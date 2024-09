An ninh được đảm bảo gần như tuyệt đối khi thanh toán qua thẻ chip

Trong vai trò đơn vị cung cấp hạ tầng thanh toán bán lẻ quốc gia, NAPAS luôn nỗ lực đảm bảo vận hành hạ tầng thanh toán quốc gia liên tục, an ninh, thông suốt; tiên phong ứng dụng những công nghệ thanh toán mới. Trong cuộc họp báo Ngày Thẻ Việt Nam sáng 26/9, tại Hà Nội, ông Nguyễn Quang Hưng - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần thanh toán quốc gia Việt Nam (NAPAS) - cũng nhấn mạnh thêm về tính bảo mật thông tin khách hàng trong sử dụng dịch vụ thanh toán.

Tăng trải nghiệm dịch vụ thanh toán an toàn, hiệu quả cho các bạn trẻ

Ngày Thẻ Việt Nam là dịp để ngành Ngân hàng giới thiệu xu hướng phát triển mới của ngân hàng số và các sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại. Qua đó, các bạn trẻ có cơ hội tiếp cận, tìm hiểu về các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng hiện đại để nâng cao kỹ năng sử dụng dịch vụ ngân hàng an toàn, hiệu quả.

Ông Nguyễn Quang Hưng - Chủ tịch HĐQT NAPAS, đồng Trưởng Ban tổ chức Ngày Thẻ Việt Nam 2024 cho biết, trong những năm gần đây, ngân hàng số tại Việt Nam đã ghi nhận đà tăng trưởng mạnh mẽ cả số lượng khách hàng sử dụng và tỷ trọng giao dịch qua kênh số chiếm hơn 90%. Ngành ngân hàng đã cung ứng nhiều sản phẩm, dịch vụ thanh toán an toàn, tiện lợi tới khách hàng.

Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần thanh toán quốc gia Việt Nam cũng đánh giá, Ngày Thẻ Việt Nam là hoạt động truyền thông ý nghĩa và có nhiều đóng góp trong việc lan tỏa thông điệp tích cực về thói quen thanh toán không dùng tiền mặt đến với đông đảo công chúng trong suốt thời gian qua.

Nâng cao tính bảo mật của khách hàng khi sử dụng dịch vụ

Năm nay, NAPAS tiếp tục giới thiệu các công nghệ thanh toán mới cũng như việc ứng dụng các giải pháp thanh toán này vào các lĩnh vực, hoạt động trong hàng ngày của mọi doanh nghiệp, người dân.

Bên cạnh sự tiện dụng của thanh toán thẻ, ông Nguyễn Quang Hưng cũng thông tin thêm về tính bảo mật của khách hàng khi sử dụng dịch vụ. Theo ông Hưng, thanh toán thẻ đã phát triển trong thời gian dài qua nhiều giai đoạn, từ bước đầu với thẻ từ nhưng cũng bộc lộ hạn chế vì dễ dàng bị đánh cắp thông tin. Theo đó, ngành Ngân hàng đã chuyển đổi toàn bộ từ thẻ từ sang thẻ chip, thẻ chip đã được phát hành mới đến hơn 50 triệu thẻ. Hiện tại, giao dịch qua NAPAS thống kê có trên 90% giao dịch là thẻ chip.

“Với việc thanh toán thông qua thẻ chip, an ninh an toàn được đảm bảo gần như tuyệt đối. Các giao dịch được thực hiện đảm bảo an toàn trên máy POS hoặc thực hiện trên ATM”, ông Hưng nói.

Ngoài ra, ông Hưng cũng giới thiệu thêm, ngành Ngân hàng đã sử dụng đăng ký thẻ vật lý hoặc thẻ ảo với khuôn mặt khách hàng, thay vì cầm thẻ hay nhập mã pin thì chỉ cần cười trên hệ thống tiếp nhận diện khuôn mặt và đồng bộ với thông tin thẻ đăng ký từ trước. Như vậy, quá trình thanh toán diễn ra liền mạch, thông suốt. Đây cũng là công nghệ thanh toán mới NAPAS sẽ giới thiệu trong thời gian tới.

Thông tin thêm về các tính năng cho các dịch vụ thanh toán, ông Hưng cũng nhấn mạnh, nếu trải nghiệm thuận lợi nhưng không an toàn sẽ dễ thất thoát tài sản của khách hàng và ngân hàng. Khi chuyển đổi thẻ từ sang thẻ chip, việc thanh toán trở nên đơn giản hơn, chỉ cần chạm thẻ thanh toán. Với các giao dịch giá trị lớn mới phải nhập PIN để đảm bảo xác thực an ninh an toàn.

Ngoài ra, trên môi trường thương mại điện tử (ecom), các ngân hàng cũng áp dụng triển khai tiêu chuẩn 3DS cho thanh toán thẻ, khi khách hàng đã có dữ liệu lịch sử giao dịch tốt thì ngân hàng có thể phân tích, so khớp các dữ liệu thanh toán lịch sử, từ đó khách hàng có thể được bỏ qua các bước xác thực OTP.

"Hiện nay thẻ thanh toán đã được số hóa lên trên thiết bị di động, biến chiếc điện thoại thành thẻ thanh toán. Công nghệ số hóa thiết bị chấp nhận thanh toán (soft post) cho phép biến điện thoại thông minh thành chiếc máy soft giúp mở rộng mạng lưới chấp nhận thanh toán", ông Hưng nói.

Về vấn đề thanh toán xuyên biên giới, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần thanh toán quốc gia Việt Nam cho biết: “NAPAS được Ngân hàng nhà nước giao làm đơn vị đầu mối phối hợp với các ngân hàng triển khai thanh toán xuyên biên giới với các nước như Thái Lan, Campuchia, và sắp tới là Lào. Theo đó, khi khách du lịch sang nước ngoài chỉ cần mang app ngân hàng, các đơn vị thanh toán nước khác sẽ chấp nhận thanh toán mà không cần dùng ngoại tệ, tạo sự thuận tiện cho khách hàng, ngân hàng, và mang lại trải nghiệm thanh toán thông suốt. Sắp tới, chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng dịch vụ này sang các nước ASEAN, và một số nước khu vực châu Á”.

Cũng tại họp báo, với vai trò đồng Trưởng Ban Tổ chức, ông Nguyễn Quang Hưng chia sẻ, nhằm cộng hưởng chương trình mega sale trong Ngày Thẻ Việt Nam 2024, NAPAS cùng các ngân hàng, đối tác lớn sẽ triển khai hàng loạt các chương trình khuyến mãi, ưu đãi cho khách hàng khi chi tiêu, thanh toán qua thẻ NAPAS trong nước và quốc tế. Những lợi ích thiết thực từ các chương trình này tạo nên sự hấp dẫn, thu hút khách hàng sử dụng nhiều hơn phương thức thanh toán thẻ với ưu điểm vượt trội, an toàn, bảo mật cao, từ đó thúc đẩy tăng trưởng các giao dịch thanh toán không tiền mặt nói chung, thanh toán qua thẻ nội địa nói riêng.

Số liệu thống kê qua hệ thống NAPAS Quý II.2024 tăng 45% về số lượng giao dịch và 29% về giá trị so với cùng kỳ 2023. Trong đó giao dịch rút tiền mặt qua ATM tiếp tục có xu hướng giảm 23% về số lượng và 22% về giá trị. Số liệu cho thấy xu hướng thanh toán không dùng tiền mặt trong đời sống tiếp tục gia tăng.