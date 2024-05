Công an vào cuộc vụ mạo danh mời thầu dự án sân bay Long Thành

TPO - Đại diện Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết, Bộ Công an và Công an tỉnh Đồng Nai đã nắm thông tin và đang vào cuộc điều tra làm rõ các hành vi mạo danh ACV để lừa đảo, trục lợi.

Ngày 13/5, trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện ACV cho biết thời gian gần đây liên tục xuất hiện việc giả mạo ACV để lừa đảo, trục lợi liên quan đến các dự án, trong đó có dự án sân bay Long Thành.

Theo đó, ACV nhận được nhiều thông tin, hình ảnh về trang web mạo danh tổng công ty này sử dụng cho mục đích như: "Xin việc làm", "kêu gọi góp vốn đầu tư", "nộp tiền để trúng các gói thầu". Thậm chí, các văn bản giả mạo chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị ACV liên tiếp để mời tham gia các gói thầu xây dựng Sân bay Long Thànhva

ACV khẳng định những thông tin tuyển dụng, kêu gọi đầu tư góp vốn, mời thầu đăng tải trên các website không phải của ACV là mạo danh, sai sự thật.

ACV khẳng định những thông tin này là sai sự thật. Tổng công ty không có chủ trương huy động vốn đầu tư dưới bất kỳ hình thức nào và kêu gọi nộp tiền để đấu thầu.

“Chúng tôi đã có văn bản gửi Cục An ninh Kinh tế, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và công an tỉnh Đồng Nai. Sáng nay (13/5), chúng tôi vừa cung cấp thêm các thông tin cho phía cơ quan công an. Phía công an tỉnh Đồng Nai thông báo đang tích cực vào cuộc điều tra, làm rõ những hành vi giả mạo này”, đại diện ACV cho hay.

Đại diện ACV cảnh báo người dân đề cao cảnh giác, không làm theo, từ chối các cuộc điện thoại nghi ngờ lừa đảo. Đặc biệt, không nộp tiền dưới bất kỳ hình thức nào liên quan đến việc xây dựng, khai thác các dự án đầu tư xây dựng mà ACV làm chủ đầu tư, tiêu biểu là dự án sân bay Long Thành.

Khi có thông tin cần tìm hiểu, người dân có thể truy cập vào website, trang facebook của ACV để cập nhật, đồng thời khi phát hiện thông báo, email giả mạo ACV có thể liên hệ Tổng công ty và cơ quan chức năng để làm rõ.