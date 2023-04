APTECH và phương châm: “Học IT không chỉ dừng lại ở việc học”

Có mặt tại Việt Nam từ năm 1999, Hệ thống Đào tạo Lập trình viên Quốc tế Aptech đã không ngừng cải thiện chất lượng giảng dạy với phương châm: “Học IT không chỉ dừng lại ở việc học”.

Để phát triển mạnh mẽ chất lượng đào tạo từ chuyên ngành chính đến kỹ năng mềm bổ sung, từ hoạt động học tập đến hoạt động ngoại khóa, Aptech luôn phát huy đẩy mạnh sự đa dạng trong công tác phân bổ mọi mặt hình thức và nội dung các buổi Workshop/Talkshow học thuật - kỹ năng mềm, hoạt động tham quan doanh nghiệp và các hoạt động tăng cường kỹ năng sống.

Với mảng học tập, Aptech đã không ngừng nghiên cứu và tổ chức những buổi Workshop/Talkshow nhằm bắt kịp và phổ cập cho các bạn học viên Aptech những xu hướng mới, công nghệ mới, giúp ích cho quá trình học tập và định hướng phát triển bản thân. Nổi bật trong năm 2022, Aptech đã tổ chức hàng loạt các buổi Workshop/Talkshow học thuật như: “Khám phá quá trình EDA & Cách tiếp cận đơn giản cho người mới bắt đầu làm quen với phân tích dữ liệu”, “Khám phá Back-End Developer thực tiễn”,...

Nhằm đáp ứng mục đích nâng cao nhận thức của người học IT về những vị trí công nghệ tiềm năng, buổi workshop: “Khám phá Back-end Developer thực tiễn” đã được tổ chức và nhận được phản hồi tốt từ người quan tâm và yêu thích IT. Đánh giá của người tham dự cho rằng sự kiện này đã cho họ biết được tầm quan trọng của việc trải nghiệm và thử sức với những vị trí công nghệ mới. Điều này đã đóng vai trò như đòn bẩy giúp họ “phóng” ra khỏi vùng an toàn của mình để mạnh dạn theo học một vị trí công nghệ đã và đang có xu hướng không ngừng phát triển, là tiền đề trực tiếp để trở thành Full Stack, đồng thời cũng sẽ được nâng cao đãi ngộ, thu nhập.

Song, đi đôi với chuỗi Workshop/Talkshow học thuật, Aptech còn đồng thời tổ chức những buổi Workshop/Talkshow về kỹ năng mềm, kỹ năng phỏng vấn, viết CV,... Ví như buổi Workshop: “Cơ hội nghề nghiệp & Kinh nghiệm thực chiến từ người trong ngành IT” hay buổi Talkshow: “Nâng tầm cơ hội tiếp cận sự nghiệp IT ngay trong thời gian học tập”. Trong các sự kiện về lĩnh vực này, Aptech luôn muốn hướng đến mục tiêu mang đến những yếu tố đóng vai trò lớn trong việc hỗ trợ người học IT có được công việc và đãi ngộ tốt nhất có thể.

Ngoài ra, đối với học viên Aptech, các bạn sẽ có được trải nghiệm đặc biệt khi tham gia chuỗi IT Tour. Đây là chương trình thực tế tại các doanh nghiệp, là hoạt động thường niên của Hệ thống Đào tạo Lập trình viên Quốc tế Aptech. Nhằm rút ngắn khoảng cách giữa lý thuyết và thực tiễn, định hướng rõ ràng về ngành và cách phát triển bản thân trong tương lai. Đến với IT Tour, các bạn học viên sẽ được tìm hiểu về thị trường doanh nghiệp cùng các cơ hội việc làm cũng như chương trình đào tạo và tuyển dụng khi tiếp tiếp xúc thực tế với các doanh nghiệp như Alta Software, TMA Solutions, Gameloft, FPT Telecom Solution,...

Bên cạnh tập trung phát triển các mặt học thuật, Aptech còn tạo nên một “sân chơi” đa dạng hình thức nhằm thúc đẩy tinh thần bứt phá bản thân, tìm ra thế mạnh bản thân và tự tin thể hiện mình. Chỉ trong năm 2022, Aptech đã tiếp nối thành công của những chương trình trước và đồng thời cải thiện thêm về các mặt như chất lượng, số lượng tham gia như:

- Aptech Summer Trip và Aptech Race 2022 (mùa 2): Ngoài khoảng thời gian học tập, Aptech còn muốn mang đến cho các bạn những trải nghiệm đáng nhớ của thời sinh viên. Đây cũng là lý do hoạt động ngoại khóa thường niên “Aptech Summer Trip” và “đường đua” Aptech Race được đầu tư rất chỉnh chu để các bạn học viên có cơ hội khám phá Thành phố mình đang sinh sống cùng mùa hè đáng nhớ với các địa điểm du lịch tuyệt đẹp như: Nam Du, Hà Tiên, Vĩnh Hy,...

- Giải bóng đá Aptech Champions League: Hoạt động không chỉ hưởng ứng tinh thần bóng đá, rèn luyện sức khỏe thể chất của các bạn trẻ mà hơn nữa, thông qua hoạt động này các bạn sẽ có thêm rất nhiều cơ hội để giao lưu, học hỏi với những bạn sinh viên trường khác.

- Ngày hội Halloween, Giáng sinh: Vào khoảng thời gian cuối năm, những buổi tiệc họp mặt, những hoạt động thú vị đã luôn được Aptech tỉ mỉ tổ chức với mong muốn sẽ mang đến cho các bạn bầu không khí lễ hội trọn vẹn sau một năm cố gắng học tập.

Ngoài ra, Aptech còn khởi động thành công các chương trình mới phù hợp và đáp ứng được nhu cầu vui chơi nhưng ý nghĩa của các bạn Aptechites như:

- Aptech Rising Star 2022: Chương trình Vinh danh ngôi sao triển vọng của Aptech đã được tổ chức với mục đích nhằm tìm kiếm các tài năng trẻ, góp phần vực dậy một tuổi trẻ cuồng nhiệt, một sân chơi lành mạnh giúp các bạn sinh viên thỏa sức thể hiện cá tính của mình thông qua niềm đam mê và sở trường

- Aptech IT Open eSport – LEAGUE OF LEGENDS (LOL) được tổ chức để vực dậy tuổi trẻ cuồng nhiệt, đặc biệt mang đến một sân chơi lành mạnh và gắn kết cho từng Aptechites. Tại đây các bạn sẽ được học hỏi, trau dồi thêm kỹ năng teamwork với các đội tuyển khác nhau, được biết thêm các chiến thuật, các lối chơi,…

Có thể thấy, đi cùng phương pháp đào tạo tiên tiến hiệu quả về chất lượng giảng dạy và các hoạt động học thuật, Aptech còn phát triển song song những hoạt động ngoại khóa mang mục đích vừa vui chơi vừa có giá trị bổ ích đến cho các bạn Aptechites. Với phương châm: “Học IT không chỉ dừng lại ở việc học”, Aptech đang và sẽ tiếp tục phát triển môi trường đào tạo toàn diện giúp các bạn học viên Aptech có thể phát huy hết tối đa thế mạnh bản thân, khai thác tiềm năng vốn có.

Trong thời gian sắp tới, Aptech liên tục tổ chức những sự kiện công nghệ thuộc chuỗi sự kiện APTECH HOME – IT CAMPUS. Đừng quên follow các kênh thông tin của Aptech để không bỏ lỡ bất kỳ sự kiện nào nhé !!!

Xem chi tiết chương trình đào tạo tại đây: https://aptechvietnam.com.vn