận đồng chí Trần Mạnh Hùng (SN 28/6/1975), Trưởng phòng Tổng hợp, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đến nhận công tác tại Sở Ngoại vụ, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm. Trước đó, ngày 18/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuyết Minh đã trao quyết định bổ nhiệm bác sĩ Đỗ Thị Nguyên, Phó trưởng ban chuyên trách Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, giữ chức Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh, kiêm Phó trưởng ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh.

Văn phòng Trung ương Đảng vừa có văn bản gửi văn phòng các tỉnh ủy, thành ủy về việc ngăn chặn các cuộc điện thoại giả mạo chào bán sách về văn phòng cấp ủy. Theo đó, thời gian vừa qua, Văn phòng Trung ương Đảng nhận được thông tin của một số văn phòng tỉnh ủy, thành ủy phản ánh về việc có người gọi điện thoại (từ nhiều số điện thoại khác nhau) xưng danh là lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng để giới thiệu và đề nghị mua sách về văn phòng cấp ủy. Mỗi nơi đề nghị mua 11 cuốn khoảng 10 triệu đồng. Văn phòng Trung ương Đảng khẳng định, việc giới thiệu, mời mua sách nêu trên là mạo danh để trục lợi bất hợp pháp.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 21/4 nắng sẽ xuất hiện trên diện rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Thời tiết của Thủ đô Hà Nội có sự thay đổi rõ rệt từ sẽ lạnh sang oi nóng, nhiệt độ cao nhất tăng dần từ 27-30 độ C, thấp nhất duy trì 21-24 độ C. Sau đó, nền nhiệt tiếp tục tăng lên ngưỡng nắng nóng khoảng 35 độ C vào ngày 24/4. Cao điểm của đợt nóng sắp tới từ ngày 25-27/4 khi nhiệt độ ở đồng bằng và Tây Bắc phổ biến 33-35 độ C, riêng khu vực Hòa Bình có nơi trên 36 độ C. Trong khi đó, Bắc Trung Bộ ghi nhận mức nhiệt cao nhất 34-36 độ C, vùng núi 35-37 độ C, một số nơi nóng trên 38 độ C.

Sở Y tế Hà Nội thông báo từ 18h ngày 19/4 đến 18h ngày 20/4, thành phố ghi nhận 1.012 ca mắc COVID-19. Bệnh nhân mắc mới tại 269 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Nam Từ Liêm (74), Hoàng Mai (69), Bắc Từ Liêm (66), Sóc Sơn (63), Đông Anh (41)... Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021): 1.537.399 ca. Tổng số người tử vong do COVID-19 từ 27/4/2021 đến nay là 1.336 người.

Ngày 20/4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 13.271 ca nhiễm mới tại 61 tỉnh, thành phố, có 10.436 ca trong cộng đồng. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.502.590 ca nhiễm. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 2.540 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 9.068.234 ca. Từ 17h30 ngày 19/4 đến 17h30 ngày 20/4 ghi nhận 7 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 42.982 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)

Chiều ngày 20/4 ông Trần Thế Thuận (Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM) cho biết, trong dịp lễ 30/4 năm nay thành phố sẽ tổ chức bắn pháo nghệ thuật trở lại sau nhiều năm tạm hoãn vì ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Theo đó, thành phố dự kiến sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại hai điểm thay vì 5 điểm như mọi năm, gồm khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (TP.Thủ Đức) và Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11). (XEM CHI TIẾT)