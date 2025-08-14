Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Google News

Bamboo Airways có chủ tịch, tổng giám đốc mới

Lộc Liên
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) vừa bổ nhiệm ông Lê Thái Sâm làm Chủ tịch HĐQT và ông Trương Phương Thành giữ chức Tổng Giám đốc sau khi hai người tiền nhiệm xin từ nhiệm.

Theo Bamboo Airways, từ ngày 13/8, ông Phạm Ngọc Vịnh - Chủ tịch HĐQT, và ông Lương Hoài Nam - Tổng Giám đốc - đều xin rút khỏi vị trí công tác vì lý do cá nhân.

Để đảm bảo hoạt động điều hành của hãng, HĐQT Bamboo Airways đã ban hành nghị quyết thông qua việc bầu và bổ nhiệm ông Lê Thái Sâm đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT, thay thế ông Phạm Ngọc Vịnh. Ông Trương Phương Thành đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc.

Theo Bamboo Airways, ông Lê Thái Sâm gia nhập Bamboo Airways từ năm 2022 và nhanh chóng trở thành cổ đông lớn nhất của hãng. Ông Sâm từng kinh qua vị trí Chủ tịch HĐQT (7/2023 - 2/2024) và sau đó làPhó Chủ tịch Thường trực HĐQT Bamboo Airways.

le-thai-sam-2915.jpg
Ông Lê Thái Sâm - Tân Chủ tịch HĐQT Bamboo Airways. Ảnh: Bamboo Airways.

Ông Sâm được đánh giá là người am hiểu sâu sắc về môi trường đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, có kinh nghiệm sâu rộng trong việc xây dựng chiến lược đầu tư, quản lý rủi ro và phân tích thị trường. Vì vậy, kể từ ngày gia nhập Bamboo Airways, ông Sâm đã có nhiều đóng góp quan trọng cho công tác quản trị, điều hành hãng, nhất là trong giai đoạn hãng hàng không này chuyển mình để tái cấu trúc toàn diện.

Đối với CEO mới của hãng, Bamboo Airways cho hay, ông Trương Phương Thành là chuyên gia hàng không với gần 30 năm kinh nghiệm, từng giữ nhiều vị trí lãnh đạo tại các doanh nghiệp hàng không lớn.

Trước khi trở thành CEO, ông Thành từng đảm nhận vai trò Phó Tổng Giám đốc Bamboo Airways trong giai đoạn 2019 - 2024 và phụ trách nhiều mảng trọng yếu, đặc biệt là khai thác mặt đất. Từ tháng 6/2025, ông Thành được bổ nhiệm trở lại vị trí Phó Tổng Giám đốc.

truong-phuong-thanh-2916.jpg
Ông ông Trương Phương Thành - CEO Bamboo Airways. Ảnh: Bamboo Airways.

Liên quan đến 2 nhân sự cấp cao vừa từ nhiệm của Bamboo Airways, được biết trước đó ông Lương Hoài Nam được bổ nhiệm làm CEO của hãng thay cho ông Nguyễn Ngọc Trọng - Phó chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm CEO - từ tháng 10/2023.

Thời điểm mới nhận chức, ông Nam từng cam kết nỗ lực hết sức để Bamboo Airways sớm ổn định hoạt động, với mục tiêu đầu tiên là đưa quy mô đội máy bay về lại 30 chiếc, hướng tới nâng lên 50 máy bay và nhiều hơn. Tuy nhiên, kể từ khi nhận chức đến khi từ nhiệm, mục tiêu của vị CEO này vẫn chưa thành hiện thực...

Lộc Liên
#Bamboo Airways #Lê Thái Sâm #Trương Phương Thành #Chủ tịch HĐQT #Tổng Giám đốc #CEO #từ nhiệm #Lương Hoài Nam #nhân sự cấp cao

Xem thêm

Cùng chuyên mục