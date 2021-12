Bắc Giang: 'Sốt' cả đất giáp núi, nhà đầu tư rầm rộ trả giá cao xong bỏ cọc

TPO - Thị trường bất động sản (BĐS) cuối năm tại Bắc Giang trở nên "sốt" nóng khi ồ ạt tổ chức các phiên đấu giá đất khắp nơi với giá trúng chênh lệch hàng trăm tỷ đồng so với giá khởi điểm. Thậm chí nhiều khu vực, đất giáp núi cũng hút người mua, nhưng sau đó nhiều phiên lại phải hủy kết quả trúng vì nhà đầu tư liên tục bỏ cọc.

Ồ ạt đấu giá đất

Theo khảo sát của phóng viên, trong tháng 11/2021, toàn tỉnh Bắc Giang đã tổ chức 10 phiên đấu giá ở nhiều huyện với tổng số tiền trúng đấu giá là gần 1.500 tỷ đồng, chênh lệch so với giá khởi điểm hơn 759 tỷ đồng.

Điển hình là phiên đấu giá 98 lô đất ở tại khu dân cư trung tâm xã Tân Hưng (huyện Lạng Giang) mới đây thu hút đến 1.788 hồ sơ đăng ký. Được biết, khu đất rộng 12.900 m2 có tổng giá khởi điểm là hơn 137 tỷ đồng; các lô có diện tích khoảng 126 -180m2/ lô, giá khởi điểm từ 1,2 – 2,85 tỷ đồng/lô. Khách hàng tham gia đấu giá đặt cọc 100 – 150 triệu đồng/lô. Kết thúc phiên đấu giá, 98 lô đất đều có khách hàng trúng, tổng giá trúng là 338 tỷ đồng, chênh lệch so với mức khởi điểm hơn 201 tỷ đồng; đặc biệt 2 lô góc rộng 180m2 có giá trúng chênh lệch so với giá khởi điểm từ 3,35 – 2,4 tỷ đồng.

Cũng mới đây, phiên đấu giá quyền sử dụng 179 lô đất ở thuộc khu dân cư phố Cốc và khu dân cư phố Cốc 2, xã Dĩnh Trì và điểm dân cư đường Hoàng Hoa Thám, xã Song Mai (TP. Bắc Giang) vừa diễn ra. Tổng diện tích các lô đất là hơn 17.900 m2, tổng giá khởi điểm gần 270 tỷ đồng; các lô đất có diện tích từ 90 - 140 m2/lô, giá khởi điểm từ hơn 1 - 2,8 tỷ đồng/lô. Khách hàng tham gia đấu giá đặt cọc trước 100-200 triệu đồng/lô. Kết quả phiên đấu giá có 165/179 lô có khách hàng trả giá, giá trúng gần 317 tỷ đồng, chênh lệch so với giá khởi điểm hơn 74,3 tỷ đồng.

Cũng tại TP. Bắc Giang, cách đây không lâu 178 lô đất tại khu dân cư phường Xương Giang và phường Đa Mai đã được đưa ra đấu giá, giá khởi điểm gần 456 tỷ đồng. Phiên đấu giá này có 1.732 hồ sơ với 517 khách hàng tham gia. Kết quả có 157 lô có khách hàng trả giá với giá trúng hơn 571 tỷ đồng, chênh lệch so với giá khởi điểm hơn 180 tỷ đồng.

Ở huyện Việt Yên cũng mới diễn ra phiên đấu giá 108 lô đất ở tại xã Quang Châu, diện tích gần 11.000 m2, tổng giá khởi điểm hơn 237 tỷ đồng, dao động từ 2 - 3,9 tỷ đồng/lô. Kết quả, có 107/108 lô có khách hàng trả giá với tổng giá trúng gần 346 tỷ đồng, tăng so với giá khởi điểm gần 109 tỷ đồng. Trong đó lô có giá trúng cao nhất là gần 5,3 tỷ đồng, chênh lệch gần 1,4 tỷ đồng so với giá khởi điểm.

Bên cạnh các lô đất ở khu vực trung tâm, giáp các khu công nghiệp, có địa hình và giao thông thuận lợi trên địa bàn; thời gian gần đây nhiều khu vực đất giáp núi cũng thu hút nhà đầu tư đổ xô đi mua. Điển hình là 46 lô đất giáp núi ở khu dân cư Thần Nông (xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam) sau phiên đấu giá có tổng giá trị hơn 40,1 tỷ đồng, chênh lệch so với giá khởi điểm 20 tỷ đồng.

Tại huyện vùng núi Sơn Động, 92 lô đất ở tại khu dân cư Khu 2 và Khu 4 (cùng thị trấn An Châu) có diện tích từ 87,5 - 210 m2/lô, giá khởi điểm từ 4,8 - 7,7 triệu đồng/m2; tổng giá khởi điểm hơn 56,5 tỷ đồng. Sau phiên đấu giá, 100% lô đất có khách hàng trả giá với tổng giá trị trúng hơn 82,7 tỷ đồng, chênh lệch so với giá khởi điểm hơn 26,2 tỷ đồng. Lô có giá trúng cao nhất là 2,4 tỷ đồng, chênh lệch so với giá khởi điểm hơn 1 tỷ đồng.

"Thổi giá" lên cao rồi bỏ cọc

Theo báo cáo của Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Yên Dũng, từ đầu năm đến nay, huyện này tổ chức 10 cuộc đấu giá quyền sử dụng đất ở với tổng số 477 lô trúng đấu giá với tổng giá trị theo giá trúng là gần 954 tỷ đồng, tăng so với giá khởi điểm hơn 363 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến hiện tại đã có 77 lô đất khách hàng bỏ cọc với tổng số tiền trả giá gần 147 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ hơn 16%.

Tại huyện Yên Thế, mới đây UBND huyện này cũng đã huỷ kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại thị trấn Phồn Xương đối với 5 trường hợp có tổng số tiền đặt cọc là hơn 1 tỷ đồng. Được biết, các lô đất bị bỏ cọc hầu hết đều có giá trúng cao, trong đó đắt nhất là lô LK1.1, diện tích hơn 130 m2, giá khởi điểm gần 4 tỷ đồng, giá trúng gần 8,7 tỷ đồng.

Theo kết quả rà soát của huyện Lạng Giang và TP Bắc Giang, trong các phiên đấu giá đất năm nay, đến thời điểm này hai địa phương trên có 29 lô đất trúng đấu giá nhưng khách hàng bỏ cọc. Trước đó, theo kết quả rà soát của UBND huyện Lạng Giang, đến tháng 4/2021, toàn huyện này có 103 lô đất sau đấu giá đã hết thời hạn nộp tiền nhưng khách hàng bỏ cọc, không nộp tiền sử dụng đất.

Lãnh đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Yên Dũng cho rằng nguyên nhân khách hàng bỏ cọc các lô đất đấu giá chủ yếu xuất phát từ việc trả giá quá cao, thậm chí có rất nhiều lô đất tăng gần gấp đôi mức giá huyện đưa ra. Và việc trả giá quá cao khiến cho người trúng gặp khó khăn trong việc thu xếp tiền nộp ngân sách; không phản ánh đúng giá trị thực tế của các lô đất trên thị trường.

Đồng thời, nhiều môi giới đầu tư, kinh doanh BĐS ở Bắc Giang cho rằng việc tỉnh này liên tục tổ chức các cuộc đấu giá đất với mật độ khá dày, có ngày có tới 2 – 3 cuộc đấu giá khiến cho nhiều nhà đầu tư không đủ năng lực trả tiền các lô đất.

Bên cạnh đó, việc trả giá cao cho mỗi lô đất đa phần là do nhà đầu tư cố tình “đầu cơ” để "lướt sóng" nhằm kiếm lời vì người có nhu cầu thực hầu như không thể theo nổi. Tuy nhiên, “người tính không bằng trời tính”, do dịch bệnh hoặc nhiều lí do khách quan mà nhà đầu tư không thể chuyển nhượng được đất, do đó không có tiền nộp khi đến thời hạn nên phải chấp nhận bỏ cọc.

Ông Đào Công Hùng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang cho biết, ở thời điểm hiện tại, thị trường BĐS Bắc Giang phát triển chưa lành mạnh. Bởi thời gian qua, một số nhóm môi giới BĐS lập nhiều trang web, đưa lên các hội, nhóm Facebook, mạng xã hội thông tin mời gọi người dân tham gia đặt cọc giữ chỗ, để giữ phần đất định mua và khi nào dự án đủ điều kiện sẽ bán cho người dân. Những tín hiệu này khiến chính quyền địa phương lo ngại về việc đầu cơ, thổi giá khiến thị trường lại “sốt ảo” như hồi đầu năm.