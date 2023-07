Ấn Độ từ chối khoản đầu tư 1 tỷ USD của hãng xe Trung Quốc

TPO - Mới đây, chính quyền Ấn Độ đã bác bỏ các dự án đầu tư tỷ USD của các hãng xe điện lớn từ Trung Quốc là BYD Motors và Great Wall Motor.

Nhật báo The Economic Times có trụ sở tại Mumbai đưa tin chính quyền New Delhi (Ấn Độ) đã từ chối đề xuất của BYD Motors về việc thành lập một cơ sở sản xuất trị giá 1 tỷ USD ở nước này.

Cụ thể, BYD dự định hợp tác với công ty tư nhân Megha Engineering and Infrastructures (MEIL) có trụ sở tại Hyderabad (miền Nam Ấn Độ) để thực hiện dự án này.

Theo đề xuất được gửi lên Cục Xúc tiến công nghiệp và thương mại nội địa (DPIIT) thuộc Bộ Công Thương Ấn Độ, liên doanh BYD và MEIL đặt mục tiêu sản xuất 10.000 - 15.000 ô tô điện mỗi năm ở Ấn Độ, cùng với đó là ưu tiên sản xuất pin tại quốc gia này.

Kế hoạch dài hạn là sản xuất đầy đủ các dòng xe điện thương hiệu BYD ở Ấn Độ, từ xe hatchback đến các mẫu xe hạng sang, xây dựng các trạm sạc và các trung tâm nghiên cứu, phát triển và đào tạo ở Ấn Độ

BYD hiện cung cấp hai loại xe chạy hoàn toàn bằng điện là Atto 3 và e6 tại thị trường Ấn Độ, đồng thời có kế hoạch ra mắt Seal EV tại thị trường này vào cuối năm nay.

Tuy nhiên, liên doanh này đã vấp phải rào cản an ninh vốn đang được thắt chặt tại Ấn Độ. Các quan chức quốc gia này đã tiết lộ với The Economic Times rằng việc ngừng chấp thuận cho liên doanh này là do những lo ngại về an ninh đối với các khoản đầu tư của Trung Quốc vào Ấn Độ, được cảnh báo trong quá trình thảo luận với chính quyền nhà nước.

The Economic Times cho biết vào tháng 4/2020, chính phủ Ấn Độ đã thay đổi chính sách đầu tư trực tiếp của nước ngoài, yêu cầu đầu tư vào Ấn Độ từ các quốc gia có chung biên giới với Ấn Độ phải được chính phủ chấp thuận.

Tại thị trường Việt Nam, BYD hiện diện từ cuối năm 2021 thông qua việc xây dựng nhà máy lắp ráp, sản xuất iPad cho Apple tại Phú Thọ. Dự án có tổng mức đầu tư 268 triệu USD.

Đầu năm nay, BYD có kế hoạch xây dựng nhà máy tại Việt Nam, nhằm đa dạng hóa chuỗi cung ứng và giảm sự phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc. Tổng mức đầu tư của nhà máy này có thể lên tới 250 triệu USD.

Nhà máy mới của BYD tại Việt Nam có thể sẽ được đặt tại khu công nghiệp Phú Hà, tỉnh Phú Thọ. Khu vực này dự kiến cung ứng linh kiện cho nhà máy xe điện của BYD đặt tại Thái Lan, với công suất 150.000 xe/năm, đi vào hoạt động từ năm 2024.

Trần Đình - Nguyên Vũ