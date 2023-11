Bài hát 'cuối cùng' của The Beatles

TP - Bản demo bài hát của John Lennon đã bị bỏ dở vào những năm 90 do một số trục trặc kỹ thuật. Giờ đây, với sự trợ giúp từ AI – và giọng hát mới của Paul McCartney – nó trở thành một tác phẩm tôn vinh di sản của ban nhạc.

The Beatles đã phát hành một bài hát mới, được coi là bài hát cuối cùng của họ cùng nhau, mang tên “Now and Then”. Nó nằm trong một loạt các bài hát do John Lennon viết dưới dạng demo và được vợ ông, Yoko Ono, chuyển giao cho Paul McCartney vào năm 1994, với bài “For Paul” được viết trên băng cassette.

McCartney và các thành viên còn lại của Beatles đã tạo ra hai bài hát mới từ các bản thu âm, “Free As a Bird” và “Real Love” – mỗi bài đều lọt vào Top 5 hit ở Anh, với “Free As a Bird” đạt vị trí thứ 2 vào tháng 12/1995 và “Real Love” ở vị trí thứ 4 vào tháng 3/1996.

Nhưng ban nhạc đã chật vật trong việc hoàn thiện bài hát “Now and Then” từ bản demo và quyết định từ bỏ nó. Giờ đây, nhờ công nghệ AI giúp tách biệt giọng hát của John Lennon khỏi bản demo tốt hơn, bài hát cuối cùng đã được hoàn thành. McCartney và Ringo Starr đã thu âm những lời mới cho nó, trong khi phần guitar của George Harrison đã quá cố được giữ lại từ nguyên bản năm 1995.

Một bộ phim tài liệu kể về quá trình sản xuất bài hát đã được phát hành vào 2/11. Khi đề cập đến Lennon, Starr nói trong phim: “Đây là cách duy nhất chúng tôi có thể đưa anh ấy trở lại phòng thu âm”.

Paul McCartney giải thích những khó khăn mà ban nhạc gặp phải vào năm 1995: “Trong đoạn băng demo của John, tiếng piano hơi khó nghe. Và tất nhiên, vào những ngày đó, chúng tôi không có công nghệ để thực hiện việc phân tách âm thanh… chúng tôi sớm không còn sức lực và thời gian. “Now and Then” kết cục bị lãng quên”.

Ông nói rằng, ông từng có một số nghi ngờ về việc tạo ra các bài hát hoàn thiện từ các bản demo của Lennon, để tôn trọng tác phẩm còn dang dở của cố nhạc sĩ: “Đó có phải là điều chúng ta không nên làm không? Mỗi lần tôi băn khoăn như vậy tôi lại nghĩ, khoan đã, giả sử nếu tôi có cơ hội hỏi John: “Này John, cậu có muốn chúng tôi hát nốt bài hát cuối cùng này của cậu không?”, tôi biết câu trả lời sẽ là: “Tất nhiên rồi!”.

Nhà làm phim Peter Jackson là người đạo diễn video âm nhạc cho “Now and Then” – ra mắt vào ngày thứ Sáu (3/11). Ông cũng đã đạo diễn bộ phim tài liệu “The Beatles: Get Back” năm 2021, kể về cách công nghệ AI đã giúp ban nhạc hoàn thiện các bài hát cho hai album cuối cùng của họ, “Abbey Road” và “Let It Be”. Liam Gallagher, ca sĩ chính của ban nhạc Oasis, dường như đã nghe sớm “Now and Then”, nhận xét ca khúc trên X vào sáng thứ Năm: “Một tác phẩm vừa đau lòng lại vừa ấm lòng cùng một lúc”.