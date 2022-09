Ảnh hưởng bão số 4, nhiều tuyến đường Tây Nguyên sạt lở, một người thiệt mạng

TPO - Bão số 4 (Noru) khiến giao thông nhiều khu vực bị tê liệt, thiệt hại nặng về hoa màu, tài sản của người dân ở Gia Lai, Kon Tum. Tại Gia Lai có một người tử vong khi tông vào trụ điện đổ do bão.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h30 ngày 28/9, bà N.T.T. (SN 1958, xã An Phú, TP.Pleiku, Gia Lai) trong khi đi xe máy đã tông vào trụ điện bị đổ nghiêng do bão số 4 ở thôn 2, xã An Phú. Sau đó, bà T. được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Báo cáo sơ bộ của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Gia Lai cho biết, do ảnh hưởng của bão số 4, các huyện, thị xã phía Đông và Đông Nam tỉnh có gió từ cấp 7-8, giật cấp 9; các huyện phía Tây và trung tâm tỉnh gió cấp 6-7, giật cấp 8.

Trước tình hình này, tỉnh Gia Lai đã di dời 376 hộ dân tại các vị trí có nguy cơ cao ngập lụt, lũ quét đến nơi an toàn (huyện Kông Chro 40 hộ, Kbang 108 hộ, Ia Pa 76 hộ, Mang Yang 152 hộ).

Lực lượng chức năng của tỉnh và địa phương cũng đang chuẩn bị kế hoạch sẵn sàng di dời 8.500 người tại các huyện phía Đông Nam của tỉnh (huyện Phú Thiện 500 người, huyện Ia Pa 8.000 người) nếu bị nước lũ cô lập.

Cũng do bão số 4, nhiều diện tích mì, hoa màu bị ngập nước, hiện đang thống kê cụ thể thiệt hại; một số diện tích lúa, mía bị ngã đổ.

Tại huyện Kbang, các xã Krong, Sơn Lang, Đak Rong, Kon Pne, Tơ Tung, Kông Lơng Khơng và làng Bróch (xã Đông), làng Krối (xã Đak Smar) bị mất điện.

Còn tại thành phố phố Pleiku, 1 cây phượng ngã làm đổ vách tường tại cơ sở 2 Trường THCS Nguyễn Huệ (phường Hội Thương). Ngoài ra, nhiều cây xanh, 1 cột điện, 1 cống… ở thành phố này cũng bị thiệt hại nặng do bão.

Riêng tại huyện Chư Sê có 1 số nhà dân bị tốc mái hiên và một số diện tích lúa bị đổ rạp.

Tại Kon Tum nhiều địa phương phải gánh chịu thiệt hại nặng nề do bão số 4. Bà Y Thanh- Chủ tịch UBND huyện Đắk Glei cho biết, do ảnh hưởng của bão nên cầu Đắk Long (thuộc đường Hồ Chí Minh, địa phận xã Đắk Môn, huyện Đắk Glei) bị ngập gần 1m, khiến giao thông bị tắc hoàn toàn.

Cụ thể, từ khoảng 7h30 cùng ngày, nước ngập sâu nên giao thông qua đây bị tê liệt. Xe từ Kon Tum lên huyện Đắk Glei để về Quảng Nam và ngược lại đều phải dừng lại 2 bên cầu. Có thời điểm, đoàn xe phải dừng kéo dài cả hàng cây số.

“Để đảm bảo an toàn giao thông, huyện thành lập 2 tổ để đứng 2 bên cầu nhằm không cho người dân, xe cộ qua lại. Huyện cũng đã có phương án hỗ trợ ăn uống tạm thời cho người đi đường bị kẹt do nước ngập không thể qua lại”, bà Y Thanh nói.

Tại huyện Tu Mơ Rông nhiều nhà dân bị tốc mái, đường bị sạt lở, diện tích lớn hoa màu bị ngã, ngập úng do bão.

Ông Nguyễn Hữu Tháp- Phó chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum cho biết, tỉnh đã chủ động các phương án, thành lập các đoàn xuống địa phương để cùng ứng phó với bão. Ông Tháp thông tin, tỉnh đã ghi nhận sạt lở một số tuyến đường giao thông và mất điện tại một số địa phương.

"Tỉnh đã di dân, sơ tán khoảng 600 hộ dân với trên 2.500 nhân khẩu đến nơi an toàn. Đối với những thiệt hại ban đầu tỉnh đang chỉ đạo các ngành chuyên môn chuẩn bị các phương án khắc phục sau khi bão đi qua, đồng thời thống kê thiệt hại để có biện pháp khắc phục”, ông Nguyễn Hữu Tháp nói.