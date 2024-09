ADB lần thứ hai liên tiếp vinh danh HDBank là ‘Ngân hàng đối tác hàng đầu tại Việt Nam’

Lần thứ hai liên tiếp nhận giải thưởng ‘Ngân hàng đối tác hàng đầu tại Việt Nam’ từ ADB , HDBank một lần nữa khẳng định năng lực quản lý rủi ro , sự minh bạch và hiệu quả trong hoạt động tài trợ thương mại, hỗ trợ phát triển bền vững cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Trên cơ sở năng lực và kết quả vượt trội trong thúc đẩy tài trợ thương mại và hỗ trợ phát triển bền vững cho các doanh nghiệp Việt Nam, Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank - mã chứng khoán HDB) tiếp tục được ghi nhận là ‘Ngân hàng đối tác hàng đầu tại Việt Nam’ (The Leading Partner Bank in Vietnam) của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) thông qua Chương trình Tài trợ Thương mại và Chuỗi Cung ứng (TSCFP).

HDBank đã khẳng định năng lực vượt trội khi là một trong những ngân hàng đối tác được ADB nâng và cấp hạn mức tài trợ lớn nhất tại Việt Nam. Ngay trong tháng 8/20204, ADB đã nâng hạn mức Tài trợ Thương mại dành cho HDBank từ 145 triệu USD lên200 triệu USD đối với hoạt động Bảo lãnh, tài trợ thương mại và Vay tín dụng tuần hoàn. Kết quả này là bằng chứng của sự đánh giá cao của ADB về năng lực quản lý rủi ro, sự minh bạch và hiệu quả của HDBank trong quá trình hợp tác - động lực mới để ngân hàng tiếp tục mở rộng hỗ trợ các doanh nghiệp xuất nhập khẩu và các chuỗi giá trị.

Trong khuôn khổ hợp tác chiến lược với ADB, HDBank không chỉ tập trung vào tài trợ thương mại mà còn đẩy mạnh triển khai các sáng kiến về Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG). Với sự đồng hành của ADB và các định chế tài chính phát triển khác, HDBank đã đạt nhiều thành tựu trong những dự án kỹ thuật quan trọng, nâng cao năng lực phát triển bền vững:

● Tín dụng xanh và bền vững: HDBank đang tham gia dự án tư vấn kỹ thuật phát triển danh mục tín dụng xanh/tín dụng bền vững với nguồn tài trợ từ ADB.

● Hỗ trợ phát triển kinh tế toàn diện cho người khuyết tật: HDBank là ngân hàng duy nhất tại Việt Nam tham gia giai đoạn 2 của dự án này do ADB triển khai.

HDBank cũng đã hoàn thành Dự án ADB Climate Tagging (Định danh giao dịch có yếu tố khí hậu) vào tháng 7/2024, giúp cải thiện việc phân loại các giao dịch tài trợ thương mại có yếu tố tích cực với khí hậu.

Tính đến hết quý II/2024, tổng tài sản của HDBank đã đạt 624.443 tỷ đồng, tăng trưởng 3,7% so với đầu năm; tổng dư nợ cho vay khách hàng tăng mạnh 12,5%, đạt 386.186 tỷ đồng; và tổng tiền gửi khách hàng đạt mức tăng trưởng 4,3%, lên 386.573 tỷ đồng. Nửa đầu năm 2024, HDBank đạt 8.165 tỷ đồng lãi trước thuế, tăng 48,9% so với cùng kỳ song song các chỉ số về an toàn vốn và hiệu quả hoạt động được nâng cao.

Năm 2024, HDBank là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam công bố báo cáo phát triển bền vững với cam kết trở thành ngân hàng phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Phát biểu tại lễ nhận giải, ông Trần Hoài Nam, Phó Tổng giám đốc HDBank chia sẻ: “Với sự hỗ trợ mạnh mẽ từ ADB và các đối tác quốc tế, HDBank cam kết tiếp tục đẩy mạnh chiến lược phát triển xanh và bền vững, đặc biệt trong các lĩnh vực như năng lượng tái tạo và quản lý tài nguyên hiệu quả. HDBank mong muốn tiếp tục đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy nền kinh tế xanh tại Việt Nam, nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp và tạo ra giá trị bền vững cho cộng đồng”.

Tính tới hết năm 2023, tổng giá trị giải ngân lũy kế các khoản vay và viện trợ không hoàn ở cả khu vực công và khu vực tư nhân lại ADB dành cho Việt Nam là 12,79 tỉ USD, được tài trợ từ quỹ nguồn vốn thông thường và nguồn vốn thông thường ưu đãi, Quỹ Phát triển Châu Á và các quỹ đặc biệt khác. Với cam kết hỗ trợ Việt Nam đạt được mục tiêu Net Zero vào năm 2050, ADB đang tích cực đẩy mạnh các dự án tài trợ nhằm hoàn thiện và nuôi dưỡng hoạt động ngân hàng xanh. Danh mục hỗ trợ của ADB tại Việt Nam tập trung vào các chương trình chuyển đổi nền kinh tế xanh, khai thác khu vực tư nhân, thúc đẩy công bằng xã hội, tăng cường khả năng chống chịu khí hậu, thúc đẩy phát triển bền vững, cải thiện kết nối giao thông, và giảm các khu vực nghèo khổ ở vùng sâu vùng xa.