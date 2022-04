Bản tin 8H: Máy bay từ Phú Quốc về Hà Nội chậm khởi hành vì ong làm tổ trong động cơ

TPO - Chuyến bay từ Phú Quốc về Hà Nội đã phải lùi giờ cất cánh vì phát hiện một đàn ong trong động cơ.

Chiều 16/4, khi máy bay A321/VN1234 hành trình Phú Quốc - Hà Nội chuẩn bị khởi hành lúc 17h10 tại sân bay Phú Quốc (Kiên Giang), các thợ máy phát hiện một đàn ong bám vào động cơ máy bay. Chuyến bay sau đó phải tạm dừng khởi hành để bộ phận kỹ thuật xua đuổi đàn ong khỏi khu vực động cơ máy bay nhằm bảo đảm an toàn. Sau khi đuổi hết ong, máy bay đã cất cánh về Hà Nội vào 18h20 cùng ngày, chậm hơn 1 giờ so với dự kiến.

Sáng 16/4, khi làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại Km 1966+500 quốc lộ 1 đoạn qua xã Long An, huyện Châu Thành, thiếu tá Trần Hoàng Nghĩa - Tổ trưởng Tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Tiền Giang, ra hiệu lệnh dừng xe máy, do Võ Nhật Hùng (26 tuổi) điều khiển chở theo Nguyễn Minh Hoàng (27 tuổi, cùng ở Bến Tre), đi không đúng làn đường quy định. Tuy nhiên, Hùng không giảm tốc độ mà tông thẳng vào thiếu tá Nghĩa khiến anh ngã ra đường. Vụ tai nạn khiến nam tài xế chỉ bị thương nhẹ, thiếu tá Nghĩa bị chấn thương sọ não, gãy xương hàm, hiện đã qua cơn nguy kịch.

Ngày 16/4, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai đã có công văn đề nghị Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai & Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, TP theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai, thời tiết; thông báo, hướng dẫn kịp thời cho các cấp chính quyền, nhân dân chủ động phòng tránh hiện tượng thời tiết xấu. Theo thống kê của Văn phòng, hàng năm, dông, lốc, sét đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Trung bình mỗi năm, cả nước có 40 người chết, phần lớn là do sét đánh. Từ đầu năm 2022, dông, lốc, sét cũng đã làm 12 người chết.

Trên trang web của Hội Nhà văn Việt Nam mới đăng thông báo của Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam về kỳ họp thứ 4 khóa X. Theo đó, Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam khóa X vừa tiến hành kỳ họp lần thứ 4 do Chủ tịch hội Nguyễn Quang Thiều chủ trì. Trong đó, Ban Chấp hành Hội Nhà Văn cũng quyết định điều động nhà thơ Lương Ngọc An thôi giữ chức vụ Phó Tổng biên tập, Thư ký tòa soạn Báo Văn Nghệ, để nhận nhiệm vụ mới kể từ ngày 1/5/2022. Thông báo không nêu rõ ông Lương Ngọc An sẽ được điều chuyển về đâu.

Sở Y tế Hà Nội thông báo từ 18h ngày 15/4 đến 18h ngày 16/4, thành phố ghi nhận 1.361 ca mắc COVID-19 và không ghi nhận thêm ca tử vong. Bệnh nhân mắc mới tại 239 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Long Biên (94); Hà Đông (93); Hoàng Mai (89); Gia Lâm (88); Đông Anh (83)... Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021): 1.532.943 ca. Tổng số người tử vong do COVID-19 từ 27/4/2021 đến nay là 1.336 người.

Ngày 16/4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 18.474 ca nhiễm mới (giảm 1.602 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố, có 13.299 ca trong cộng đồng. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.417.887 ca nhiễm. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 68.330 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 8.931.374 ca. Trong 24 giờ ghi nhận 10 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 42.934 ca. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 16/4, trên một nhóm cộng đồng có hơn 670 nghìn thành viên lan truyền một video dài 8 giây cùng dòng thông tin thể hiện chiều ngày 14/4, khi người dân đi chơi thì thấy xuất hiện cá sấu ở Hồ Tây. Trao đổi với phóng viên vào tối 16/4, ông Nguyễn Đình Khuyến, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ cho hay, ngay khi nhận được thông tin “cá sấu xuất hiện ở Hồ Tây”, quận đã yêu cầu lực lượng chức năng vào cuộc rà soát, làm rõ. Theo ông Khuyến, bước đầu khẳng định không có chuyện cá sấu xuất hiện ở Hồ Tây. (XEM CHI TIẾT)