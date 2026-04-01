(ẢNH) Nhìn lại chiến thắng áp đảo của Việt Nam trước Malaysia, Xuân Son bị đối thủ 'chăm sóc đặc biệt'

SVO - Đội tuyển Việt Nam khép lại màn tái đấu với Malaysia bằng chiến thắng 3-1 trên sân Thiên Trường, trong một trận đấu mà sự hiệu quả trong lối chơi và tính gắn kết giữa các cá nhân đã trở thành yếu tố quyết định. Đáng chú ý, Xuân Son liên tục trở thành mục tiêu phạm lỗi của đối phương khi nhiều lần phải nằm sân vì hứng cùi chỏ và bị kéo áo thô bạo.

Đội tuyển Việt Nam nhập cuộc tự tin trước Malaysia.

Ngay từ những phút đầu, thầy trò HLV Kim Sang-sik cho thấy ý đồ kiểm soát thế trận rõ ràng. Không vội vàng, không đẩy cao nhịp độ một cách cảm tính, đội tuyển Việt Nam lựa chọn cách tiếp cận chắc chắn, kiểm soát khu trung tuyến và chờ đợi thời điểm thích hợp để tung ra đòn quyết định.

Đội tuyển Việt Nam ăn mừng bàn thắng của Duy Mạnh ngay phút thứ 6.

Bàn thắng mở tỷ số đến từ tình huống cố định, khi Duy Mạnh bật cao đánh đầu chính xác, không chỉ mang lại lợi thế về tỷ số mà còn giúp đội chủ nhà giải tỏa áp lực. Từ thời điểm đó, thế trận dần nghiêng về phía Việt Nam, với sự chủ động trong kiểm soát bóng và tổ chức tấn công.

﻿ Khoảnh khắc Xuân Son đánh đầu nâng tỉ số lên 3 - 0 cho đội tuyển Việt Nam.

Nếu hiệp một là sự chặt chẽ, thì hiệp hai chứng kiến rõ nét hơn dấu ấn của hàng công. Xuân Son trở thành nhân vật trung tâm với cú đúp bàn thắng, trong đó nổi bật là khả năng chọn vị trí và dứt điểm gọn gàng trong vòng cấm.

Xuân Son lập cú đúp bàn thắng giúp tuyển Việt Nam chiến thắng thuyết phục Malaysia.

Hoàng Hên có những pha phối hợp ăn ý với Xuân Son.

Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở những pha lập công, mà còn ở cách các cầu thủ phối hợp với nhau. Hoàng Hên, trong vai trò hỗ trợ tấn công, liên tục xuất hiện ở những điểm nóng, kết nối với Xuân Son bằng những pha xử lý nhanh và hợp lý. Sự ăn ý này không phải ngẫu nhiên, mà là kết quả của quá trình tích lũy và hiểu nhau trong lối chơi.

﻿ Hoàng Đức và Quang Hải có một trận đấu kiểm soát tuyến giữa hiệu quả.

Ở phía dưới, Hoàng Đức và Quang Hải tiếp tục đóng vai trò “bộ não” của đội tuyển. Khả năng giữ nhịp, điều tiết bóng và phân phối hợp lý giúp Việt Nam duy trì thế trận ổn định, hạn chế tối đa những pha phản công nguy hiểm từ đối thủ.

Malaysia không phải không có cơ hội. Đội khách vẫn tạo ra một vài tình huống đáng chú ý, đặc biệt trong những pha chuyển trạng thái nhanh. Tuy nhiên, sự thiếu sắc bén ở những thời điểm quyết định khiến họ không thể tận dụng thành công.

Cổ động viên Malaysia ăn mừng sau bàn rút ngắn tỉ số của đội nhà.

Bàn rút ngắn tỷ số từ chấm phạt đền ở cuối trận phần nào giúp Malaysia giữ lại danh dự, nhưng không đủ để thay đổi cục diện. Nhìn tổng thể, đây vẫn là trận đấu mà Việt Nam kiểm soát tốt hơn và xứng đáng giành chiến thắng.

Một điểm tích cực khác đến từ lực lượng. Sự trở lại của những cái tên như Xuân Son, Văn Hậu hay Đình Trọng mang lại chiều sâu cần thiết cho đội hình. Không chỉ tăng thêm lựa chọn, điều này còn tạo ra sự cạnh tranh nội bộ, yếu tố quan trọng để duy trì phong độ và động lực thi đấu.

Xuân Son liên tục gây áp lực lên hàng phòng ngự đối thủ và nhận được sự "chăm sóc đặc biệt".

Xuân Son nhiều lần phải "nằm sân" vì bị đối thủ chơi xấu.

﻿ Vào sân trong hiệp 2, Việt Cường để lại nhiều dấu ấn trong đó có tình huống đối mặt thủ môn nhưng không tận dụng thành công.

Bên cạnh chuyên môn, không thể không nhắc đến bầu không khí trên sân Thiên Trường. Sự cuồng nhiệt của khán giả đã tạo nên một “điểm tựa tinh thần” rõ rệt, giúp các cầu thủ thi đấu tự tin và hưng phấn hơn. Trong những thời điểm cần giữ nhịp hoặc gia tăng áp lực, chính khán đài đã tiếp thêm năng lượng cho đội tuyển.