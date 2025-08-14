Bamboo Airways có chủ tịch, tổng giám đốc mới

TPO - Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) vừa bổ nhiệm ông Lê Thái Sâm làm Chủ tịch HĐQT và ông Trương Phương Thành giữ chức Tổng Giám đốc sau khi hai người tiền nhiệm xin từ nhiệm.

Theo Bamboo Airways, từ ngày 13/8, ông Phạm Ngọc Vịnh - Chủ tịch HĐQT, và ông Lương Hoài Nam - Tổng Giám đốc - đều xin rút khỏi vị trí công tác vì lý do cá nhân.

Để đảm bảo hoạt động điều hành của hãng, HĐQT Bamboo Airways đã ban hành nghị quyết thông qua việc bầu và bổ nhiệm ông Lê Thái Sâm đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT, thay thế ông Phạm Ngọc Vịnh. Ông Trương Phương Thành đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc.

Theo Bamboo Airways, ông Lê Thái Sâm gia nhập Bamboo Airways từ năm 2022 và nhanh chóng trở thành cổ đông lớn nhất của hãng. Ông Sâm từng kinh qua vị trí Chủ tịch HĐQT (7/2023 - 2/2024) và sau đó làPhó Chủ tịch Thường trực HĐQT Bamboo Airways.

Ông Lê Thái Sâm - Tân Chủ tịch HĐQT Bamboo Airways. Ảnh: Bamboo Airways.

Ông Sâm được đánh giá là người am hiểu sâu sắc về môi trường đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, có kinh nghiệm sâu rộng trong việc xây dựng chiến lược đầu tư, quản lý rủi ro và phân tích thị trường. Vì vậy, kể từ ngày gia nhập Bamboo Airways, ông Sâm đã có nhiều đóng góp quan trọng cho công tác quản trị, điều hành hãng, nhất là trong giai đoạn hãng hàng không này chuyển mình để tái cấu trúc toàn diện.

Đối với CEO mới của hãng, Bamboo Airways cho hay, ông Trương Phương Thành là chuyên gia hàng không với gần 30 năm kinh nghiệm, từng giữ nhiều vị trí lãnh đạo tại các doanh nghiệp hàng không lớn.

Trước khi trở thành CEO, ông Thành từng đảm nhận vai trò Phó Tổng Giám đốc Bamboo Airways trong giai đoạn 2019 - 2024 và phụ trách nhiều mảng trọng yếu, đặc biệt là khai thác mặt đất. Từ tháng 6/2025, ông Thành được bổ nhiệm trở lại vị trí Phó Tổng Giám đốc.

Ông ông Trương Phương Thành - CEO Bamboo Airways. Ảnh: Bamboo Airways.

Liên quan đến 2 nhân sự cấp cao vừa từ nhiệm của Bamboo Airways, được biết trước đó ông Lương Hoài Nam được bổ nhiệm làm CEO của hãng thay cho ông Nguyễn Ngọc Trọng - Phó chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm CEO - từ tháng 10/2023.

Thời điểm mới nhận chức, ông Nam từng cam kết nỗ lực hết sức để Bamboo Airways sớm ổn định hoạt động, với mục tiêu đầu tiên là đưa quy mô đội máy bay về lại 30 chiếc, hướng tới nâng lên 50 máy bay và nhiều hơn. Tuy nhiên, kể từ khi nhận chức đến khi từ nhiệm, mục tiêu của vị CEO này vẫn chưa thành hiện thực...