Bà Rịa-Vũng Tàu yêu cầu các chốt trực 24/24 giờ để kiểm soát việc ra vào tỉnh

TPO - Bà Rịa-Vũng Tàu phát động phong trào toàn dân phát hiện, tố giác với chính quyền những người từ vùng dịch về địa phương không khai báo y tế và cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà theo quy định.

Ngày 5/11, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, tính từ 18h ngày 4/11 đến 18h ngày 5/11/2021, tỉnh này ghi nhận 72 ca nghi mắc COVID-19 mới, đang chờ Bộ Y tế cấp mã bệnh nhân.

Cụ thể, thành phố Vũng Tàu có 24 ca. Trong đó, 8 ca trong khu vực cách ly tập trung; 9 ca trong khu vực phong tỏa; 7 ca ngoài cộng đồng (1 ca tại phường 10, 1 ca tại phường 7, 1 ca tại phường 3, 1 ca tại phường 4, 1 ca tại phường Thắng Nhất, 1 ca tại phường Thắng Nhì, 1 ca là người đi từ TPHCM về Vũng Tàu).

Thị xã Phú Mỹ ghi nhận 21 ca, gồm 2 ca trong khu vực cách ly tập trung; 2 ca trong khu vực phong tỏa; 17 ca ngoài cộng đồng (2 ca liên quan đến người đi từ tỉnh Đồng Nai về Phú Mỹ, 2 ca liên quan đến người đi từ TPHCM về Phú Mỹ, 5 ca tại phường Hắc Dịch, 7 ca tại phường Mỹ Xuân, 1 ca tại phường Phú Mỹ).

Thành phố Bà Rịa có 15 ca. Trong đó, 9 ca trong khu vực cách ly tập trung; 2 ca trong khu vực phong tỏa; 4 ca ngoài cộng đồng (1 ca là người đi từ TPHCM về Bà Rịa, 1 ca tại phường Long Hương, 1 ca tại phường Phước Nguyên, 1 ca tại phường Long Tâm).

Huyện Châu Đức ghi nhận 4 ca, gồm 1 ca trong khu vực cách ly tập trung; 3 ca ngoài cộng đồng, là một gia đình tại xã Bình Trung liên quan đến người đi từ tỉnh Long An về Châu Đức. Huyện Long Điền có 3 ca ngoài cộng đồng, gồm 2 ca tại xã An Ngãi, 1 ca tại thị trấn Long Điền liên quan đến Công ty TNHH Kim Thu. Huyện Đất Đỏ ghi nhận 3 ca ngoài cộng đồng, trong đó 2 ca tại thị trấn Đất Đỏ, 1 ca tại xã Lộc An. Huyện Xuyên Mộc có 2 ca ngoài cộng đồng, là người đi từ TPHCM về Xuyên Mộc.

Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết thêm, những ngày gần đây tiếp tục ghi nhận các ca mắc ngoài cộng đồng. Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, quản lý tốt người từ tỉnh thành khác về Bà Rịa-Vũng Tàu, các địa phương triển khai hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ để nắm chắc địa bàn, khu dân cư, số hộ, số nhân khẩu… kịp thời phát hiện các trường hợp người từ vùng dịch về không khai báo để xử lý theo quy định.

Tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân phát hiện, tố giác với chính quyền, các cơ quan chức năng những người từ vùng dịch về địa phương không khai báo y tế và cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà theo quy định. Các chốt kiểm soát liên ngành đường bộ căn cứ tình hình thực tế bố trí quân số đảm bảo duy trì hoạt động 24/24; nâng cao hiệu quả kiểm soát người, phương tiện ra vào các cửa ngõ của tỉnh, khu vực giáp ranh với các tỉnh khác, không để dịch bệnh lây lan về địa phương.

Phát hiện vi phạm các lái xe, người theo xe trên đường di chuyển, tại nơi giao hàng, lên xuống hàng hóa...; nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ COVID-19 cộng đồng trong thực thi nhiệm vụ đi từng ngõ, gõ từng nhà để nắm bắt số người từ các tỉnh thành khác về địa phương để báo cáo chính quyền các cấp quản lý, thực hiện khai báo y tế theo quy định. Đồng thời yêu cầu và hướng dẫn người dân tự theo dõi sức khỏe, không được đi lại và tiếp xúc với mọi người trong khu dân cư, chủ động khai báo y tế khi bản thân hoặc người trong gia đình có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh.

Bình Thuận ghi nhận 298 ca nghi mắc COVID-19 Trong ngày 5/11, tỉnh Bình Thuận ghi nhận 298 ca nghi mắc COVID-19, trong đó có 215 ca ngoài cộng đồng. Cụ thể, thành phố Phan Thiết 209 ca (170 ca ngoài cộng đồng, 39 ca trong khu cách ly tập trung). Huyện Hàm Thuận Bắc 35 ca, gồm 21 ca ngoài cộng đồng, 14 ca trong khu cách ly tập trung. Huyện Tuy Phong 24 ca (18 ca ngoài cộng đồng, 6 ca trong khu cách ly tập trung. Huyện Đức Linh 17 ca, gồm 5 ca sàng lọc cộng đồng; 12 ca trong khu cách ly tập trung. Huyện Bắc Bình 9 ca trong khu cách ly tập trung. Huyện Hàm Tân 2 ca trong khu cách ly tập trung. Huyện Hàm Thuận Nam 1 ca trong khu cách ly tập trung. Thị xã La Gi có 1 ca sàng lọc cộng đồng.