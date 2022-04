Bản tin 8H: Văn phòng Chính phủ bổ nhiệm nhân sự mới

TPO - Văn phòng Chính phủ (VPCP) vừa điều động, bổ nhiệm chức vụ Cục trưởng Cục Hành chính-Quản trị II.

Ngày 19/4, Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Thành thay mặt lãnh đạo Ban Thường vụ Đảng ủy VPCP trao quyết định điều động, bổ nhiệm chức vụ Cục trưởng Cục Hành chính-Quản trị II. Theo đó, Ông Bùi Hữu Toàn - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ được Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Cục trưởng Cục Hành chính-Quản trị II, Văn phòng Chính phủ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đợt lạnh ở Bắc Bộ kết thúc ngày 20/4, sau đó tăng nhiệt nhanh chóng và chuyển trạng thái nắng nóng vào cuối tuần này. Từ ngày 22/4, nắng sẽ xuất hiện trên diện rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Thời tiết dần chuyển ít mây, ngày nắng mạnh, nhiệt độ cao nhất tăng dần từ 27-30 độ C, thấp nhất duy trì 21-24 độ C. Sau đó, nền nhiệt tiếp tục tăng lên ngưỡng nắng nóng khoảng 35 độ C vào ngày 24/4. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì hình thái thời tiết ngày nắng, chiều tối mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm mưa rào và dông vài nơi.

Chiều 19/4, UBND TP Hà Nội tổ chức họp báo thông tin về công tác quản lý, sử dụng các biệt thự được xây từ trước năm 1954 trên địa bàn TP. Tại cuộc họp, ông Trương Việt Dũng, Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn của UBND TP Hà Nội, cho biết ngay sau khi nhận được các thông tin phản ánh, TP Hà Nội đã tạm dừng việc bán 600 căn biệt thự cổ để rà soát. Trước đó, Hà Nội dự định bán 600 biệt thự cũ thuộc sở hữu nhà nước, nằm trong danh mục biệt thự được bán và chủ yếu nằm ở các quận trung tâm. Việc bán biệt thự nhằm tạo vốn cho việc cải tạo, chỉnh trang, tái thiết khu nội đô lịch sử với các công trình nhà cổ, biệt thự cũ, các công trình kiến trúc khác.

Ngày 19/4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 13.500 ca nhiễm mới (tăng 1.489 ca so với ngày trước đó) tại 60 tỉnh, thành phố, có 10.231 ca trong cộng đồng. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.489.319 ca nhiễm. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 124.630 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 9.065.694 ca. Trong 24 giờ ghi nhận 18 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 42.975 ca. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 19/4, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Quảng Ninh) Trần Huy Nghị đã thông tin về vụ cháy căn biệt thự của gia đình ông Đ.X.H. (phường Cẩm Bình, TP Cẩm Phả) vào ngày 12/4. Theo đó, sau khi xem lại camera giám sát, cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ninh đã nhận thấy, tại thời điểm xảy ra vụ cháy, chị H. (vợ ông Đ.X.H) đã chạy xuống tầng 1 và dùng bình chữa cháy, hô hét mọi người để chữa cháy. Tuy nhiên không hiểu tại sao mà chị H. lại chạy lên tầng, sau đó lửa cháy mạnh nên không thể xuống được và bị ngạt ở trên tầng 2. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 19/4, ông Bạch Chơn Đông - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh TT-Huế, cho biết, lãnh đạo đơn vị đã cử tổ công tác đến làm việc với chị P.T - người vừa phản ánh về việc một cán bộ cấp phòng của Sở này có hành vi thách thức người dân ở chung cư Vicoland (phường Xuân Phú, TP Huế). Theo ông Đông, tùy theo mức độ vi phạm, lãnh đạo Sở sẽ xem xét, xử lý phù hợp, sai phạm đến đâu xử lý đến đó, không bao che. Chị P.T cho biết, ông Phan Lương - Phó Giám đốc Sở Nội vụ đã liên hệ với chị để hỏi thăm và ngỏ lời xin lỗi liên quan về sự việc đáng tiếc vừa xảy ra. (XEM CHI TIẾT)

Sáng 19/4, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Học viện Báo chí & Tuyên truyền cho PGS.TS. Trần Thanh Giang, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Quản lý đào tạo Học viện Báo chí và Tuyên truyền. PGS. TS. Nguyễn Duy Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và trao quyết định cho PGS.TS Trần Thanh Giang. Thời gian giữ chức vụ bổ nhiệm là 5 năm, Quyết định có hiệu lực từ ngày 12/4/2022. (XEM CHI TIẾT)