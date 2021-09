Bác sĩ thông tin về sức khoẻ của Phi Nhung sau 6 ngày chuyển viện vì COVID-19 trở nặng

TP - Đấy là mùa hè năm 1967, chúng tôi học khóa nghiệp vụ thông tấn báo chí dành cho chiến trường miền Nam, có bài giảng nói về ảnh Bác Hồ do Đinh Thúy chụp (tên thật là Bùi Đình Túy).

TP - Gần hai tháng chờ đợi, Hà Nội giải ngân hỗ trợ 99 nghệ sĩ đầu tiên từ gói an sinh xã hội 26 nghìn tỷ đồng. Hành động ấm áp trong bối cảnh dịch bệnh chồng chất khó khăn, nhưng quy trình lại cho thấy không ít người đáng được hỗ trợ vẫn bị gạt ra ngoài lề.

Ngày 31/8, Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc đã công bố kết quả cuộc thi thiết kế với chủ đề “Hãy tin tưởng, khích lệ lẫn nhau và cùng nhau chiến thắng covid-19” được phát động từ ngày 11/6/2021 với giải đặc biệt trị giá 40 triệu đồng thuộc về Lưu Hoàng Kiếm với tác phẩm “Together we heal, together we rise (tạm dịch: Cùng nhau sẻ chia, cùng nhau chiến thắng).