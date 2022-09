Bão Noru gây mưa rất lớn ở nhiều vùng trên cả nước

TPO - Lượng mưa ghi nhận từ 19h tối qua (27/9) đến 8h sáng nay (28/9) ở điểm đo hồ Việt An (xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam) lên tới 628,4mm. Nhiều nơi khác ở Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Quảng Trị cũng ghi nhận lượng mưa rất lớn.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, bão Noru đã gây mưa rất lớn cho các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Mưa bắt đầu từ hôm qua, dồn dập trong đêm qua đến rạng sáng nay với cường độ rất lớn.

Điểm đo ở hồ Việt An (Quảng Nam) ghi nhận lượng mưa lên tới 628,4mm, là nơi ghi nhận mưa dữ dội nhất do bão Noru gây ra. Nhiều nơi khác ở Quảng Nam cũng ghi nhận lượng mưa rất lớn như Tiên Phước (403mm), hồ An Long (371mm), xã Quế Lưu (347mm), xã Thăng Phước (320mm). Những khu vực khác ghi nhận lượng mưa phổ biến từ 150-250mm.

Thừa Thiên Huế cũng là địa phương ghi nhận lượng mưa rất lớn, chỉ 19h đêm qua đến 8h sáng nay, điểm đo tại xã Lộc Trì (huyện Phú Lộc) mưa 398mm, điểm đo ở Nam Đông mưa 361,6mm. Các tỉnh Quảng Bình, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Kon Tum ghi nhận lượng mưa phổ biến từ 150-250mm, có nơi trên 300mm.

Dự báo ngày hôm nay, khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi và Kon Tum, Gia Lai tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-70mm, có nơi trên 80mm. Từ ngày mai, mưa giảm ở các tỉnh tâm bão đi qua.

Tuy nhiên, do tác động của hoàn lưu bão Noru, sau đó là các điều kiện gây mưa khác như không khí lạnh, nhiễu động gió Đông trên cao, dải hội tụ nhiệt đới nên hôm nay mưa mở rộng ra Bắc Trung Bộ và ven biển, đồng bằng Bắc Bộ. Dự báo, trong hai ngày (28-29/9), khu vực Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-250mm, có nơi trên 300mm.

Khu vực đồng bằng, ven biển Bắc Bộ và Hoà Bình hôm nay và ngày mai có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 180mm. Hà Nội trong hai ngày 28-29/9 có mưa vừa và dông, có nơi mưa to.

Riêng các tỉnh từ Phú Yên đến Bình Thuận, khu vực Nam Tây Nguyên và Nam Bộ, ngày và đêm nay có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm, thời gian mưa dông tập trung vào chiều và tối.

Do ảnh hưởng của mưa lớn, từ nay (28/9) đến ngày 30/9, trên các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, biên độ lũ lên trên các sông từ 3-5m, hạ lưu từ 2-3m.

Dự báo đỉnh lũ trên sông Ngàn Phố (Hà Tĩnh), các sông ở Quảng Bình, Quảng Trị lên mức BĐ1-BĐ2. Các sông nhỏ, thượng lưu các sông ở Thanh Hóa, thượng lưu sông Cả (Nghệ An) và sông Ngàn Sâu (Hà Tĩnh) lên mức BĐ1 và trên BĐ1, hạ lưu sông Mã, sông Cả ở dưới mức BĐ1.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Kon Tum.

Bão Noru hình thành từ một vùng áp thấp ngoài khơi Philippines, sau đó mạnh lên thành bão vào 23/9. Khi đổ bộ bán đảo Luzon của Philippines, bão đạt sức mạnh của một siêu bão cấp 16. Trên Biển Đông, bão đạt sức mạnh lớn nhất cấp 14-15, giật trên cấp 17 khi đi qua khu vực phía Nam quần đảo Hoàng Sa. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, đây là một trong những cơn bão mạnh nhất trong vòng 20 năm qua ảnh hưởng đến miền Trung.

Các huyện có nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất và ngập úng Huyện Hướng Hóa, Đăk Rông (Quảng Trị), Phong Điền, A Lưới, Nam Đông, Phú Lộc (Huế), Phước Sơn, Bắc Trà My, Nam Trà My, Hiệp Đức, Tiên Phước (Quảng Nam), Tu Mơ Rông, Konplong, Đắk Glei, Đăk Tô (Kon Tum).