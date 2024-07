Đặt trước VF 5 Plus đầu tháng 7, 'bỏ túi' tới 30 triệu đồng

Tương tự mẫu xe VF 3 từng gây sốt khi mở bán cách đây không lâu, VF 5 Plus được VinFast bổ sung thêm nhiều màu sơn mới và cho khách chọn màu theo ý thích. Người dùng đặt cọc sớm trong các ngày 07-10/7 sẽ được miễn chi phí chọn màu, được tặng thêm tiền với tổng giá trị ưu đãi lên tới 30 triệu đồng.

Đặt cọc sớm, nhận ưu đãi tới 30 triệu

Sáng 01/07, trên khắp các diễn đàn, hội nhóm yêu xe điện, hình ảnh VF 5 Plus trong bộ cánh mới trẻ trung, năng động được chia sẻ ngập tràn. Hòa trong không khí hè sôi động, VinFast đã công bố dải màu mới cho mẫu A-SUV bán chạy nhất phân khúc, với loạt màu nâng cao gồm: Vàng, Hồng tím, Xanh dương nhạt và Xanh lá nhạt. Bên cạnh đó, VF 5 Plus vẫn duy trì 4 màu cơ bản gồm: Xám, Đỏ, Xanh dương, Trắng.

Theo công bố từ VinFast, chỉ cần đặt trước 15 triệu đồng từ 07-10/7/2024, khách hàng sẽ được thoải mái chọn màu nâng cao, thậm chí chọn màu sơn theo ý thích mà không phải trả thêm chi phí. Gói tùy chọn màu sau khi hết thời gian ưu đãi có giá 20 triệu đồng, trong khi màu nâng cao có giá 10 triệu đồng.

Bên cạnh đó, hãng xe Việt còn tặng tiền mặt đến 10 triệu đồng cho những khách hàng đặt xe trong đợt mở bán dải màu mới.

Như vậy, với số tiền bỏ ra chỉ 15 triệu đồng đặt cọc, người mua VF 5 Plus trong giai đoạn đầu đã “bỏ túi” ưu đãi tổng trị giá có thể lên đến 30 triệu đồng. Ngoài ra, sau thời gian trên, từ ngày 11/07 đến hết 31/07, người dùng đặt mua VF 5 Plus màu nâng cao vẫn được ưu đãi 50% chi phí chọn màu sơn.

“Chỉ cần thay đổi nhẹ về màu sơn, cảm giác VF 5 Plus đã khác biệt rất nhiều. Dải màu nâng cao phù hợp với tập khách hàng trẻ năng động và có tính thẩm mỹ rất cao. Tôi sẽ mua màu Hồng tím ngay trong ngày đầu để hưởng ưu đãi”, chị Hoài Thanh, nhân viên văn phòng tại Hà Nội, cho biết.

Trong khi đó, trên nhiều hội nhóm mạng xã hội, không ít người dùng lại tỏ ra thích thú với khả năng tùy biến màu sơn trên VF 5 Plus.

“Tôi rất thích cách VinFast để khách hàng tuỳ chọn màu sơn. Cảm giác mua chiếc xe phổ thông và được chọn màu ngoại thất theo ý thích như gói Bespoke của xe sang”, anh Nguyễn Hoàng Hải (TP.HCM) háo hức chờ đến ngày chốt cọc chiếc VF 5 Plus để hưởng ưu đãi.

Gần 2 tháng trước, VinFast cũng áp dụng ưu đãi chọn màu sơn theo ý thích với khách hàng mua VF 3 và nhận được gần 27.700 đơn hàng chỉ sau 66 giờ mở bán. Nhiều người đánh giá, cách VinFast để khách hàng tự chọn màu sơn xe hoàn toàn miễn phí trong giai đoạn đặt cọc sớm cho thấy nỗ lực đặt lợi ích của khách hàng lên trên hết của hãng xe Việt.

Lợi đơn, lợi kép dành cho chủ xe VF 5 Plus

Bên cạnh ưu đãi dành cho dải màu mới, từ 1/7 toàn bộ chủ xe VinFast sẽ được sạc pin miễn phí tại các trụ của V-Green (đến hết 01/07/2025), theo chiến dịch “Mãnh liệt tinh thần Việt Nam – Vì tương lai xanh” do Vingroup phát động. Ngoài ra còn là những đặc quyền như gửi xe miễn phí (dưới 5 tiếng) và ưu tiên đỗ tại mọi địa điểm thuộc hệ sinh thái Vingroup (đến hết 01/07/2026).

Với loạt ưu đãi này, chủ xe VF 5 Plus đang hưởng lợi đơn, lợi kép bởi thực tế vận hành mẫu SUV điện hạng A của VinFast vốn đã tiết kiệm hơn nhiều so với các mẫu xe xăng cùng phân khúc.

Theo đánh giá của nhiều người dùng, chi phí nhiên liệu của VF 5 Plus chỉ khoảng 500 đồng/km, trong khi xe xăng cùng phân khúc tiêu thụ khoảng 1.800 – 2.000 đồng/km. Chỉ riêng tiền năng lượng, một tháng chủ xe VF 5 chỉ phải chi số tiền bằng 1/3 hoặc 1/4 so với dùng xe xăng. Với chính sách sạc pin miễn phí, chủ xe VF 5 coi như không mất tiền “nuôi xe” hàng tháng trong suốt 1 năm.

Bên cạnh đó, SUV điện cỡ A còn rất tối ưu về chi phí bảo dưỡng bởi cấu tạo đơn giản, ít linh kiện hơn so với xe xăng. Đây cũng là lý do khiến nhiều người dùng đưa ra nhận định VF 5 Plus đi càng nhiều càng rẻ.

Thậm chí với khách hàng thuê pin, chi phí cũng được đánh giá hết sức tối ưu. VinFast áp dụng gói thuê từ 1,2 triệu đồng/tháng, phù hợp với nhu cầu sử dụng đa dạng của khách hàng. Theo nhiều chuyên gia trong ngành, bên cạnh những thế mạnh về dịch vụ sau bán hàng, dải màu mới sẽ góp phần giúp VF 5 Plus được lòng khách hàng hơn nữa, đồng thời mở ra cơ hội đột phá doanh số trong nửa cuối năm nay.

Cũng trong chương trình “Mãnh liệt Tinh thần Việt Nam - Vì Tương lai Xanh”, cư dân Vinhomes sở hữu VF 5 Plus sẽ có đặc quyền gửi xe và sạc điện miễn phí ở các bãi đỗ của Vinhomes trong vòng 2 năm tới. Trường hợp cư dân chọn sạc tại nhà sẽ được hỗ trợ lắp sạc tại nhà với chi phí hỗ trợ lên đến 10 triệu đồng/hộ, cấp 900.000 đồng/xe/tháng chi phí sạc từ nay đến hết ngày 01/07/2026. Các chủ xe điện VinFast ở chung cư Vinhomes sẽ được ưu tiên bố trí suất gửi xe nếu còn chỗ.