Amafarm - nơi cung cấp heo đực giống Duroc Đài Loan hàng đầu Việt Nam

TP - Với phương châm “Tốt nái tốt một ổ, tốt đực tốt cả bầy”, Công ty TNHH MTV Giống vật nuôi Amafarm hiện là doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam về đực giống Duroc Đài Loan.

Amafarm là doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái của Công ty Cổ phần Kinh doanh Thuốc thú y Amavet, chuyên cung cấp heo giống, heo thịt và các giải pháp chăn nuôi an toàn sinh học.

Sản phẩm heo đực giống Duroc Đài Loan của Amafarm được chăn nuôi trong điều kiện tuyệt đối an toàn với qui trình thực hiện An toàn sinh học nghiêm ngặt theo nguyên tắc 5 vòng, để đảm bảo an toàn không chỉ với dịch tả heo châu Phi mà còn với hầu hết các dịch bệnh nguy hiểm khác trên heo.

Amafarm hiện đang là đối tác độc quyền tại Việt Nam của nhiều doanh nghiệp hàng đầu Đài Loan về heo giống như Tập đoàn Formosa Fortune Farm và Tập đoàn Shun An Stud Farm.

Điểm nổi bật của giống heo Duroc Đài Loan do Amafarm cung cấp là tốc độ tăng trưởng, tỉ lệ móc hàm, tỉ lệ thịt xẻ, trọng lượng xuất chuồng và tỉ lệ nạc cao hơn rất nhiều so với các giống Duroc thông thường. Heo con đẻ ra tỉ lệ đồng đều cao, ngoại hình đẹp, chất lượng thịt cao.

Cụ thể, một số chỉ tiêu chất lượng thịt trên heo Duroc Đài Loan do Amafarm cung cấp có cân nặng từ 95 - 135kg như: tỷ lệ xẻ thịt từ 82 - 84%; độ dày mỡ lưng từ 2,27cm - 2,64cm; tỷ lệ mỡ dắt từ 2.0 - 2.62; thịt nạc từ 49.9 - 57.9kg; diện tích cơ thăn từ 55.7 - 62.8cm...

Sản phẩm xuất chuồng của Công ty Amafarm được kiểm tra nghiêm ngặt về các tiêu chí an toàn và chất lượng giống.

Amafarm là doanh nghiệp chuyên sản xuất heo đực giống Duroc Đài Loan qui mô nhiều nhất trong cả nước. Công ty thường xuyên nhập mới về để cải tạo và làm tươi bộ gen của đàn heo giống

Trước đó, Amafarm đã nhập gần 100 heo đực và heo cái (tháng 10/2021); sau đó tiếp tục nhập thêm hơn 100 heo đực và heo nái (tháng 11 và tháng 12/2022) đều giống Duroc GGP Đài Loan theo đường hàng không qua Sân bay Quốc tế Nội Bài. Qua đó, Amafarm đã làm dầy nguồn gen, nhằm phục vụ nhu cầu sản xuất heo đực giống chất lượng cao, sạch bệnh cho người chăn nuôi trong nước.

Hiện công ty Amafarm là nhà cung cấp heo giống cho nhiều Công ty và tập đoàn chăn nuôi lớn tại Việt Nam.

Công ty TNHH MTV Giống vật nuôi Amafarm Thôn An Mô, xã Lê Lợi, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 02436762933 Website: amavet.com.vn