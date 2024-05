Áp dụng chế tài mạnh tại giải chạy ở Vũng Tàu có nhà vô địch SEA Games

TPO - Ban tổ chức Strong Vietnam Vũng Tàu 2024 cho biết họ áp dụng chế tài mạnh đối với trường hợp gian lận, sử dụng BIB (số báo danh) giả trong quá trình dự thi.

Ngày 31/5, ban tổ chức cuộc thi marathon Strong Vietnam Vũng Tàu công bố áp dụng chế tài, quy định chặt chẽ tại giải chạy tích hợp quảng bá văn hóa, thể thao và du lịch có quy mô lớn bậc nhất Thành phố Vũng Tàu.

Ban tổ chức thông báo Giải chạy Strong Vietnam 2024 có quy mô lên đến 10.000 thành viên, trong đó có vận động viên Hoàng Nguyên Thanh. Ngoài tư cách runner, nhà vô địch SEA Games còn là đại sứ chính thức của giải chạy tổ chức ở Vũng Tàu.

Tại chương trình, ông Nguyễn Trung Hinh, Phó chủ tịch Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, Tổng thư ký Liên đoàn Điền kinh TPHCM, cho biết ban tổ chức năm nay chú trọng uy tín của giải chạy, tạo công bằng cho runner, lên kế hoạch kiểm tra gian lận, xử lý nghiêm tình trạng sử dụng BIB (số báo danh) giả trong quá trình chạy.

“Giải chạy chính thống đều có bộ phận và công tác kiểm tra BIB. Trong quá trình đua, trọng tài sẽ phát hiện người dùng BIB giả. Khi phát hiện gian lận, chúng tôi báo về ban tổ chức. Chúng tôi sẽ dùng chuyên môn để giải quyết trường hợp thiếu trung thực”, đại diện ban tổ chức nói.

Ngoài ra, ông Trung Hinh nói Liên đoàn Điền kinh Việt Nam có chế tài với vận động viên sử dụng BIB giả. “Khi phát hiện gian lận, chúng tôi sẽ gửi thông tin người gian lận đến các giải đấu khác và cấm họ tham gia. Liên đoàn điền kinh đã thống nhất với trưởng ban tổ chức Strong Vietnam là áp dụng máy kiểm tra BIB khi thí sinh về đích”, ông Nguyễn Trung Hinh khẳng định.

Tổ chức giải chạy quy mô hơn 10.000 runner, vấn đề an toàn, an ninh và y tế được người tham gia quan tâm hàng đầu. Trả lời tại họp báo vấn đề này, ông Nguyễn Trung Hinh, Phó chủ tịch Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, khẳng định ban tổ chức đảm bảo tốt mọi khâu, tạo sân chơi an toàn và bổ ích cho runner.

“Về vấn đề an ninh, chúng tôi phân tuyến, chốt, phân luồng cụ thể cho vận động viên. Chúng tôi đảm bảo an ninh trước, trong và sau quá trình chạy diễn ra. Chúng tôi đảm bảo không có việc khách tham quan, người dân lạc vào nơi chạy của vận động viên”, ông Nguyễn Trung Hinh nói.

Ngoài ra, Phó chủ tịch Liên đoàn Điền kinh Việt Nam khẳng định ban tổ chức đưa ra phương án y tế tốt nhất, cứ khoảng 1.000 VĐV sẽ trang bị một xe cấp cứu.

“Tùy theo điều kiện, chúng tôi bố trí 10-15 trạm y tế. Vũng Tàu là vùng biển, máy thở và máy ép tim, máy tác động cơ, cung cấp oxy, đo huyết áp đều được chúng tôi bố trí đầy đủ. Chúng tôi rút kinh nghiệm sự cố từ trước nên đặt vấn đề cao nhất về y tế”, ông Trung Hinh nói thêm.

Trong khi đó, ông Huỳnh Đức Dũng, Phó Giám đốc Sở VH - TT Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết Strong Vietnam được tổ chức sau nhiều lần làm việc với các cơ quan, được sự đồng ý chủ trương lãnh đạo Bà Rịa - Vũng Tàu, Sở Văn hóa Thể thao, UBND TP Vũng Tàu.

“Trong năm 2024, Bà Rịa -Vũng Tàu tổ chức khoảng 100 chương trình văn hóa, thể thao. Riêng chạy bộ, Sở Văn hóa - Thể thao phối hợp doanh nghiệp, Cục Thể dục Thể thao tổ chức 10 giải lớn nhỏ. Thông qua Strong Vietnam lần này, chúng tôi mong muốn quảng bá du lịch, hình ảnh tiềm năng, thế mạnh con người Bà Rịa Vũng Tàu”, ông Huỳnh Đức Dũng nói.

Đại diện Sở Văn hóa Thể thao Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết thêm địa phương cam kết hỗ trợ tốt nhất cho ê-kíp để tổ chức giải chạy thành công, thông qua điều kiện về địa lý, hạ tầng giao thông, cơ sở lưu trú.

Ngoài ra, Sở VHTT phối hợp Sở TTTT thường xuyên trao đổi, nhận tư vấn từ Liên đoàn điền kinh Việt Nam, Liên đoàn thể thao Việt Nam để tổ chức giải chạy thành công và an toàn nhất.