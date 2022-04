Bản tin 8H: Quay lại căn nhà đang cháy lấy tài sản, người đàn ông thiệt mạng

TPO - Anh H. vốn đã chạy thoát khỏi ngôi nhà đang cháy nhưng sau đó quay trở lại lấy tài sản và không may thiệt mạng.

Công an quận Gò Vấp, TP.HCM đang điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà khiến một người chết ở phường 11. Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h ngày 18/4, người dân phát hiện khói lửa bốc lên tại căn nhà 3 tầng lầu trên đường số 17. Sau đó, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an quận Gò Vấp được huy động đến. Khoảng 11h40, khi đám cháy được dập tắt hoàn toàn, lực lượng chức năng phát hiện thi thể anh P.M.H. (41 tuổi). Theo các nhân chứng, anh H. vốn đã chạy thoát ra ngoài, nhưng quay lại căn nhà để lấy tài sản. Căn nhà xảy ra vụ cháy là nơi kinh doanh các sản phẩm thời trang.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 19/4, khu vực vùng núi Bắc Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-50mm, có nơi trên 70mm. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Các tỉnh, thành Bắc Bộ trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 16-19 độ C, vùng núi 13-16 độ C; ở Bắc Trung Bộ trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất từ 18-20 độ C. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa.

Theo ghi nhận của Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu, từ ngày 15/4 đến nay, trên địa bàn Kon Tum đã xảy ra liên tiếp 20 trận động đất có độ lớn từ 2,5 đến 4,5 xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông. Cụ thể, trong ngày ngày 15/4, tại huyện Kon Plông xảy ra 7 trận động đất với các độ lớn từ 2,7 đến 4,1; ngày 16/4, khu vực này tiếp tục xảy ra 2 trận động đất; ngày 17/4 xảy ra 5 trận động đất. Ngày18/4, khu vực huyện Kon Plông tiếp tục xảy ra 5 trận động đất, trong đó trận động đất xảy ra vào hồi 12h54, đã tăng độ lớn lên tới 4,5 - vượt mốc lịch sử, tính từ năm 1993 đến nay. Theo chuyên gia, đây là hiện tượng động đất kích thích, do hoạt động của con người gây ra, cụ thể là hoạt động của thủy điện.

Sở Y tế Hà Nội thông báo từ 18h ngày 17/4 đến 18h ngày 18/4, thành phố ghi nhận 1.109 ca mắc COVID-19. Bệnh nhân mắc mới tại 220 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hà Đông (131); Hoàng Mai (89), Đông Anh (84), Ba Đình (72), Gia Lâm (71)... Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021): 1.536.558 ca. Tổng số người tử vong do COVID-19 từ 27/4/2021 đến nay là 1.336 người.

Ngày 18/4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 12.012 ca nhiễm mới với 1 ca nhập cảnh và 12.011 ca ghi nhận trong nước (giảm 2.649 ca so với ngày trước đó) tại 61 tỉnh, thành phố, có 7.752 ca cộng đồng. Trong ngày Sở Y tế Thanh Hóa đăng ký bổ sung 31.260 ca. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.475.819 ca nhiễm. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 4.218 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 8.941.064 ca. Trong 24 giờ ghi nhận 13 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 42.957 ca. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 18/4, bà Ngô Thị Minh Trinh, Phó chủ tịch UBND huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước làm 3 học sinh lớp 4 chết đuối. Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h30 cùng ngày, nhóm 5 học sinh rủ nhau ra đập nước Bà Tỵ (thôn Thăng Tiến 1, xã Hòa An) chơi, không may 3 em bị trượt chân ngã xuống hố nước sâu. 2 em trên bờ chạy đi gọi người lớn đến cứu. Đến khoảng 14h cùng ngày, người dân vớt được 3 em nhưng đã tử vong. (XEM CHI TIẾT)

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký Quyết định số 471/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối đường Pháp Vân-Cầu Giẽ với đường Vành đai 3. Cụ thể, dự án xây tuyến đường kết nối đường Pháp Vân-Cầu Giẽ với đường Vành đai 3 được điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư từ 2.535,1 tỷ đồng lên thành 3.248,6 tỷ đồng. Nguồn vốn từ ngân sách thành phố Hà Nội. Cùng với điều chỉnh tăng mức đầu tư, dự án cũng được lãnh đạo Chính phủ đồng ý điều chỉnh thời gian thực hiện dự án từ năm 2022 đến năm 2025. (XEM CHI TIẾT)