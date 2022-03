Bắc Ninh cho mở lại karaoke, ăn uống và du lịch

TPO - Cơn mưa lớn chiều nay 28/3 ở TPHCM khiến một cây cổ thụ bật gốc. Rất may người phụ nữ ở cạnh đã thoát chết trong gang tấc khi cây ngã đè trúng xe hủ tiếu của người này.

TPO - Mẹ đi làm ăn xa, cháu C. (5 tuổi, ngụ xã Thượng Long, huyện Nam Đông, TT-Huế) cùng em trai ở với ông ngoại. Vào ngày ông ngoại đi nhặt củi ở xa, C. ra khu vực sạt lở cạnh nhà để chơi, không may trượt ngã xuống hố nước sâu, bị đuối nước tử vong.