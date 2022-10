Ấn tượng VPBank Hanoi Marathon 2022 qua những con số “biết nói”

TPO - Nguyễn Trường Giang, Giám đốc Công ty CP Đầu tư Thương mại số 1 Phúc Nguyên Khang vừa bị Công an TP Huế bắt tạm giam về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và đánh bạc.

