Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Sống trẻ

Google News

(ẢNH) Nhìn lại chiến thắng áp đảo của Việt Nam trước Malaysia, Xuân Son bị đối thủ 'chăm sóc đặc biệt'

Lê Vượng - Xuân Thu - Hoàng Vũ
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Đội tuyển Việt Nam khép lại màn tái đấu với Malaysia bằng chiến thắng 3-1 trên sân Thiên Trường, trong một trận đấu mà sự hiệu quả trong lối chơi và tính gắn kết giữa các cá nhân đã trở thành yếu tố quyết định. Đáng chú ý, Xuân Son liên tục trở thành mục tiêu phạm lỗi của đối phương khi nhiều lần phải nằm sân vì hứng cùi chỏ và bị kéo áo thô bạo.

viet-nam-3-1-malaysia-thien-truong-27.jpg
viet-nam-3-1-malaysia-thien-truong-15.jpg
viet-nam-3-1-malaysia-thien-truong-10.jpg
Đội tuyển Việt Nam nhập cuộc tự tin trước Malaysia.

Ngay từ những phút đầu, thầy trò HLV Kim Sang-sik cho thấy ý đồ kiểm soát thế trận rõ ràng. Không vội vàng, không đẩy cao nhịp độ một cách cảm tính, đội tuyển Việt Nam lựa chọn cách tiếp cận chắc chắn, kiểm soát khu trung tuyến và chờ đợi thời điểm thích hợp để tung ra đòn quyết định.

viet-nam-3-1-malaysia-thien-truong-enhance.jpg
Đội tuyển Việt Nam ăn mừng bàn thắng của Duy Mạnh ngay phút thứ 6.

Bàn thắng mở tỷ số đến từ tình huống cố định, khi Duy Mạnh bật cao đánh đầu chính xác, không chỉ mang lại lợi thế về tỷ số mà còn giúp đội chủ nhà giải tỏa áp lực. Từ thời điểm đó, thế trận dần nghiêng về phía Việt Nam, với sự chủ động trong kiểm soát bóng và tổ chức tấn công.

viet-nam-3-1-malaysia-thien-truong-13.jpg
﻿viet-nam-3-1-malaysia-thien-truong-11.jpg
viet-nam-3-1-malaysia-thien-truong-12.jpg
Khoảnh khắc Xuân Son đánh đầu nâng tỉ số lên 3 - 0 cho đội tuyển Việt Nam.

Nếu hiệp một là sự chặt chẽ, thì hiệp hai chứng kiến rõ nét hơn dấu ấn của hàng công. Xuân Son trở thành nhân vật trung tâm với cú đúp bàn thắng, trong đó nổi bật là khả năng chọn vị trí và dứt điểm gọn gàng trong vòng cấm.

viet-nam-3-1-malaysia-thien-truong-6.jpg
Xuân Son lập cú đúp bàn thắng giúp tuyển Việt Nam chiến thắng thuyết phục Malaysia.
viet-nam-3-1-malaysia-thien-truong-9.jpg
Hoàng Hên có những pha phối hợp ăn ý với Xuân Son.

Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở những pha lập công, mà còn ở cách các cầu thủ phối hợp với nhau. Hoàng Hên, trong vai trò hỗ trợ tấn công, liên tục xuất hiện ở những điểm nóng, kết nối với Xuân Son bằng những pha xử lý nhanh và hợp lý. Sự ăn ý này không phải ngẫu nhiên, mà là kết quả của quá trình tích lũy và hiểu nhau trong lối chơi.

﻿viet-nam-3-1-malaysia-thien-truong-14.jpg
viet-nam-3-1-malaysia-thien-truong-21.jpg
Hoàng Đức và Quang Hải có một trận đấu kiểm soát tuyến giữa hiệu quả.

Ở phía dưới, Hoàng Đức và Quang Hải tiếp tục đóng vai trò “bộ não” của đội tuyển. Khả năng giữ nhịp, điều tiết bóng và phân phối hợp lý giúp Việt Nam duy trì thế trận ổn định, hạn chế tối đa những pha phản công nguy hiểm từ đối thủ.

viet-nam-3-1-malaysia-thien-truong-24.jpg
viet-nam-3-1-malaysia-thien-truong-8.jpg
viet-nam-3-1-malaysia-thien-truong-2.jpg
Malaysia không phải không có cơ hội. Đội khách vẫn tạo ra một vài tình huống đáng chú ý, đặc biệt trong những pha chuyển trạng thái nhanh. Tuy nhiên, sự thiếu sắc bén ở những thời điểm quyết định khiến họ không thể tận dụng thành công.
viet-nam-3-1-malaysia-thien-truong-22.jpg
Cổ động viên Malaysia ăn mừng sau bàn rút ngắn tỉ số của đội nhà.

Bàn rút ngắn tỷ số từ chấm phạt đền ở cuối trận phần nào giúp Malaysia giữ lại danh dự, nhưng không đủ để thay đổi cục diện. Nhìn tổng thể, đây vẫn là trận đấu mà Việt Nam kiểm soát tốt hơn và xứng đáng giành chiến thắng.

xuan-son-nga-t.jpg

Một điểm tích cực khác đến từ lực lượng. Sự trở lại của những cái tên như Xuân Son, Văn Hậu hay Đình Trọng mang lại chiều sâu cần thiết cho đội hình. Không chỉ tăng thêm lựa chọn, điều này còn tạo ra sự cạnh tranh nội bộ, yếu tố quan trọng để duy trì phong độ và động lực thi đấu.

viet-nam-3-1-malaysia-thien-truong-30.jpg
viet-nam-3-1-malaysia-thien-truong-26.jpg
viet-nam-3-1-malaysia-thien-truong-23.jpg
Xuân Son liên tục gây áp lực lên hàng phòng ngự đối thủ và nhận được sự "chăm sóc đặc biệt".
xuan-son-nga-2.jpg
xuan-son-nga.jpg
Xuân Son nhiều lần phải "nằm sân" vì bị đối thủ chơi xấu.
viet-nam-3-1-malaysia-thien-truong-19.jpg﻿
viet-nam-3-1-malaysia-thien-truong-20.jpg
Vào sân trong hiệp 2, Việt Cường để lại nhiều dấu ấn trong đó có tình huống đối mặt thủ môn nhưng không tận dụng thành công.
viet-nam-3-1-malaysia-thien-truong-7.jpg
Bên cạnh chuyên môn, không thể không nhắc đến bầu không khí trên sân Thiên Trường. Sự cuồng nhiệt của khán giả đã tạo nên một “điểm tựa tinh thần” rõ rệt, giúp các cầu thủ thi đấu tự tin và hưng phấn hơn. Trong những thời điểm cần giữ nhịp hoặc gia tăng áp lực, chính khán đài đã tiếp thêm năng lượng cho đội tuyển.
viet-nam-3-1-malaysia-thien-truong-4.jpg
﻿viet-nam-3-1-malaysia-thien-truong-5.jpg
viet-nam-3-1-malaysia-thien-truong-35.jpg
Chiến thắng trước Malaysia không đơn thuần là một kết quả tích cực, mà còn cho thấy những tín hiệu rõ ràng về sự định hình lối chơi dưới thời HLV Kim Sang-sik. Đó là một đội tuyển biết kiểm soát, biết tận dụng thời điểm và quan trọng nhất là biết kết nối giữa các cá nhân. Khi sự gắn kết được đặt đúng chỗ, bóng đá trở nên đơn giản hơn. Và trong một buổi tối tại Thiên Trường, đội tuyển Việt Nam đã làm được điều đó.
